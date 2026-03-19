आता रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही! देशात पहिल्यांदाच LPG ATM सुरू; रिकामा सिलेंडर काही मिनिटांतच भरून मिळणार

LPG Cylinder ATM Machine : सध्या देशाच्या अनेक भागांमध्ये एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत समस्या जाणवत आहेत. सिलिंडर बुक केल्यानंतर लोकांना लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. अनेक ठिकाणी गॅस एजन्सींबाहेर गर्दी दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत, हरियाणाच्या गुरुग्राममधून एक दिलासादायक बातमी आली आहे. गुरुग्राममधील सेक्टर ३३ येथील सेंट्रल पार्क फ्लॉवर व्हॅलीमध्ये एक एलपीजी व्हेंडिंग मशीन सुरू झाले आहे. हे देशातील पहिले एलपीजी एटीएम आहे. या नवीन सुविधेमुळे गॅस खरेदी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होऊ शकते..मिळालेल्या माहितीनुसार, एलपीजी एटीएम हे एक स्वयंचलित मशीन आहे. जिथे तुम्ही तुमचा रिकामा सिलेंडर आणून काही मिनिटांतच भरलेला सिलेंडर मिळवू शकता. हे मशीन वापरण्यास खूप सोपे आहे. ग्राहक आपला मोबाईल नंबर टाकतात. नंतर ओटीपीद्वारे त्याची पडताळणी करतात. त्यानंतर यूपीआय किंवा डेबिट कार्डद्वारे क्यूआर कोड स्कॅन करून पेमेंट केले जाते. सिलेंडर मिळाल्यावर मशीन काही मिनिटांतच नवीन सिलेंडर देते..या मशीनचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते २४x७ काम करते. याचा अर्थ, तुम्हाला आता गॅस एजन्सीच्या वेळापत्रकावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. गरजेनुसार तुम्ही सिलेंडर कधीही बदलू शकता. यामुळे लांब रांगा आणि वाट पाहण्याचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. हे एलपीजी एटीएम पारंपरिक लोखंडी सिलेंडरऐवजी नवीन कंपोझिट सिलेंडर वापरते. हे सिलेंडर वजनाने हलके आणि उचलण्यास सोपे आहेत. एका सामान्य सिलेंडरचे वजन सुमारे ३० किलो असते, तर या नवीन सिलेंडरचे वजन सुमारे १५ किलो आहे..याचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे ते पारदर्शक आहेत. ज्यामुळे आत शिल्लक असलेल्या गॅसची पातळी सहज पाहता येते. या मशीनमध्ये एका वेळी १० सिलिंडर ठेवता येतात. सिलिंडरची संख्या दोनवर येताच ही प्रणाली एजन्सीला आपोआप सूचित करते. यामुळे गॅस तुटवड्याचा धोका कमी होतो आणि अखंड पुरवठा सुनिश्चित होतो. भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेचा मोठा भाग परदेशातून आयात करतो. अलीकडील जागतिक तणाव आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे गॅसच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. .अशा परिस्थितीत, एलपीजी एटीएमसारखी सुविधा दिलासा देऊ शकते. विशेषतः जेव्हा घरगुती वापराला प्राधान्य दिले जाते. सध्या हा एक प्रायोगिक प्रकल्प आहे. परंतु तो यशस्वी झाल्यास देशभरातील इतर शहरांमध्येही एलपीजी एटीएम स्थापित केले जाऊ शकतात. यामुळे गॅस खरेदी प्रक्रियेत पूर्णपणे परिवर्तन घडून येऊ शकते आणि ग्राहकांना मोठी सोय उपलब्ध होऊ शकते.