Premium|India vs America : भारताच्या सार्वभौमत्वाची कसोटी

डॉ. अपूर्वा जोशी, (सर्टिफाइड अँटी-मनी लॉँडरिंग एक्स्पर्ट आणि सर्टिफाइड बँक फॉरेन्सिक अकाउंटंट) apurvapj@gmail.comमयूर जोशी, (चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए )joshimayur@gmail.comअमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्याच्या हेतूने अनेक अडचणी उभ्या करून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. भारताची त्यात थोडी होरपळ होत असली, तरी एक सार्वभौम देश म्हणून भारत जो स्वतंत्र बाणा दाखवीत आहे, तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाची कसोटीच जणू सध्या लागत आहे. मात्र, भारत सर्व अडथळ्यांवर मात करून आपले उद्दिष्ट साध्य करेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे..अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प २०२५ मध्ये विराजमान झाले आणि अवघ्या जगाचे लक्ष त्यांनी स्वतःकडे वेधून घेतले. पहिल्यांदा चीन, मग ग्रीनलँड, नंतर मेक्सिको, कॅनडा अशा सर्व देशांविरुद्ध घोषणा करून त्यांनी राळ उडवून दिली. अनेक देशांचे प्रमुख त्यांच्या समोर सपशेल नतमस्तक झाले. परंतु, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध काही त्यांना थांबवता आले नाही आणि याच अपयशाचे खापर मग त्यांनी भारतावर फोडायला सुरुवात केली. ट्रम्प यांच्या नव्या व्यापारविषयक धोरणांनी भारतातील उद्योगांत आणि अर्थव्यवस्थेत मोठा गोंधळ उडवून दिला. त्यांच्या आदेशांमध्ये अतिरिक्त आयातशुल्क, व्हिसा निर्बंध; तसेच भारताच्या काही प्रमुख निर्यात क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. ट्रम्प प्रशासनाच्या या पावलांमुळे व्यवसाय, गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या धोरणांची वैशिष्ट्ये म्हणजे, एकीकडे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मित्र म्हणून संबोधतात, तर दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्ध हे भारताच्या आर्थिक पाठबळावर रशिया लढत आहे, असा कांगावा ते करतात. त्यांच्या या सर्व गोष्टी वरकरणी अनाठायी वाटत असल्या तरी त्यामागे काही गणिते आहेत..भारतावर ट्रम्प निर्णयाचे प्रहारभारत ही एक जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाला येत असलेली अर्थव्यवस्था आहे आणि आर्थिक वर्चस्ववादात अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धीदेखील आहे, त्यातच भारत ही सर्वांत जास्त तरुण लोकसंख्या असलेली बाजारपेठ आहे. त्यामुळे जगाच्या अर्थपटलावर भारताला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याशिवाय आशिया खंडात चीनला काबूत ठेवण्यासाठी एका सामर्थ्यवान मित्राची गरज अमेरिकेला आहे, ती भूमिका भारत निभावतो. याशिवाय तंत्रज्ञान, शस्त्रास्त्रे यांच्या व्यवहारांत भारत अमेरिकेला महत्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने कॅनडा, मेक्सिको किंवा चीनवर प्रहार केला, तसा त्यांना भारतावर करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे मग पहिला खेळ चालू झाला, तो लपून-छपून वार करायचा! सुरुवातीला हा खेळ दादागिरीचा होता. .Premium| Credit score myths: क्रेडीट स्कोअर संबधीचे हे ७ गैरसमज लोकांचं आर्थिक नुकसान करतात!\n\n.