Sugar Export: भारत सरकारचा मोठा निर्णय! साखर निर्यातीवर संपूर्ण बंदी; जागतिक दरवाढीची शक्यता वाढली

देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारने साखर निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने संपूर्ण बंदी घातली आहे. ही संपूर्ण बंदी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत लागू राहील. भारतीय कुटुंबांसाठी अन्नधान्याच्या किमती हा राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या एक संवेदनशील मुद्दा बनलेला असतानाच भारत सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. .ही बंदी कच्ची आणि शुद्ध साखर या दोन्हींना लागू होईल. सरकारने आधीच प्रक्रियेत असलेल्या मालाच्या खेपांना मोठा दिलासा दिला आहे. शिवाय, अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी जर मालाची चढ-उतार सुरू झाली असेल, जहाजे बंदरावर दाखल झाली असतील किंवा माल सीमाशुल्क विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आला असेल, तर त्या खेपांची निर्यात सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली जाईल. .अहवालानुसार, उत्पादन खपापेक्षा जास्त होईल या अपेक्षेने सरकारने यापूर्वी १.५९ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. मात्र आता हे अंदाज कमकुवत झाले आहेत. प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये उसाचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे भारतात सलग दुसऱ्या हंगामात उत्पादन खपापेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. भारत हा जगातील साखरेचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे, हे सर्वश्रुत आहे. .भारत सरकारने पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आशियाई आणि आफ्रिकन देश अधिकाधिक प्रमाणात ब्राझील आणि थायलंडकडे वळतील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या वायदे दरांमध्ये आणखी मोठी वाढ होऊ शकते. मध्य-पूर्वेतील सुरू असलेला संघर्ष आणि वाढत्या ऊर्जा खर्चामुळे जागतिक सागरी वाहतूक मार्गांवर आधीच दबाव येऊ लागला आहे. साखर निर्यातीवरील बंदीच्या केवळ एक दिवस आधी, सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. .हे पाऊल केवळ परकीय चलन साठा कमी करण्यासाठी उचलण्यात आले. इराणसोबतचा संघर्ष आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ९५.७५ चा विक्रमी नीचांक गाठल्यामुळे अर्थव्यवस्था सध्या दबावाखाली आहे. देशाची बाह्य आर्थिक परिस्थिती लवकरात लवकर स्थिर करण्यासाठी, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना वर्षभर सोन्याची खरेदी टाळण्याचे विशेष आवाहन केले आहे.