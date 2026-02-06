Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प

भूषण ओक - bhushanoke@hotmail.comकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना तीन प्रमुख कर्तव्यांचा उल्लेख केला. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला वेग देणे, गरीब, वंचितांच्या आशा-आकाक्षांची पूर्तता करणे आणि ‘सबका साथ-सबका विकास’ उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवणे... या कर्तव्यपूर्तीचा संकल्पच जणू त्यांनी सोडला. हा अर्थसंकल्प गेल्या दहा वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा आणि भारताला एक विकसित देश बनविण्याच्या योजनेचा, जो एक मजबूत पाया रचला गेला आहे, त्यावर इमारत उभारणीस्वरूप आहे, असे म्हणता येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत सादर केला. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या वचनाप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्प हा दरवर्षी नेमाने आणि त्याच तारखेला लोकसभेत सादर होत असला, तरी त्याच्या काही काळ आधीपासून शेअर बाजारात आणि एकूणच आर्थिक क्षेत्रात अर्थसंकल्पातील भावी तरतुदींबद्दल उत्सुकता निर्माण झालेली असते. नाना तऱ्हेच्या अपेक्षा आणि अटकळीसुद्धा व्यक्त केल्या जातात. अर्थसंकल्पातील बाबींचा कंपन्यांच्या कामगिरीवर आणि एकूणच शेअर बाजारावर परिणाम होत असल्याने अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या आधी आणि नंतर शेअरच्या भावात बरेच चढ-उतार बघायला मिळतात आणि त्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पात बरेच स्वारस्य असते. सरकारी प्राधान्य क्षेत्रे आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती अशा दोन बाबी गुंतवणूकदारांसाठी विशेष महत्त्वाच्या असतात. नव्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा आढावा शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा चष्मा धारण करून घेण्याचा प्रयत्न करू या..वर्ष २०२० च्या आधी आजच्या तुलनेत फार कमी लोक शेअर बाजारात सक्रिय होते, त्यामुळे तेव्हा प्राप्तिकरात सवलत मिळणार का? कोणत्या जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त किंवा महाग होणार? हेच उत्सुकतेचे विषय असायचे. शेअर बाजारात उतरलेल्या छोट्या गुंतवणूकदारांच्या संख्येत कोविड महासाथीनंतरच्या काळात प्रचंड वाढ झाली आहे. यात ‘एसआयपी’ मार्गाने म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करणारे आणि दीर्घ मुदतीचे गुंतवणूकदार अशा सर्वांचा समावेश आहे. त्यामुळे शेअर बाजाराशी संबंधित तरतुदींचाही वेध घेण्याकडे कल वाढला आहे.यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेअर बाजाराला अपेक्षित असे फारसे काही न घडल्याने लगेच प्रतिक्रिया उमटली आणि बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. अर्थात ती तात्कालीक स्वरूपाची होती, कारण लगेच दुसऱ्या दिवशी बाजार सावरलादेखील! यानिमित्ताने यंदाच्या नव्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर एक नजर टाकायला हवी.अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे१) एकूण अपेक्षित सरकारी उत्पन्न ३५.३३ लाख कोटी रुपयांचे असून, अपेक्षित खर्च ५३.४७ लाख कोटी रुपयांचा आहे. मागील वर्षापेक्षा या आकड्यांमध्ये अनुक्रमे १ टक्का आणि ५.५ टक्के इतकी वाढ दिसते. यातील १८.