भारतात गुंतवणूक करण्यापेक्षा अमेरिकेत रोजगार निर्माण करा, असा या खेळाचा सूर होता, यातूनच मग ‘अॅपल’च्या अध्यक्षांना धमकावण्यात आले आणि भारतात आयफोन तयार केल्यास परिणाम चांगले होणार नाहीत, अशी धमकी देण्यात आली. अर्थात, टीम कूक काही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी त्या धमक्यांना भीक घातली नाही. भारतात उत्पादन करण्यामुळे ‘अॅपल’ला होणारा फायदा हा या धमक्यांच्या पलिकडे जाणारा होता. मग अमेरिकेने त्यांचे ‘सॅंक्शन्स’ नावाचे हत्यार उपसले. एखाद्या देशाला जेरीस आणण्यासाठी ‘सॅंक्शन्स’ हे अमेरिकेचे सर्वांत प्रभावी माध्यम आहे. हे निर्बंध अनेक प्रकारचे असतात. एकेकाळी ‘तेलसम्राट’ अशी ओळख असलेल्या इराण या देशाची या निर्बंधांमुळे झालेली वाताहत अवघ्या जगाने पाहिलेली आहे. नवे तंत्रज्ञान जागतिक बाजारातून विकत न घेता आल्याने इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांना जुन्या हेलिकॅाप्टरने जायला लागले आणि त्यातच त्यांचा जीव गेला. ‘सॅंक्शन्स’ नसते, तर इराण सहज अद्ययावत विमाने खरेदी करू शकला असता. रशिया किंवा इराणसारख्या देशांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मदत करताना काही लहान भारतीय कंपन्या अमेरिकेला दिसल्या, त्यांच्यावर निर्बंध घातले गेले. त्यामानाने हे छोटे मासे होते; पण नंतर अमेरिकेने हल्ला केला तो अदानी उद्योग समूहावर. .पंतप्रधानांशी असलेली अदानींची जवळीक लक्षात घेता, येथे परिस्थिती चिघळायला लागली आणि भारत व अमेरिका यांच्यातील गणिते बदलायला खरी सुरवात झाली. याचे कारण ‘सॅंक्शन्स’ वगैरे जुमानायला भारत काही छोटा देश नाही. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला टक्कर देणारा भारत हा ट्रम्प यांना माहीत नव्हता.भारत बधत नाही म्हटल्यावर ट्रम्प अजून रौद्र रूप धारण करू लागले आणि मग सर्वांत मोठा झटका भारताला बसला, तो अतिरिक्त आयातशुल्काचा. भारतातील काही कंपन्या, प्रामुख्याने रिलायन्स, रशियाकडून खनिज तेल घेऊन त्यावर प्रक्रिया करून कित्येक कोटी रुपये कमवत आहेत. युद्धखोरीमुळे रशियावर निर्बंध लादलेले असतानासुद्धा ‘रिलायन्स’ने त्या देशाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात केली आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना संपूर्ण भारताला शिक्षा करण्याची आयतीच संधी चालून आली. ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लागू केले. आजवरच्या सर्व आयातशुल्कात सर्वांत जास्त शुल्क भारत आणि ब्राझील या दोन देशांवर लागू झाले आहे..Premium| Gold Reserves: वाढती भू-राजकीय अस्थिरता आणि डॉलरच्या चढ-उतारात सोनेच का महत्त्वाचे ठरत आहे?.या वाढीव आयातशुल्कामुळे, लहान आणि मध्यम उद्योगांना फार मोठा तडाखा बसला. मोठ्या कंपन्यांमध्ये आर्थिक धक्का सहन करण्याची क्षमता असली, तरी लहान उद्योगांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. यामुळे रोजगार कमी होऊन भारतात मंदीसदृश स्थिती निर्माण होईल की काय, अशी भीती वाटायला लागली. त्यातूनच एक खेळी खेळली गेली. भारतात ‘जीएसटी’ सुसूत्रीकरणाच्या नावाखाली कर कमी करण्यात आले. यातून वस्तूंच्या किमती कमी होऊन बाजारात रोख-तरलता निर्माण करायचा प्रयत्न झाला आहे. निर्यातदारांना अमेरिकेच्या तडाख्याचा फटका बसणार असला तरी या निर्यातीशी थेट संबंध न येणाऱ्या किंवा अमेरिकेशी काही घेणे-देणे नसलेल्या भारतातील बहुसंख्य जनतेला ही थोडी स्वस्ताई मिळाली आणि ती खूश झाली..