Business Growth: अमेरिका-इराण शस्त्रसंधीचा 'या' भारतीय कंपन्यांना मोठा फायदा! निर्यात वाढली; कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत

Indian Export Growth: अमेरिका-इराण युद्धातील शस्त्रसंधीचा फायदा घेण्यासाठी भारतीय कंपन्यांनी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. अनेक कंपन्या निर्यात पुन्हा सुरू करत आहेत. मागील एक महिन्याच्या काळात युद्धग्रस्त देशांमध्ये मोठे नुकसान झाले असून आता पुनर्बांधणी सुरू होईल त्यामुळे येत्या काळात ऑर्डर्स वाढतील. सध्याच्या माहितीनुसार औषधनिर्माण कंपन्यांनी निर्यातीच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याचे सांगितले आहे, कारण युद्धग्रस्त देश आपला औषधांचा साठा पुन्हा भरू पाहत आहेत. .40% महसूल पश्चिम आशियातून ETच्या एका अहवालानुसार, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, वायर आणि केबल्स यांसारख्या विद्युत वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्याही वाढीव मागणीसाठी तयारी करत आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे व्यवसायात 40-50% घट झाली आहे. Havells Indiaचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल राय गुप्ता यांच्या मते, "या प्रदेशाशी असलेले भारताचे घनिष्ठ संबंध आणि भौगोलिक जवळीक यामुळे भारत पश्चिम आशियात पुनर्बांधणीच्या मागणीचा एक महत्त्वपूर्ण वाटा मिळवू शकतो. कंपनीला आपल्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या महसुलापैकी अंदाजे 40% महसूल या भागातून मिळतो. त्यामुळे कंपनीला केबल व वायर क्षेत्रात मोठ्या संधी दिसत आहेत."दरम्यान, मागील सलग तीन दिवस Havells India Ltd. च्या शेअर्समध्ये वाढ दिसून येत आहे. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात पुन्हा मोठा बदल! कमोडिटी बाजारात सोनं आणखी स्वस्त; जाणून घ्या आजचे ताजे भाव .किती वाढ होईल?भारतातील जीवनावश्यक वस्तूंची सर्वात मोठी उत्पादक कंपनी AWL Agri Business, दुबईच्या जेबेल अली बंदरावर पुन्हा माल पाठवणार असून, त्यामुळे संपूर्ण प्रदेशातील पुरवठा साखळी पूर्ववत होईल. ET ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कंपनीचे उपाध्यक्ष अंगशू मलिक यांच्या मते , "जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी या भागात वितरक जास्त खर्च करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे अपेक्षा आहे की मालाचे प्रमाण पुन्हा वाढून दरमहा 4,000-5,000 टन होईल". .बुधवारी जाहीर झालेल्या दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीमुळे लढाई थांबली. प्रदेशात तणाव कायम असला तरी, प्रमुख जहाज वाहतूक कंपन्या सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आपली जहाजे पाठवण्यापूर्वी परिस्थितीचे निरीक्षण करत आहेत. पार्ले प्रॉडक्ट्स आणि डाबर इंडिया यांसारख्या, या प्रदेशात स्थानिक कारखाने असलेल्या कंपन्याही आता पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. पार्ले प्रॉडक्ट्सचे मयंक शाह यांनी सांगितले की, त्यांचा बहरीनमधील कारखाना, जो गेल्या महिन्यात 70-80% क्षमतेने कार्यरत होता, तो आता पुन्हा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होईल. दरम्यान, AC उत्पादक Blue Star देखील पुनर्निर्मितीची वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याची तयारी करत आहे..Toll Payment New Rule: आजपासून टोलवर कॅश बंद! FASTag अनिवार्य; UPI पेमेंट पडणार महागात आणि 'हे' केल्यास दुप्पट पैसे भरावे लागणार.लघु आणि मध्यम उद्योगांना फायदाजलवाहतुकीचे मार्ग पुन्हा सुरू झाल्यामुळे, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह (SMEs) सर्व निर्यातदारांनी त्यांच्या व्यापारी भागीदारांसोबत पुन्हा काम सुरू केले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू झाल्यामुळे लॉजिस्टिक्स सोप होण्याची अपेक्षा आहे, आणि मालवाहतूक व विमा खर्च, जे पूर्वी 40-50% ने वाढले होते, ते आता कमी होऊ लागले आहेत.फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टचे महासंचालक अजय सहाय यांनी सांगितले की, "शस्त्रसंधी आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू झाल्यामुळे निर्यातदारांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे लॉजिस्टिक्समधील अडथळे कमी होण्यास तसेच मालवाहतुकीचे दर कमी होण्यास आणि विमा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. यामुळे नजीकच्या काळात व्यापारात सुधारणा होऊ शकते, परंतु शस्त्रसंधीचे तात्पुरते स्वरूप पाहता सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे"..