१४ लाख कोटी रुपयांचा जो फरक आहे ती रक्कम कर्जाद्वारे उभी केली जाईल. यालाच वित्तीय तूट म्हणतात आणि ही ‘जीडीपी’च्या ४.३ टक्के राहील, असे अपेक्षित आहे. सरकारी कर्ज जीडीपीच्या ५६.१ टक्क्यांवरून ५५.६ टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.२) सरकारचे हे उत्पन्न प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधून ३५.३२ लाख कोटी आणि इतर स्त्रोतांमधून १८.१४ लाख कोटी रुपये असे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष करांमध्ये प्राप्तिकर, कॉर्पोरेट कर आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये आयातशुल्क, वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आणि जकात कर यांचा समावेश असतो. इतर स्त्रोतांमध्ये सरकारी कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश, अनेक प्रकारचे शुल्क आणि नैसर्गिक संसाधनांवर मिळणारे मानधन अशा उत्पन्नांचा समावेश असतो.३) सरकारी खर्चामध्ये महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च असे दोन प्रकार असतात. महसुली खर्चात सरकार चालवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा म्हणजे वेतन, निवृत्तीवेतन, अनुदाने आणि कर्जावरील व्याज अशा बाबींचा समावेश होतो, तर भांडवली खर्च हा विकासकामांवर होणारा खर्च असतो. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महसुली खर्च ४१.२६ लाख कोटी रुपये, तर भांडवली खर्च १२.२१ लाख कोटी रुपये म्हणजे एकूण खर्चाच्या सुमारे २२.८ टक्के इतका अपेक्षित आहे. मागील वर्षी हा खर्च सुमारे ११.२ लाख कोटी रुपये होता. वर्ष २०१७ नंतर भांडवली खर्च सुमारे आठ टक्के प्रतिवर्ष वाढला आहे आणि त्यामुळे ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रात भारताची खूप प्रगती झाली आहे.४) अपेक्षेप्रमाणेच या अर्थसंकल्पात संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांना मोठे प्राधान्य मिळाले असून, या क्षेत्रांसाठी सर्वांत जास्त आणि घसघशीत आर्थिक तरतूद केली गेली आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी मागील वर्षीच्या ६.८ लाख कोटींच्या तरतुदीच्या तुलनेत या वर्षी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यामध्ये भांडवली खर्च २.१९ लाख कोटी असून, यात तब्बल २१ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात रेल्वेसाठी २.९३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यात पुणे-मुंबई, पुणे-हैदराबादसह सात शहरांमध्ये अति जलद रेल्वेमार्ग बनविण्यात येणार आहेत. तसेच सुरत ते पश्चिम बंगालमधील डंकुनीपर्यंत केवळ मालवाहतुकीसाठी विशेष रेल्वेमार्ग बनविण्यात येणार आहे. असे विशेष मालवाहतूक मार्ग लुधियाना ते बिहारमधील सोननगर आणि दादरी ते महाराष्ट्रातील न्हावाशेवापर्यंत आधीच सुरू झाले आहेत. यामुळे दळणवळण खर्च कमी होईल आणि ‘वंदे भारत’सारख्या जलद प्रवासी गाड्यांच्या संख्येत वाढ होईल. याचा रेल्वे क्षेत्रातील आयआरसीटीसी आणि इतर कंपन्या आणि दळणवळण क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल. याचा निर्यातदारांनादेखील फायदा होईल. रस्त्यांसाठी ३.०९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जलमार्ग आणि तटवर्ती जलवाहतुकीलाही अर्थसंकल्पात प्राधान्य आहे. कंटेनर उत्पादनासाठीही १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. एकंदरीत संरक्षण आणि दळणवळण क्षेत्रावर खूप भर आहे.