भारत काही बधेना! बुद्धिबळाच्या पटलावर भारत काही शरण येत नव्हता. भारताच्या पंतप्रधानांनी तर फोनवर बोलायलासुद्धा नकार दिला. ट्रम्प यांचा संतापाने तिळपापड होत होता. त्यांचे सहकारी भारतावर गरळ ओकत होते. याच दरम्यान अमेरिकेने निर्बंध नावाच्या त्यांच्या भात्यातून अजून एक बाण भारतावर सोडला. भारताने जवळपास ५० कोटी डॉलरची गुंतवणूक इराणमध्ये चाबहार बंदर बांधायला केली आहे. या बंदरामुळे आपल्याला पाकिस्तानला वगळून पाश्चिमात्य देशांसोबत व्यापार करणे सोपे होणार आहे. अमेरिकेची मान्यता नसताना अणुकार्यक्रम रेटला म्हणून इराण आधीच अमेरिकेच्या काळ्या यादीत आहे. रशियाकडून तेल घेतले म्हणून भारतावर आयातशुल्क लागू केल्यानंतर अमेरिकेने पुढचा बडगा दाखवला तो चाबहार बंदर बांधायला भारताला दिलेली परवानगी रद्द करून. कोणत्याही निर्बंध घातलेल्या देशासोबत सहजासहजी व्यापार करणे शक्य नसते. मात्र, गेली अनेक वर्षे भारताची पत अमेरिकेत चांगली असल्याने भारताला हा फायदा मिळत होता. इराण अमेरिकेचा शत्रू असूनदेखील भारताला इराणमध्ये बंदर उभारायला परवानगी मिळाली होती. ही परवानगी आता ट्रम्प यांनी काढून घेतली. त्यामुळे इराणचा विकास तर थांबलाच; पण भारतातील ज्या कंपन्या बंदर उभारणीचे काम करीत होत्या, त्यांना आता मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार, हे नक्की. अर्थात, तरीही भारताने कोणत्याच प्रकारे अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करली नाही. मग हळूहळू अमेरिकेने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आयटी क्षेत्रावर आपली नजर वळवली..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.आयटी सेवा उद्योगावर वक्र नजरभारतीय आयटी सेवा उद्योग (सॉफ्टवेअर आणि बीपीओ) अमेरिकेतील अनेक कंपन्यांना मनुष्यबळ पुरवतो. या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत जाऊन काम करायला ‘एच-वन बी’ नावाच्या एका व्हिसाची गरज असते. हा व्हिसा देणे हे ट्रम्प यांच्या भात्यातील ताकदवान अस्त्र आहे. ट्रम्प यांनी एच-वन बी व्हिसा मंजूर करण्यासाठी एक लाख डॉलर एवढी प्रचंड फी आकारायला सुरुवात केली. अमेरिका दरवर्षी जे काही एच-वन बी व्हिसा जारी करते, त्यातील ७१ टक्के व्हिसा हे भारतीयांना दिले जातात. हा व्हिसाच ट्रम्प यांनी महाग करून ठेवल्यामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची आता पंचाईत होत आहे. कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवण्याऐवजी भारतातच काम देणे सोपे होईल, असा विचार या कंपन्या आता करू लागल्या आहेत. यामुळे आयटी कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांची कार्यक्षमता प्रभावित होऊ शकते. काही कर्मचारी परत भारतात येण्याचा विचार करू लागले आहेत. या बदलामुळे झालेल्या अनिश्चिततेबाबत उद्योग संघटना आणि तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करीत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे, की गुंतवणूकदार आणि कर्मचारी यांच्यासाठी आता प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आता दीर्घकालीन आव्हाने