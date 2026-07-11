Ind-UK FTA: 15 जुलैपासून मोठा बदल! रेंज रोव्हर, डिफेंडर आणि स्कॉच व्हिस्की स्वस्त होणार?

Ind-Uk FTA Impact: भारत आणि इंग्लंड (UK) यांच्यात झालेला मुक्त व्यापार करार 15 जुलै 2026 पासून अधिकृतपणे लागू होणार आहे. या करारामुळे ब्रिटनमधून भारतात आयात होणाऱ्या अनेक प्रीमियम उत्पादनांच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रेंज रोव्हर, लँड रोव्हर डिफेंडर यांसारख्या लक्झरी कार तसेच स्कॉच व्हिस्की आणि जिन ही उत्पादने भारतीय ग्राहकांना तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकतात..स्कॉच व्हिस्की स्वस्त होणारआतापर्यंत ब्रिटनमधून येणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीवर भारतात सुमारे 150 टक्के आयात शुल्क आकारले जात होते. मात्र आता नव्या व्यापार करारानुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात हे शुल्क 75 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. पुढील काही वर्षांत ते टप्प्याटप्प्याने 40 टक्क्यांपर्यंत आणण्याची योजना आहे.यामुळे जॉनी वॉकर, चिव्हास रीगल, मंकी शोल्डर आणि लागावुलिन यांसारख्या स्कॉटलंडमध्ये तयार होणाऱ्या लोकप्रिय ब्रँडच्या व्हिस्कीच्या किमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या व्हिस्की बाजारांपैकी एक असल्याने या निर्णयाचा मद्यपान करणाऱ्या लोकांना मोठा फायदा होऊ शकतो..लक्झरी कार स्वस्त होणारया कराराचा सर्वाधिक परिणाम ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या लक्झरी वाहनांवर होणार असल्याचे मानले जात आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ब्रिटनमधून पूर्णपणे तयार स्वरूपात भारतात येणाऱ्या कारवरील आयात शुल्क 110 टक्क्यांवरून कमी करून 30 ते 50 टक्क्यांच्या दरम्यान आणण्यात आले आहे.या बदलांचा परिणाम बाजारात दिसू लागला असून जग्वार, लँड रोव्हरने काही मॉडेल्सच्या किमतीत 40 लाख ते 75 लाख रुपयांपर्यंत कपात करण्याची घोषणा केली आहे. आगामी काळात लँड रोव्हर डिफेंडरसारख्या लोकप्रिय SUVच्या किमतीतही लक्षणीय घट होऊ शकते..भारताला निर्यातीसाठी मोठी संधीहा करार केवळ आयातीपुरता मर्यादित नसून भारतीय निर्यातदारांसाठीही मोठी संधी निर्माण करणारा आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या माहितीनुसार, भारतातील सुमारे 99 टक्के निर्यात उत्पादनांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे.यामुळे वस्त्रोद्योग, चामड्याचे उद्योग, सागरी उत्पादन क्षेत्र आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये अधिक स्पर्धात्मक दरात विक्री करण्याची संधी मिळेल. परिणामी भारतीय निर्यात वाढण्यास आणि उद्योगांना नवीन बाजारपेठ मिळण्यास मदत होईल..दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फायदाब्रिटिश सरकारच्या अंदाजानुसार, या मुक्त व्यापार करारामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला सुमारे 4.8 अब्ज पाउंडांचा फायदा होऊ शकतो. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा करार "विकसित भारत 2047" या उद्दिष्टाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.