५) ऊर्जा आणि इतर क्षेत्रात लागणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांचे महत्त्व ओळखून ओडिशा, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये या खनिजांच्या ६००० टन उत्पादनक्षमतेसाठी ७२८० कोटी रुपये खर्चाची एक योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सौरऊर्जेच्या साठवणुकीसाठी लागणाऱ्या बीईएसएस प्रणालीसाठी (बॅटरी एनर्जी स्टोअरेज सिस्टीम) लागणाऱ्या लिथियम आयन बॅटऱ्यांवरचे आयातशुल्क रद्द करण्यात आले आहे. सौरऊर्जा, वारी एनर्जी, टाटा पॉवर, अदानी सोलर अशा सौरऊर्जा क्षेत्रातील आणि हरित हायड्रोजन क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा फायदा होईल. सेमीकंडक्टर मिशनसाठी असलेली तरतूद ४० हजार कोटी रुपये वाढविण्यात आली आहे.६) याबरोबरच शिक्षण, कृषि, चर्मोद्योग, कापड उद्योग, युवा वर्ग, छोटे उद्योग, पर्यटन, बायो फार्मा आणि आरोग्य पर्यटन या क्षेत्रांसाठी योग्य तरतुदी आहेत. त्याचबरोबर निर्यात वाढविण्याच्या दृष्टीने करप्रणालीत काही चांगले बदल झाले आहेत.दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा शेअर बाजारावर लगेच होणारा परिणाम अल्पजीवी असतो. दीर्घ मुदतीत शेअर बाजारातील कंपन्यांचे भाव हे मुख्यत्वे कंपन्यांची व्यवसायवाढ आणि नफावाढ यानुसार बदलतात. त्याचबरोबर भू-राजकीय घडामोडी, मूल्यांकन, व्याजदर आणि त्यामुळे बाजाराचे बदलणारे ‘सेंटिमेंट’ यांचाही बाजारावर प्रभाव पडतो. त्यामुळे खरेतर अर्थसंकल्प ही गुंतवणूकदारांसाठी एक फार महत्त्वाची घटना असायची गरज नाही..Premium| Maharashtra Vision 2047: दऱ्या-दऱ्यांतून नाद गुंजणार महाराष्ट्र माझा.दूरगामी परिणामांची दिशाअसे असले, तरी शेअर बाजारावर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांची दिशा ठरविण्यात अर्थसंकल्पाचा मोठा वाटा असतो. सरकारी धोरणे, महत्त्वाच्या क्षेत्रांना दिलेले प्राधान्य आणि त्या क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदी या त्या क्षेत्रांच्या वाढीसाठी साह्यभूत होतात. केंद्रात नवे सरकार जेव्हा पाच वर्षांसाठी येते, तेव्हा त्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा पहिल्या अर्थसंकल्पातून दिसते आणि त्यानंतर येणाऱ्या वार्षिक अर्थसंकल्पांमध्ये बहुतांशी तीच दिशा अधिकाधिक स्पष्ट होत जाते. उदा. काही वर्षांपासून संरक्षण, पायाभूत सुविधा (रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ), कृषि, आरोग्य आणि ऊर्जा ही सातत्याने सरकारची प्राधान्यक्षेत्रे आहेत, असे अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून दिसते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही हा कल स्पष्टपणे दिसून येतो आहे. उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजनेतूनही या क्षेत्रातील उद्योगांना भरीव आर्थिक साह्य मिळत आहे. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये, सरकारी गुंतवणुकीबरोबरच खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात झाली आहे आणि त्याचा थेट लाभ या क्षेत्रांमधील कंपन्यांना मिळाला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये रेल्वे, संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांची नफावाढ आणि त्यामुळे त्यांच्या शेअरचे भाव कित्येक पटीत वाढले आहेत.अर्थव्यवस्थेवरील परिणामअर्थसंकल्प महत्त्वाचा असण्याचे दुसरे एक मोठे कारण म्हणजे अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाचे आकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याची चांगली-वाईट स्थिती दर्शवतात. