Premium|India FDI Growth 2026 : जागतिक अस्थिरतेतही भारतात विक्रमी एफडीआय; गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास

डॉ. केदार विष्णू - kedar.vishnu@manipal.edu डॉ. प्रतिभा नेहरकर - ladlikedar@gmail.comजागतिक आर्थिक अस्थिरता, पश्चिम आशियातील संघर्ष, परकी भांडवलाचा सतत बाहेर जाणारा ओघ आणि मंदावलेली जागतिक गुंतवणूक यांसारख्या आव्हानांमध्येही भारताने फेब्रुवारी २०२६मध्ये विक्रमी थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) नोंदवली. यामागे मजबूत आर्थिक पाया, सुधारलेला गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणात्मक निर्णयांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे दिसून येते.जागतिक अस्थिरता, भांडवलाचा बहिर्प्रवाह आणि पश्चिम आशियातील सततचा संघर्ष यांसारख्या आव्हानांनंतरही भारताच्या एकूण थेट परकी गुंतवणुकीत (एफडीआय) लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास अधोरेखित होतो. गेल्या चार वर्षांत भारतीय धोरणकर्त्यांनी निर्यातीद्वारे दरडोई उत्पन्न वाढवणे आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे यावर विशेष भर दिला आहे, जेणेकरून ‘विकसित भारत २०४७’ हे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. या पार्श्वभूमीवर, जागतिक बाजारातील अनिश्चिततेचा भारतातील ‘एफडीआय’वर झालेला परिणाम आणि ‘एफडीआय’ वाढवण्यासाठी भारताने आखलेल्या नव्या धोरणांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. जवळपास चार वर्षांनंतर, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताने विक्रमी ‘एफडीआय’ आवक कशी नोंदवली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे..‘एफडीआय’ सकारात्मक; काय बदलले?भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आकडेवारीनुसार, भारताची निव्वळ ‘एफडीआय’ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सकारात्मक झाली. ऑगस्ट २०२५ ते जानेवारी २०२६ या सलग सहा महिन्यांच्या कालावधीत ती नकारात्मक होती. जानेवारीतील उणे १.३९ अब्ज डॉलरच्या पातळीवरून ती वाढून ४.६२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. जवळपास चार वर्षांनंतर भारताने मे २०२२ नंतरची (५.३१ अब्ज डॉलर) सर्वाधिक निव्वळ ‘एफडीआय’ आवक नोंदवली. जानेवारी २०२६ आणि त्यापूर्वीच्या काही महिन्यांमध्ये निव्वळ ‘एफडीआय’मध्ये झालेली घट ही प्रामुख्याने भांडवलाच्या प्रत्यावर्तनात (डिसइन्व्हेस्टमेंट) झालेली वाढ आणि नव्या गुंतवणुकीतील घट यामुळे होती. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एकूण ‘एफडीआय’ ५.६७ अब्ज डॉलरवरून ८.९८ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली, तर निर्गुंतवणूक ४.९२ अब्ज डॉलरवरून १.७४ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली. त्यामुळे निव्वळ ‘एफडीआय’मध्ये मोठी सुधारणा दिसून आली. त्याचवेळी, निव्वळ बहिर्गामी एफडीआयमध्ये (नेट आउटवर्ड एफडीआय) माफक वाढ झाली. ती २.१४ अब्ज डॉलरवरून २.६३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. देशांतर्गत कंपन्यांकडून परदेशात गुंतवणूक सुरू असतानाही गुंतवणूकदारांचा एकूण दृष्टिकोन सुधारल्याचे यातून स्पष्ट होते.मागील दोन महिन्यांत अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते चिंताग्रस्त होते. कारण डिसेंबर २०२५ मधील ८.५ अब्ज डॉलरची एकूण ‘एफडीआय’ जानेवारी २०२६ मध्ये ५.७ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली होती, तर मायदेशी परत पाठविण्यात आलेल्या गुंतवणुकीची पातळी ४.९ अब्ज डॉलरवर कायम होती. परिणामी, निव्वळ ‘एफडीआय’ नकारात्मक झाली. नकारात्मक निव्वळ ‘एफडीआय’चे सातत्य आणि त्यासोबतच स्वदेशात परत पाठवण्याचा वाढता दबाव ही मुख्य चिंतेची बाब होती. पूर्वी, बहुतेक परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकून नफा मायदेशी परत नेत होते. अधिक सुरक्षित आणि फायदेशीर जागतिक गुंतवणूक संधींचा शोध घेतला जात होता. मात्र, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एकूण ‘एफडीआय’मध्ये झालेल्या वाढीमुळे भारत पुन्हा सकारात्मक क्षेत्रात आला..