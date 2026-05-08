Premium|India economy turning point 2026 : जागतिक रेटिंग संस्थांकडून भारताला 'थम्स अप'; गुंतवणुकीचा खर्च घटणार आणि कॉर्पोरेट नफ्यात मोठी वाढ होणार

गौरव बोरा - gauravbora89@gmail.comभारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी २०२६ हे वर्ष एक 'टर्निंग पॉइंट' ठरताना दिसत आहे. भारताचा सातत्यपूर्ण ६.५ ते ७ टक्क्यांचा विकासदर आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचा अपेक्षेपेक्षा सरस नफा पाहून जागतिक मानांकन संस्थांनी आता भारताच्या मानांकनात (रेटिंग) सुधारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) भारतीय बाजारांकडे वळण्याची शक्यता वाढली आहे. याच्या सकारात्मक परिणामांचा वेध.एखादी जागतिक मानांकन (रेटिंग) संस्था जेव्हा एखाद्या देशाचे मानांकन वाढवते, तेव्हा जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी तो देश अधिक सुरक्षित आणि फायदेशीर ठरतो. मानांकन वाढविण्याचा अर्थ असतो- गुंतवणुकीचा खर्च कमी होणार : मानांकन सुधारल्यामुळे भारतीय सरकार आणि कंपन्यांना परदेशातून कमी व्याजदराने कर्ज मिळणे शक्य होईल, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होईल. जागतिक निर्देशकांमध्ये वजन वाढणार : 'जेपी मॉर्गन'सारख्या जागतिक बाँड आणि इक्विटी इंडेक्समध्ये भारताचा वाटा वाढेल, ज्यामुळे आपोआप परकी गुंतवणूक ओढली जाईल..'एफआयआय' गुंतवणुकीचा ओघगेल्या काही काळापासून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) भारतीय बाजारात गुंतवणूक करण्याबाबत सावध होते. मात्र, आता चित्र बदलत आहे.विक्रमी गुंतवणूक : मानांकन सुधारणेमुळे अनेक मोठे पेन्शन फंड आणि सॉव्हरिन वेल्थ फंड, जे केवळ 'इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड'मध्ये गुंतवणूक करतात, परकी गुंतवणूकदार नेहमीच सुरक्षित आणि स्थिर बाजारपेठ शोधत असतात. भारत आता जागतिक गुंतवणूकदारांच्या 'प्रायॉरिटी लिस्ट'मध्ये पहिल्या स्थानावर आला आहे. यामुळे येत्या काही महिन्यांत २० ते २५ अब्ज डॉलरची अतिरिक्त गुंतवणूक येऊ शकते.बाजारातील तेजी : 'एफआयआय' जेव्हा खरेदी सुरू करतात, तेव्हा प्रामुख्याने बँकिंग, आयटी आणि मोठ्या 'ब्लू-चिप' कंपन्यांमध्ये तेजी येते. यामुळे 'निफ्टी' आणि 'सेन्सेक्स' नवा विक्रमी स्तर गाठण्याची शक्यता आहे..बँकिंग क्षेत्राचा सुवर्णकाळभारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या सुवर्णकाळातून जात आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या तिमाही निकालांनी हे सिद्ध केले आहे, की भारतीय बँकांनी केवळ नफाच कमावला नाही, तर बॅलन्सशीटमधील सर्वांत मोठी समस्या असलेल्या 'नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स'वर (एनपीए) पूर्णपणे विजय मिळवला आहे. अनेक आघाडीच्या बँकांचे 'ग्रॉस एनपीए' आता एक टक्क्याच्या खाली आले आहेत, जे जागतिक स्तरावरील बँकिंग मानकांनुसार अत्यंत उत्कृष्ट मानले जातात.'ग्रॉस एनपीए'चे महत्त्वजेव्हा बँकेचा 'ग्रॉस एनपीए' एक टक्क्यापेक्षा कमी होतो, तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो, की बँकेने दिलेले १०० पैकी ९९ रुपयांहून अधिक कर्ज सुरक्षित आहे आणि वेळेवर परत येत आहे.कमी तरतूद : कमी 'एनपीए' म्हणजे बँकांना बुडीत कर्जासाठी बाजूला ठेवावी लागणारी रक्कम कमी होते. ही वाचलेली रक्कम थेट बँकेच्या 'नेट प्रॉफिट'मध्ये भर घालते.कार्यक्षमता : कमी 'एनपीए' बँकांच्या व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता आणि कर्ज वितरणाची अचूक प्रक्रिया दर्शवते..मानांकन सुधारणा : बँकांसाठी 'बूस्टर डोस''ग्रॉस एनपीए' एक टक्क्यापेक्षा खाली येणे हे एसअँडपी, मूडीज, फीच आदी जागतिक मानांकन संस्थांसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. यामुळे बँकांच्या मानांकनामध्ये सुधारणा होण्याची दाट शक्यता आहे.बाजारावर तत्काळ परिणाममानांकन सुधारणेनंतर भारतीय बाजारात सकारात्मक हालचाली दिसून येतील.रुपयाला स्थैर्य मिळेल.इक्विटी मार्केटमध्ये 'एफआयआय इनफ्लो' वाढण्याची शक्यता.कॉर्पोरेट कर्जाचा खर्च कमी होण्याचे संकेत.सेक्टर आणि स्टॉक लेव्हल बदल(अलीकडील डेटानुसार)एकूण ४१६ शेअरमध्ये सुधारणा, तर १९४ शेअरमध्ये नकारात्मक मानांकन (डाउनग्रेड)एनबीएफसी सेक्टरमध्ये २७ सुधारणा/डाउनग्रेड (उच्च स्पर्धा आणि निवडक वाढ)फार्मा सेक्टरमध्ये २६ सुधारणायावरून स्पष्ट होते, की बाजारात सिलेक्टिव्ह ग्रोथ आणि क्वाॅलिटी कंपन्यांकडे पैसा वळत आहे..निष्कर्ष : बँकांचे सुधारलेले निकाल आणि आगामी मानांकन सुधारणा ही केवळ एक तांत्रिक बाब नसून, ते 'विकसित भारत २०४७'च्या दिशेने पडलेले एक भक्कम पाऊल आहे. जेव्हा परकी गुंतवणूक वाढते, तेव्हा रुपया मजबूत होतो आणि देशांतर्गत उद्योगांना स्वस्त भांडवल मिळते. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही पोर्टफोलिओ वाढविण्याची एक सुवर्णसंधी ठरू शकते.घटक सध्याची स्थिती रेटिंगवर होणारा परिणामग्रॉस एनपीए ग्रॉस एनपीए < १% पॉझिटिव्ह अपग्रेडभांडवल पर्याप्तता सरासरी १६%-१८% आउटलुक पॉझिटिव्हलिक्विडिटी मजबूत स्टेबल ते पॉझिटिव्ह (लेखक शेअर बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९९६०४९९०६४)