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी ‘जीडीपी’मध्ये चांगली वाढ आवश्यक असते आणि ‘जीडीपी’वाढीसाठी देशांतर्गत वाढीव आर्थिक उलाढाल असावी लागते. अधिकाधिक मालाचे उत्पादन आणि खप आणि अधिकाधिक सेवा पुरवठा यामुळे ‘जीडीपी’त वाढ होते. उत्पादन आणि त्याबरोबर खपही वाढण्यासाठी सरकारकडे आणि जनतेकडे जास्त पैशांची आवक असायला हवी. सरकारला करांमधून उत्पन्न मिळते आणि अर्थसंकल्पातून सरकारला मिळणारा प्रत्येक रुपया कोणत्या स्त्रोतातून येतो आणि कसा खर्च होतो, याचा स्पष्ट हिशोब असतो. सरकारी उत्पन्नात दरवर्षी होणारी वाढ यातून कळते. गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘जीएसटी’द्वारे सरकारी आवक चांगल्या प्रमाणात वाढली आहे. त्याचबरोबर जनतेच्या हातात खर्चाला जास्त पैसे पुरविण्यासाठी सरकारला कर कमी करणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे यांसारखे योग्य ते उपाय योजावे लागतात. यांचाही मागोवा अर्थसंकल्पातून घेता येतो. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित ‘जीडीपी’ वाढ दर, महागाई दर, व्याजदर आणि परकी चलनाची गंगाजळी हे आकडे वर्षात वारंवार जाहीर होत असले, तरी सरकारी कर्ज, आर्थिक तुटीचे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष तूट आणि चालू खात्याची तूट हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आकडे अर्थसंकल्पात जाहीर होतात आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचे एक पूर्ण चित्र उभे होते. अर्थव्यवस्थेची उत्तम स्थिती हा शेअर बाजारातील ‘सेंटिमेंट’ सकारात्मक होण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक असतो आणि तेजीला कारणीभूत ठरतो. सध्याच्या परिस्थितीतील शेअर बाजाराची स्थिती हे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित ‘सेंटिमेंट’चे एक उत्तम उदाहरण आहे. अस्थिर जागतिक भू-राजकीय स्थिती, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून विक्रीचा मारा आणि अमेरिकेच्या आयातशुल्काची टांगती तलवार असूनही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती उत्तम होत असल्याने शेअर बाजार फार जास्त पडला नाही. अमेरिकेबरोबर व्यापारी कराराच्या प्रश्नावर येत्या काळात समाधानकारक तोडगा निघाला, तर शेअर बाजार पुन्हा एक मोठी उसळी घेईल, यात शंका नाही..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.अर्थसंकल्प व मूल्याधिष्ठित गुंतवणूकआधी नमूद केल्याप्रमाणे दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पांमधील प्राधान्य क्षेत्रांची नोंद घेणे, त्या क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या सरकारी आणि खासगी गुंतवणुकीचा आढावा घेणे आणि त्या क्षेत्रांमधील आघाडीच्या कंपन्यांचा गुंतवणुकीसाठी अभ्यास करणे हे दीर्घ मुदतीच्या आणि मूल्याधिष्ठित गुंतवणूकदारांसाठी म्हणजे ‘व्हॅल्यू इन्व्हेस्टर्स’साठी महत्त्वाचे ठरते. सातत्यपूर्ण सरकारी पाठिंब्यामुळे काही उद्योगक्षेत्रांमध्ये थोड्याच वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसते आणि अशा क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये सुरुवातीच्या काळात केलेली गुंतवणूक खूप फलदायी ठरते. उदा. आता नवीकरणीय ऊर्जा हे सरकारचे प्राधान्य क्षेत्र आहे आणि या क्षेत्रात हरित हायड्रोजन हे नवे क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक काही वर्षांत उत्तम फळ नक्कीच देईल. या क्षेत्राचा आढावा आपण मागील लेखात घेतलाच आहे. म्हणून आता विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात आलेल्या अर्थसंकल्पांमधील तरतुदींचा आणि इतरदृष्ट्या प्राधान्य मिळालेली क्षेत्रे आणि त्या क्षेत्रांमधील कंपन्यांची प्रगती याचा आढावा घेणे उपयुक्त ठरेल. प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये उद्योगांच्या दृष्टिकोनातून, संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा ही मुख्य क्षेत्रे आहेत. आरोग्य आणि कृषी ही देखील सरकारची प्राधान्य क्षेत्रे असली, तरी यात मुख्यत्वे कल्याणकारी योजनांवरील सरकारी खर्च असतो आणि उद्योगांसाठी आणि पर्यायाने शेअर बाजारासाठी यात वाढीचे प्रेरक इतर क्षेत्रांपेक्षा तुलनेने कमी असतात; तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ यांचा समावेश असला तरी उद्योगांच्या दृष्टीने यात रस्ते आणि रेल्वे उद्योगावर अवलंबून असलेल्या कंपन्या आणि लॉजिस्टिक्स म्हणजे दळणवळण क्षेत्रातील कंपन्या जास्त महत्त्वाच्या आहेत. रेल्वे क्षेत्रात बऱ्याच सरकारी कंपन्या नव्या आल्या आहेत; तसेच खासगी कंपन्यांनीही चांगली वाढ दाखवली आहे. विमानवाहतूक कंपन्यांमध्ये सध्या ‘इंडिगो’ची कामगिरी नफ्याच्या दृष्टीने खूप चांगली असली, तरी ती या क्षेत्रात स्पर्धा कमी झाल्यामुळे आहे, हे विसरून चालणार नाही. येत्या काही वर्षांमध्ये या क्षेत्रात स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे आणि याचा परिणाम ‘इंडिगो’च्या नफ्यावर नक्कीच होईल. हवाई प्रवासी वाहतून क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी चांगले नाही, हे वॉरन बफेट यांचे मत प्रसिद्धच आहे. तरीही दळणवळण क्षेत्राचा सम्यक विचार करताना रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ या सर्व क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीचा विचार आवश्यक आहे.आतापर्यंतचे कल काय?संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये २०१७ नंतर भरीव सरकारी गुंतवणूक झालेली दिसते. संरक्षण क्षेत्रात २०२४-२५ मध्ये जवळजवळ दोन लाख कोटी रुपयांची सरकारी भांडवली गुंतवणूक झाली आहे. मोठ्या सरकारी कंपन्या या क्षेत्रात आघाडीवर आहेतच; पण क्षेपणास्त्रे, पाणबुड्या, नौदलाची जहाजे, दारूगोळा, बंदुका, विमाने, ड्रोन या सर्व क्षेत्रांमध्ये सुटे भाग, छोट्या प्रणाली आणि सर्व तऱ्हेचा इतर पुरवठा करण्यासाठी आता खासगी क्षेत्रात या संपूर्ण मूल्यसाखळीत छोट्या कंपन्यांची एक उत्तम इकोसिस्टीम उभी राहात आहे. देशी संरक्षण उत्पादनात खासगी कंपन्यांचा वाटा आता २३ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. संरक्षण सामग्रीची निर्यात सध्याच्या २४,००० कोटींवरून २०२९ पर्यंत ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. संरक्षण खरेदी मंडळाने नुकतीच आणखी ११४ राफेल विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. ही विमाने दसॉल्ट या फ्रेंच कंपनीकडून भारतीय कंपन्यांच्या सहकार्याने भारतातच बनवली जातील आणि यात ३०-६० टक्के भाग देशी बनावटीचे असतील. दोन लाख कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून भारतीय संरक्षण कंपन्यांना खूप मोठा व्यवसाय मिळणार आहे; तसेच ७२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या सहा ‘पी-७५१’ पाणबुड्यांच्या खरेदीसाठी जर्मनीशी बोलणी सुरू आहेत आणि हा करारही मार्चपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. या पाणबुड्या माझगाव डॉक या कंपनीत बनविण्यात येणार असून, यात ‘मेक इन इंडिया’ योजनेच्या अंतर्गत सुमारे ४५-६० टक्के स्वदेशीकरण असेल.