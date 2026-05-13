Inflation in india : एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईत वाढ, आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्यास पुढील वाटचाल चिंताजनक

सोने आणि चांदीचे दागिने, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतींमुळे देशातील किरकोळ महागाई एप्रिलमध्ये किंचित वाढून ३.४८ टक्क्यांवर पोहोचली. किंमतवाढीचा वेग चांदीच्या दागिन्यांमध्ये सर्वाधिक, म्हणजेच १४४.३४ टक्के राहिला, तर अन्नधान्याची महागाई मार्चमधील ३.८७ टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये ४.२० टक्के झाली. आधारभूत वर्ष २०२४ मानून मोजली जाणारी ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाई मार्चमध्ये ३.४० टक्के, फेब्रुवारीमध्ये ३.२१ टक्के आणि जानेवारीमध्ये २.७४ टक्के होती. .राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चांदीच्या दागिन्यांनंतर नारळ-सुके खोबरेच्या किमती ४४.५५ टक्क्यांनी वाढल्या, तर सोने-हिरे-प्लॅटिनमचे दागिने किंमतवाढीचा दर ४०.७२ टक्के होता. टोमॅटोचे भावही तब्बल ३५.२८ टक्क्यांनी वाढले. दुसरीकडे, बटाटा, कांदा, मोटार आणि जीप, वातानुकूलित यंत्रे यांच्या किमतींमध्ये मात्र घट झाल्याचे दिसून आले..महत्त्वाची बातमी! पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढले; दर कुणी वाढवले? जाणून घ्या सध्याची किंम्मत....गेल्या महिन्यात, रिझर्व्ह बँकेने २०२६-२७ या वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ४.६ टक्के वर्तवला होता, ज्यामध्ये पहिल्या तिमाहीसाठी हा अंदाज चार टक्के होता. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधनमहागाई आणि ‘एल निनो’ची संभाव्य स्थिती यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले होते. ३६० वन अॅसेटचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ विक्रम छाबरा यांच्या मते, एप्रिल २०२६ मध्ये महागाईतील कमी वाढ ही वाढलेल्या ऊर्जा आणि कच्च्या मालाच्या किमतींचा अंतिम ग्राहकांवर मर्यादित भार पडल्याचे दर्शवते. मात्र, पेट्रोलचे दर वाढले आणि त्याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर झाले, तर पुढील वाटचाल चिंताजनक आहे..Blue Flag Beaches : गुहागर, लाडघरचा झेंडा जगात फडकणार; ब्ल्यु फ्लॅग दर्जा हा विकासाचा मार्ग; आधी स्वच्छता मग समृद्धी.पश्चिम आशियातील संघर्ष, उष्णतेच्या लाटा आणि यावर्षी ‘एल निनो’ची अपेक्षा यांमुळे या आर्थिक वर्षात कृषी उत्पादन आणि अन्नधान्याची महागाई हे प्रमुख निरीक्षण करण्यायोग्य घटक राहतील. काही प्रमाणात ‘बेस-इफेक्ट’मुळे वीज, गॅस आणि इंधन श्रेणीतील महागाई मार्चमधील १.७ टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये ०.७ टक्क्यांपर्यंत आली. पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर ठेवून सरकारने इंधन महागाईची वाढ रोखली असली, तरी येत्या काही महिन्यांत त्यावर दबाव येऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.