आहेत. आयातशुल्कामधील वाढ आणि व्हिसा निर्बंध यांचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. निर्यातीत घट, उत्पादन खर्चात वाढ, उद्योगांच्या स्थैर्याला धोका आणि रोजगारावर दबाव आणि पर्यायाने भांडवल बाजार अस्थिर होणे, असे हे परिणाम आहेत. रेटिंग कंपन्यांनी तर आधीच भारत कसा गुंतवणूकयोग्य राहिला नाही, याचे दाखले द्यायला सुरुवात केली आहे. या शिवाय अनेक परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून गाशा गुंडाळायला सुरुवात केली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत सतत घसरत आहे आणि आता रुपया पार नव्वदीत जाऊन पोचला आहे..अन्य देशांची शरणागती बाकीच्या देशांवर डोनाल्ड ट्रम्प जास्तीचे आयातशुल्क लावत होते आणि ते देश अमेरिकेला शरण जात होते. ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी हे देश त्यांना काही ‘ऑफर्स’ देत होते. स्वित्झर्लंडवर ३९ टक्के आयातशुल्क लावताच, कधीही युद्धात न उतरलेल्या त्या देशाने अमेरिकेकडून अत्याधुनिक एफ-३५ विमाने खरेदी केली, दक्षिण कोरियाने अमेरिकेत ३५० कोटी डॉलरची गुंतवणूक नेली, कतारने एक अब्ज डॉलर किमतीचे विमान ट्रम्प यांना भेट दिले. थोडक्यात, लांगूलचालन आणि भ्रष्ट कारभार करायला ट्रम्प सर्व देशांना भाग पाडत होते. अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनवणे हा ट्रम्प यांचा उद्देश असला, तरी त्यातून त्यांचा वैयक्तिक फायदा खूप जास्त होत होता. त्यांनी स्वतःची एक क्रिप्टो करन्सी कंपनीदेखील काढली आहे. या कंपनीद्वारे मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टो करन्सीचे व्यवहार केले जातात. पाकिस्तान आणि यूएईने तर त्यांच्या परिवाराची मालकी असलेल्या ‘लिबर्टी फायनान्शियल’ या क्रिप्टो करन्सी कंपनीत आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी गुंतवणूकदेखील केली..भारताची सत्वपरीक्षाजेव्हा परदेशी संकटे येतात, तेव्हाच एक देश म्हणून आपली सत्वपरीक्षा असते. ट्रम्प यांच्या निमित्ताने आपल्याला अमेरिकेचा खरा चेहरा दिसून आला आहे. अमेरिकी विक्षिप्तपणाचे काळे ढग भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर जमा होत असताना, एक रुपेरी किनार त्याला लाभली आहे. भलेही ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने गेल्या सहा महिन्यांत भारताला भंडावून सोडले असेल, तरी एक देश म्हणून भारत झुकला नाही, हे अवघ्या जगाने पाहिले आहे. एक भारतीय म्हणून ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.गेल्या काही दिवसांत अमेरिकेच्याच ताब्यात असलेल्या काही रेटिंग एजन्सींनी भारताचे मूल्यांकन कमी केले, काही परदेशी गुंतवणूकदारांनी त्यांचे शेअर विकले, तरी भारतीय कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांनी केलेल्या खरेदीमुळे गेल्या सहा महिन्यांत मुंबई शेअर बाजाराने पाच टक्क्यांनी वाढ नोंदवली आहे. ऐन सणासुदीच्या तोंडावर ‘जीएसटी’ कमी झाल्याने सर्वसामान्य माणसाला खरेदीसाठी चांगले प्रोत्साहन मिळाले आहे. तो खूश आहे. नाराज आहे तो फक्त अमेरिकेवर निर्भर असलेला वर्ग. एकूणच अमेरिका आणि भू-राजकीय घटनांची धार बोथट करायची ताकद आज आपल्या देशात आहे, हेच या सर्व घटनांनी अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.