पायाभूत सुविधांमध्ये मुख्यतः सरकारी भांडवली गुंतवणूक आहे. यात सरकारी रेल्वे कंपन्या आणि रस्ते बांधणाऱ्या खासगी मोठ्या कंत्राटदार कंपन्या आहेत. बंदरांच्या निर्माण क्षेत्रातही काही खासगी कंपन्या आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात प्रत्यक्ष नवी सरकारी भांडवली गुंतवणूक कमी आहे; पण अनेक प्रोत्साहनपर योजनांमुळे या क्षेत्रात, विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात खासगी भांडवली गुंतवणूक प्रचंड प्रमाणात झाली आहे आणि पुढेही होतच राहील. संरक्षण आणि रेल्वे क्षेत्रातीलही बऱ्याच कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणीकृत असल्याने त्यांच्यामध्येही खासगी भांडवली गुंतवणूक आहेच, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे.सोबतच्या कोष्टकात या क्षेत्रांमधील काही निवडक कंपन्यांच्या कामगिरीचे आकडे आहेत. शेअरचे भाव २०१९ च्या शेवटचे आणि २०२६ च्या सुरुवातीचे आहेत.कोणत्याही कंपनीच्या प्रगतीसाठी ती ज्या क्षेत्रात आहे, त्या क्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रेरक कार्यरत असणे आणि क्षेत्राची एकूण वाढ चांगली असणे फार महत्त्वाचे असते. वरील सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्तम वाढ दिसते आणि त्याहूनही मुख्य गोष्ट म्हणजे ही वाढ येत्या काही वर्षांमध्ये कायम राहण्याचे उत्तम संकेत आहेत. या सर्व क्षेत्रांमध्ये मूल्यसाखळी खूप मोठी आहे आणि बऱ्याच कंपन्या या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामध्ये चांगल्या कंपन्या शोधून ठेवल्या, तर जेव्हा मूल्यांकन अनुकूल होते तेव्हा त्यांच्यात गुंतवणूक करता येते.शेअर बाजारातील स्थितीयुद्धजन्य परिस्थितीत किंवा युद्धकाळात शेअर बाजारात मंदीचे वातावरण असते, त्यामुळे येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये बाजाराचे सेंटिमेंट’ आंतरराष्ट्रीय घटनांनुसार बदलत राहील आणि तेजी-मंदीची आवर्तने वाढतील; पण बाजाराची एकंदर प्रगती शेवटी कंपन्यांची नफावाढ आणि काही प्रमाणात अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीवर अवलंबून असते. या काळात भारताचे राजकीय नेतृत्व स्थिर आणि खंबीर आहे ही एक मोठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी प्रत्येक मंदीच्या काळात मजबूत कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक वाढविल्यास उत्तम फायदा होऊ शकेल.निष्कर्ष काय?आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा हा अर्थसंकल्प गेल्या दहा वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा आणि भारताला एक विकसित देश बनविण्याच्या योजनेचा, जो एक मजबूत पाया रचला गेला आहे, त्यावर इमारत उभारणीस्वरूप आहे, असे म्हणता येईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात भव्यदिव्य घोषणा असे फार काही नसले तरी तो भारताला एका योग्य दिशेकडे नेणाऱ्या मार्गावर टाकलेले एक भक्कम पाऊल आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे अस्थिर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे येत्या काही वर्षांमध्ये शेअर बाजारात तेजी-मंदीची आवर्तने तीव्र आणि तुलनेने वारंवार येऊ शकतात. यामध्ये दीर्घ मुदतीसाठी वाजवी मूल्यांकनात गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. गुंतवणूकदारांनी पुरेशी रोकड बाळगून अशा संधींचा लाभ घेण्यासाठी तयार राहावे. यामध्ये प्राधान्य क्षेत्रांमधील मूल्यसाखळीतील सर्व कंपन्यांचा तुलनात्मक अभ्यास आवश्यक आहे. बऱ्याच चांगल्या कंपन्यांचा अभ्यास आपण दै. ‘सकाळ’मधील ‘धन की बात’ आणि ‘सकाळ मनी’मधून केला आहेच. त्या आणि इतरही प्राधान्य क्षेत्रातील कंपन्या गुंतवणूकदारांनी निरीक्षण सूचीवर ठेवाव्यात.