मजबूत पाया, गुंतवणूकदारांचा विश्वासमजबूत स्थूल आर्थिक पाया आणि बँकिंग प्रणालीवरील विश्वासामुळे भारताला गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत झाली आहे. निर्गुंतवणुकीतील घट आणि सकल गुंतवणुकीतील वाढ ही निव्वळ ‘एफडीआय’ वाढीची मुख्य कारणे ठरली. निव्वळ ‘एफडीआय’ वाढल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अल्पकालीन सकारात्मक परिणाम मिळू शकतो. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना अधिक भांडवल उपलब्ध होईल; तसेच निर्गुंतवणुकीतील घटीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला चलनपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊन रुपयाला काही प्रमाणात बळकटी मिळू शकते. भारतीय कंपन्यांकडून परदेशात, विशेषतः भागभांडवलाच्या स्वरूपात होणाऱ्या गुंतवणुकीतही वाढ झाली आहे. हा पैसा भविष्यात प्रगत तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य आणि जागतिक स्पर्धेचा अनुभव घेऊन भारतात परत येऊ शकतो. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होण्याची शक्यता आहे. थेट परकी गुंतवणुकीच्या बहिर्वाहातील वाढ ही भारतीय कंपन्यांचे जागतिक विस्तारावर वाढत असलेले लक्ष आणि त्याचबरोबर परदेशी गुंतवणूकदारांकडून नफा मायदेशी परत पाठवण्याचे द्योतक आहे. एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत जवळपास ७५ टक्के बाह्य ‘एफडीआय’ अमेरिका, सिंगापूर, इंग्लंड आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडे वळली होती.विकसनशील देशांचे महत्त्ववर्ष २०२५ मध्ये जागतिक ‘एफडीआय’पैकी ४५ टक्के वाटा विकसित देशांनी मिळवला, तर उर्वरित ५५ टक्के वाटा विकसनशील देशांनी आकर्षित केला. यामुळे जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र विकसनशील अर्थव्यवस्थांकडे सरकत असल्याचे दिसून येते. सध्या ‘एफडीआय’चा ओघ काही भांडवलप्रधान क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः ‘डेटा सेंटर’ क्षेत्रात अधिक केंद्रित होत आहे.भारतात गुंतवणूक करणारे देशजागतिक ‘एफडीआय’ प्रवाहामध्ये भारताचा वाटा २०२२ मधील ३.५५ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये १.८३ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. हे जागतिक आर्थिक मंदीचे प्रतिबिंब मानले जाते. भारतामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये सिंगापूरचे वर्चस्व अधिक मजबूत झाले आहे. त्यांचा वाटा २०२३-२४ मधील २६.५० टक्क्यांवरून २०२५-२६ मध्ये ३६.८७ टक्क्यांपर्यंत वाढला. अमेरिकेचा वाटादेखील ११.२५ टक्क्यांवरून १६.३१ टक्क्यांपर्यंत वाढला. दुसरीकडे, मॉरिशसचा वाटा १७.९४ टक्क्यांवरून १०.०९ टक्क्यांपर्यंत, तर नेदरलँड्सचा वाटा ११.०८ टक्क्यांवरून ४.८० टक्क्यांपर्यंत घसरला. २०२० नंतरचे नियामक बदल आणि करसवलतींमध्ये झालेली कपात ही यामागील प्रमुख कारणे मानली जातात. जपानचा वाटा तुलनेने स्थिर राहिला असून, तो ७.१५ टक्क्यांवरून ६.६८ टक्क्यांवर आला आहे; तर संयुक्त अरब अमिरातीचा वाटा २०२४-२५ मध्ये वाढून ८.६९ टक्क्यांवर पोहोचला होता. मात्र, त्यानंतर त्यात थोडी घट होऊन तो ५.१३ टक्क्यांवर आला. विशेष म्हणजे, केमन आयलंड्स (०.७७ टक्के ते ४.१२ टक्के) आणि सायप्रस (१.८१ टक्के वरून २.९४ टक्के) यांसारख्या लहान गुंतवणूकदारांचा वाटा वाढला आहे. यातून गुंतवणुकीच्या स्रोतांमध्ये विविधता येत असल्याचे दिसून येते. एकूणच, ही आकडेवारी असे अधोरेखित करते, की ‘एफडीआय’चे स्रोत आता पारंपरिक स्रोतांपासून दूर सरकत असून, सिंगापूरच्या नेतृत्वाखालील गुंतवणूकदारांच्या केंद्रित, परंतु; सतत विकसित होणाऱ्या गटाकडे वळत आहेत. भागभांडवल स्वरूपातील गुंतवणुकीपैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक गुंतवणूक २०२५-२६ मध्ये उत्पादन, संगणक सेवा, वित्तीय सेवा, व्यावसायिक सेवा आणि दळणवळण सेवा या क्षेत्रांमध्ये केंद्रित होती..