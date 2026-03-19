आता रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही! देशात पहिल्यांदाच LPG ATM सुरू; रिकामा सिलेंडर काही मिनिटांतच भरून मिळणार

India First LPG ATM : देशातील पहिले एलपीजी एटीएम गुरुग्राममध्ये सुरू झाले आहे. आता तुम्ही रिकामा सिलेंडर आणल्यास काही मिनिटांतच तो पुन्हा भरून दुसरा सिलेंडर मिळवू शकता.
India First LPG ATM

India First LPG ATM

Vrushal Karmarkar
Updated on

LPG Cylinder ATM Machine : सध्या देशाच्या अनेक भागांमध्ये एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत समस्या जाणवत आहेत. सिलिंडर बुक केल्यानंतर लोकांना लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. अनेक ठिकाणी गॅस एजन्सींबाहेर गर्दी दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत, हरियाणाच्या गुरुग्राममधून एक दिलासादायक बातमी आली आहे. गुरुग्राममधील सेक्टर ३३ येथील सेंट्रल पार्क फ्लॉवर व्हॅलीमध्ये एक एलपीजी व्हेंडिंग मशीन सुरू झाले आहे. हे देशातील पहिले एलपीजी एटीएम आहे. या नवीन सुविधेमुळे गॅस खरेदी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होऊ शकते.