(टीप : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, वाचकांनी शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.)(लेखक अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९७१२९६०७३५).आगामी काळ कसा असेल? शेअर बाजारावर जागतिक भू-राजकीय घडामोडींचा खूप परिणाम होत असतो आणि सध्याची जागतिक स्थिती तर फारच अस्थिर आहे. मेदिनीय ज्योतिषशास्त्रानुसार बघायचे झाले, तर गुरू हा ग्रह २०२५ ते २९३२ पर्यंत अतिचारी असणार आहे, म्हणजे त्याच्या सामान्य गतीपेक्षा तो जास्त गतीने भ्रमण करतो आहे. खगोलशास्त्रानुसार, सलग सात-आठ वर्षांसाठी अशी अतिचारी स्थिती ८४ वर्षांमध्ये एकदा येते आणि या काळात मोठे उत्पात होतात. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काही काळात गुरू अतिचारी होता आणि महाभारत युद्धातही ही स्थिती होती, असे म्हटले जाते. रशिया-युक्रेन, इस्राईल-गाझा युद्धे सुरू आहेतच, त्याचबरोबर आजपर्यंत शांत असलेल्या सीमांवर म्हणजे थायलंड, कंबोडिया, अझरबैजान आर्मेनिया, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान अशा नव्या आघाड्या उघडत आहेत. अमेरिका आणि युरोप हे मित्रदेशही ग्रीनलँड प्रश्नावर एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. चीन-तैवान, भारत-पाकिस्तान, सौदी-युएई, अमेरिका-इराण हे सर्व धुमसते प्रदेश आहेतच. महायुद्धजन्य परिस्थिती यापेक्षा आणखी काय वेगळी असेल? पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्किए यांचा संरक्षण सामंजस्य करार नुकताच झाला. बांगलादेश आता उघड शत्रुत्व पत्करतो आहे. अशा परिस्थितीत भारतासाठी संरक्षण क्षेत्र आता आणखी महत्त्वाचे आहे. भारताच्या कुंडलीत मंगळाची महादशा सुरू झाली आहे आणि ती २०३२ पर्यंत चालणार आहे. मंगळ हा आक्रमक, योद्धा ग्रह आहे, तो सेनापती आहे, त्यामुळे भारतावरही युद्धज्वराचा प्रभाव असेल. ‘धुरंधर’सारख्या चित्रपटाचे भव्य यश याला दुजोरा देते आणि अशा आणखी चित्रपटांना येत्या काही वर्षांमध्ये प्रेक्षकांनी उचलून धरले तर त्यात आश्चर्य नसावे. संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना काही वर्षांत खूप लाभ मिळाला आहे, असे दिसते आणि सद्यःस्थितीचा विचार केला, तर आगामी काळात या क्षेत्रातील कंपन्यांना आणखी चांगले दिवस येतील, असे वाटते. ११४ राफेल विमानांच्या खरेदीला मंजुरी आणि पाणबुड्यांसाठी जर्मनीशी बोलणी या घडामोडी संरक्षण क्षेत्राचे प्राधान्य कायम राहील यांच्या द्योतक आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांनीही आतापर्यंत उत्तम वाढ दाखवली आहे. ‘विकसित भारता’चे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर ऊर्जा क्षेत्र फार महत्त्वाचे आहे. या क्षेत्रात, विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात येत्या पाच वर्षांमध्ये आणखी वाढ दिसेल. यासाठी सरकारी धोरणे प्रोत्साहनपर आणि अनुकूल आहेत. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात बरीच सरकारी गुंतवणूक झाली आहे; पण आणखी प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे. मात्र, सरकारजवळ उपलब्ध असलेल्या मर्यादित विकासनिधीत या क्षेत्राला तेवढे प्राधान्य आता मिळेल की नाही, याबद्दल शंका आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.