पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार? केंद्र सरकारने विंडफॉल कराच्या दरात केली मोठी वाढ

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर आकारला जाणारा विंडफॉल कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार, हा बदल आजपासून म्हणजेच ३ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. त्यानुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर प्रतिलिटर २.५० रुपयांवरून ३.५० रुपये करण्यात आला आहे. तर डिझेलच्या निर्यातीवरील करात मोठी वाढ करत तो प्रतिलिटर १५.५० रुपयांवरून थेट २४ रुपये करण्यात आला आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, निर्यातीतून मिळणारा अतिरिक्त नफा आणि जागतिक बाजारातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तेल कंपन्यांना अनपेक्षितपणे मोठा नफा मिळाल्यास त्यातील काही हिस्सा सरकार कराच्या स्वरूपात वसूल करते. यालाच 'विंडफॉल कर' असे म्हटले जाते..Petrol-Diesel Price Today: महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये पेट्रोल तब्बल 10 रुपये स्वस्त! तुमच्या शहरात आजचा दर किती?.केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादनांवरील विंडफॉल कराचा दर दर १५ दिवसांनी आढावा घेऊन ठरवते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार झाल्यास त्याचा परिणाम तेल उत्पादक आणि रिफायनरी कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो. अशा वेळी परिस्थितीनुसार सरकार कराचे दर कमी किंवा जास्त करू शकते..Petrol Diesel Price India : देशात नव्याने पेट्रोल-डिझेल दर जाहीर; कुठे स्वस्त, महाग? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर.तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा थेट परिणाम तेल कंपन्यांच्या निर्यात नफ्यावर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांवर याचा लगेच परिणाम होणार नाही. कारण भारतात इंधनाचे दर केवळ विंडफॉल करावर अवलंबून नसून, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे दर, कररचना, वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक घटकांचा त्यावर प्रभाव असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.