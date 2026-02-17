अमेरिकन टॅरिफचा भारताला फटका! निर्यातीत घट, आयातीत मोठी वाढ, व्यापारी तुटही वाढली

नवी दिल्ली, ता. १६: देशाची व्यापारी तूट जानेवारीमध्ये ३४.६८ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे. डिसेंबरमध्ये ती २५.०४ अब्ज डॉलर होती. सोने आणि चांदीच्या वाढत्या आयातीमुळे व्यापारी तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जानेवारीमध्ये वस्तूंची निर्यात डिसेंबरमधील ३८.५१ अब्ज डॉलरवरून घसरून ३६.५६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली, तर आयात डिसेंबरमधील ६३.५५ अब्ज डॉलरवरून ७१.२४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. सरकारने आज ही आकडेवारी जाहीर केली..जानेवारीमध्ये देशातून होणारी मालाची निर्यात वार्षिक ०.६१ टक्क्यांनी वाढून ३६.५६ अब्ज डॉलर झाली, असे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी आज येथे सांगितले. या वर्षी जानेवारीमध्ये आयात वार्षिक १९.२ टक्क्यांनी वाढून ७१.२४ अब्ज डॉलर झाली. गेल्या वर्षी ती ५९.७७ अब्ज डॉलर होती. भारतीय निर्यातीवरील अमेरिकेच्या वाढीव शुल्कामुळे डिसेंबरमधील व्यापार प्रभावित झाला होता..Pune : ९३३ कोटी भरा, नाहीतर पुण्याचं पाणी बंद करू; जलसंपदा विभागाचा महापालिकेला इशारा.जानेवारीतील आकडेदेखील ५० टक्के शुल्काचा परिणाम दर्शवितात, आता हा दर २५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला असून, मार्चमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर तो आणखी १८ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देश सध्या अंतरिम चौकटीच्या आधारे करारावर वाटाघाटी करत आहेत..शुल्क कमी होणार असल्याने निर्यातदार आणि धोरणकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. या कराराचा एक भाग म्हणून, भारताने रशियन तेल खरेदी कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे आणि अमेरिकी वस्तूंची वार्षिक आयात दुप्पट करण्याची योजना आखली आहे. भारताने अलिकडेच युरोपीय महासंघासोबत व्यापार करार केला आहे, जो पुढील वर्षभरात अंमलात येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे निर्यात वाढवण्यासाठी आणखी संधी उपलब्ध होतील, असेही अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले..एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत वस्तू आणि सेवांची एकूण निर्यात ६.१५ टक्क्यांनी वाढून ७२०.७६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून, संपूर्ण आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा निर्यात ८६० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. - राजेश अग्रवाल, वाणिज्य सचिव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.