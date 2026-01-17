India-Pakistan : भारताचा पाकिस्तानवर 'फार्मा' Strike! अफगानिस्तानमध्ये 'या' भारतीय औषधाचा दबदबा; पाकिस्तानचा खेळ खल्लास?

India Strike Pakistan Through Medicine : अफगानिस्तानच्या फार्मा बाजारात सध्या मोठा बदल घडत आहे. अनेक वर्षे या बाजारावर वर्चस्व असलेला पाकिस्तान आता हळूहळू बाहेर पडताना दिसतो आहे, तर भारतासाठी ही एक मोठी व्यावसायिक संधी ठरत आहे. राजकीय तणाव, सीमा बंद आणि औषधांच्या गुणवत्तेवरून निर्माण झालेल्या वादांमुळे पाकिस्तानचा फार्मा एक्सपोर्ट सातत्याने घटत आहे. मागच्याच आठवड्यात भारताने इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अफगानिस्तान सोबतचा व्यापार थांबवला असा खोटा प्रचार करणाऱ्या पाकिस्तानची आता झोप उडाली आहे. .या बदलाची सुरुवात एका साध्या घटनेतून समोर आली. अफगान ब्लॉगर फजल अफगान यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एक पोस्टमध्ये त्यांनी स्थानिक मेडिकलमधून पाकिस्तानी पॅरासिटामोलऐवजी भारतीय औषध घेतल्याचा अनुभव सांगितला. पाकिस्तानी औषध 40 अफगानीला मिळत असताना, 'भारतीय औषध फक्त 10 अफगानीला आणि अधिक परिणामकारक असल्याचं" दुकानदाराने सांगितलं. ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर बाजारातील बदलांवर लक्ष वेधलं गेलं..Gold rate Today : सोनं-चांदी पुन्हा महागली! दोन दिवसांचा दिलासा संपला; सर्वसामान्यांची निराशा, पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव.पाकिस्तानची औषध निर्यात अनेक दशकांपर्यंत पाकिस्तान अफगानिस्तानचा सर्वात मोठा औषध पुरवठादार होता. UN Comtrade च्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये पाकिस्तानने अफगानिस्तानला सुमारे 186.69 मिलियन डॉलर किमतीची औषधे निर्यात केली होती. तर Business Recorder च्या माहितीनुसार, 2023 मध्ये हा आकडा 112.8 मिलियन डॉलर इतकाच होता. पण मागच्या एक वर्षात बदल झाला असून निर्यात घातली असल्याचे सांगितले जाते. .भारताला संधी सीमा बंद, वारंवार होणारे संघर्ष आणि सप्लाय चेनमधील अडथळ्यांमुळे पाकिस्तानचा फार्मा व्यवसाय अडचणीत आला. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मधील तणावानंतर अफगानिस्तानने पाकिस्तानी औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत काही निर्बंध घातले. यामुळे बाजारात औषधांची कमतरता निर्माण झाली आणि किंमती वाढल्या.या पोकळीचा फायदा भारतीय फार्मा कंपन्यांनी घेतला. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताने अफगानिस्तानला सुमारे 108 मिलियन डॉलर किमतीची औषधे निर्यात केली. तज्ज्ञांच्या मते, 2025 अखेरपर्यंत हा आकडा 200 मिलियन डॉलर पर्यंत जाऊ शकतो, अशी शक्यता आहे..अफगान वृत्तपत्र हश्त-ए सुब्ह च्या अहवालानुसार, सध्या अफगान फार्मा बाजारात भारताचा वाटा 12 ते 15 टक्के झाला आहे. याआधी पाकिस्तानचा वाटा 35 ते 40 टक्के होता, जो आता लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. हा बदल भारतासाठी दीर्घकालीन बिझनेस ग्रोथचा संकेत मानला जात आहे..Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सॅलरी अकाउंटमध्येच मिळणार २ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण; काय आहे नवीन प्लॅन .नवीन डील्स नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताची Zydus Lifesciences कंपनी आणि अफगानिस्तानची Rofeeds International Group यांच्यात 100 मिलियन डॉलरचा MoU झाला. यात औषध निर्यात, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भविष्यात अफगानिस्तानमध्ये उत्पादन युनिट उभारण्याचा समावेश आहे. यामुळे भारत-अफगानिस्तान फार्मा बिझनेस संबंध आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.