‘एफडीआय’वाढीसाठी भारताचे धोरणमार्च २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने थेट परकी गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेली पूर्वमंजुरीची अट शिथिल केली आणि भारताशी भू-सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांसाठीचे काही नियम शिथिल केले. यापूर्वी चीन, बांगलादेश, भूतान आणि इतर काही देशांना ‘स्वयंचलित मार्गा’अंतर्गतही सरकारी मंजुरी घेणे आवश्यक होते. २०२० मधील लडाख संघर्षानंतर चिनी कंपन्यांकडून भारतीय कंपन्यांचे संधीसाधू अधिग्रहण रोखण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते. नव्या निर्णयानुसार, काही क्षेत्रांमध्ये सरकारी मंजुरीशिवाय १० टक्क्यांपर्यंत ‘एफडीआय’ स्वीकारता येणार आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक भांडवली वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक घटक, पॉलिसिलिकॉन आणि इंगॉट वेफर्स उत्पादन क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ‘एफडीआय’ मर्यादा २० टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याबाबत सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात अधिक भांडवल उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. सद्यःस्थितीत, भारताने खासगी बँकांमध्ये ७४ टक्क्यांपर्यंत ‘एफडीआय’ला परवानगी दिली आहे; ही गुंतवणूक कोणत्याही एका परदेशी संस्थेद्वारे शेअर-धारण स्वरूपात असू शकते, मात्र, यावर १५ टक्क्यांची कमाल मर्यादा लागू असते. जोपर्यंत रिझर्व्ह बँक एखादी विशिष्ट सूट देत नाही तोपर्यंत. या निर्णयामुळे भविष्यात सरकारला अधिक भांडवल आकर्षित करण्यास आणि बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.निष्कर्षजागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात भारताने ‘एफडीआय’ क्षेत्रात सकारात्मक पुनरागमन केले आहे. वाढता गुंतवणूकदारांचा विश्वास, सरकारची धोरणात्मक पावले आणि मजबूत आर्थिक पाया यामुळे भारत जागतिक गुंतवणुकीसाठी आकर्षक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. मात्र, दीर्घकालीन आणि संतुलित आर्थिक विकासासाठी संस्थात्मक सुधारणा आणि क्षेत्रनिहाय गुंतवणूक धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक ठरणार आहे.व्यापक सुधारणांची गरजनिव्वळ आणि सकल ‘एफडीआय’मधील वाढ ही सकारात्मक बाब असली, तरी उत्पादनक्षेत्र आणि ग्रामीण भागांमध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भक्कम संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. ‘व्यवसाय सुलभता’, सरकारी कार्यक्षमता आणि ‘कायद्याचे राज्य’ या क्षेत्रांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे ‘एफडीआय’ प्रक्रिया अधिक वेगवान, सुलभ आणि कार्यक्षम होईल. सेवाक्षेत्राबरोबरच कृषी, प्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही अधिक परकी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. भारताला अशा क्षेत्रनिहाय परकी गुंतवणूक धोरणाची गरज आहे, जे महत्त्वपूर्ण उद्योगांचे संरक्षण करेल आणि त्याचवेळी जागतिक भांडवलासाठी अर्थव्यवस्था खुली ठेवेल. अनिश्चित अशा भू-राजकीय वातावरणात, धोरणात्मक सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाच्या गरजा यांचा समतोल राखणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.(लेखक डॉ. केदार हे बंगळूर येथील डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट््स, ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्सेस, मणिपाल ॲकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशनमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत. ९६३२७९७३८६, तर डॉ. प्रतिभा या पुणे येथील ॲड. शार्दूलराव सुधाकरराव जाधवराव विधी महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. ८४२११२२१८०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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