Crude Oil: होर्मुझ तणावात भारताचा 'ऑइल मास्टरस्ट्रोक’! कच्चे तेल आणण्यासाठी नवा मार्ग; रशिया ठरला गेमचेंजर...

Crude Oil Import: इराण आणि अमेरिकेमधील वाढत्या संघर्षामुळे जगभरातील ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणावामुळे अनेक देशांच्या तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला असताना भारताने मात्र वेगळी रणनीती आखत कच्च्या तेलाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कायम ठेवला आहे..जागतिक ऊर्जा विश्लेषक संस्था Kplerच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2026 मध्ये भारताने दररोज सुमारे 44 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केली. युद्धापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात हे प्रमाण जवळपास 50 लाख बॅरल प्रतिदिन होते. आकडेवारीत थोडी घट दिसत असली तरी होर्मुझ मार्गावरील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पुरवठा मोठ्या प्रमाणात टिकवून ठेवला हे यातून दिसते..खर्च वाढलाभारत आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के कच्च्या तेल आयात करतो. त्यापैकी जवळपास 40 टक्के तेल होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येते. त्यामुळे या मार्गावर तणाव निर्माण झाल्यानंतर भारतासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते.एप्रिल महिन्यात भारताने एकूण 2.01 कोटी मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात केली. मागील वर्षी याच काळात हे प्रमाण 2.10 कोटी मेट्रिक टन होते. मात्र जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्याने भारताला कमी आयातीसाठीही अधिक खर्च करावा लागला. एप्रिल 2026 मध्ये तेल आयातीसाठी भारतीय कंपन्यांना तब्बल 16.3 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 1.56 लाख कोटी रुपयांचे बिल भरावे लागले. तर गेल्या वर्षी एप्रिल 2025 मध्ये याच काळात हा खर्च सुमारे 10.7 अब्ज डॉलर होता..कोणाकडून किती तेल घेतले?अमेरिका-इराण संघर्षाच्या या काळात भारतासाठी सर्वात मोठा तेलपुरवठादार रशियाच राहिला.मार्चमध्ये रशियाकडून भारताला दररोज 19.2 लाख बॅरल तेल मिळाले होते, तर एप्रिलमध्ये हे प्रमाण 15.7 लाख बॅरल प्रतिदिन राहिले. काही लॉजिस्टिक अडचणींमुळे आयातीत घट झाली असली तरी भारताच्या एकूण आयातीत रशियाचा हिस्सा 35 ते 40 टक्क्यांच्या आसपास राहिला.सौदी अरेबियाकडूनही भारताने मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी केले. एप्रिलमध्ये सौदीकडून भारताला दररोज सुमारे 6.97 लाख बॅरल तेल मिळाले. तसेच UAE मधूनही 6.19 लाख बॅरल प्रतिदिन कच्च्या तेलाची आयात झाली.तसेच वेनेझुएला, ब्राझील, नायजेरिया आणि अंगोला यांसारख्या देशांकडूनही भारताने तेल आयात वाढवली. .रशियाचे तेल कसे येते?रशियातून येणारे तेल बाल्टिक समुद्र आणि स्वेझ कालव्यामार्गे भारतात पोहोचले. तर यूएईने पाइपलाइनच्या मदतीने तेल ओमानच्या आखातापर्यंत पाठवून होर्मुझ मार्ग टाळत भारतात पुरवठा केला. तसेच वेनेझुएला आणि ब्राझीलमधून येणारे तेलही पर्यायी समुद्री मार्गांनी भारतात आणण्यात आले.