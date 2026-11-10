India Unemployment Rate: देशातील बेरोजगारीचा दर 5.4 टक्क्यांवरून 5.1 टक्क्यांवर; ग्रामीण भागात घट, तर शहरांमध्ये वाढ

India unemployment rate July September 2026: देशातील बेरोजगारीच्या दरात घट झाली आहे. जुलै ते सप्टेंबर 2026 या तिमाहीत भारतातील 15 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील बेरोजगारीचा दर 5.1 टक्क्यांवर आला आहे. मागील एप्रिल ते जून तिमाहीत हा दर 5.4 टक्के होता. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी झाल्यामुळे एकूण बेरोजगारीच्या दरात सुधारणा झाल्याचे केंद्र सरकारच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) मंगळवारी जाहीर केलेल्या नियतकालिक श्रमबल सर्वेक्षणाच्या (PLFS) अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे..ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर 4.8 टक्क्यांवरून 4.3 टक्क्यांवर आला आहे. याउलट, शहरी भागातील बेरोजगारीमध्ये किंचित वाढ झाली असून हा दर 6.7 टक्क्यांवरून 6.8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मागील तिमाहीच्या तुलनेत चालू तिमाहीत देशातील एकूण बेरोजगारीच्या दरात सुधारणा झाली आहे..Gold Rate Today : दिवाळी पाडव्याला सोन्याचे भाव घसरले, खरेदीची उत्तम संधी; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव.महिलांच्या रोजगार सहभागातही सकारात्मक बदल दिसून आला आहे. काम करणाऱ्या किंवा रोजगाराच्या शोधात असलेल्या महिलांचे प्रमाण मागील तिमाहीतील 33.2 टक्क्यांवरून 34.7 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. प्रत्यक्ष रोजगारात असलेल्या महिलांचे प्रमाणही 31.3 टक्क्यांवरून 32.8 टक्के झाले आहे..सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील रोजगाराचे शेतीवरील वाढते अवलंबित्व. ग्रामीण भागातील एकूण कामगारांपैकी शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे प्रमाण 52.9 टक्क्यांवरून 56.7 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचे प्रमाण 61.4 टक्क्यांवरून 62.7 टक्क्यांवर गेले आहे. शहरी भागात नियमित वेतनावर काम करणाऱ्यांचे प्रमाण 49.3 टक्क्यांवरून 49.6 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे..Diwali Bank Holiday: नोव्हेंबरमध्ये बँकांना सुट्ट्यांची मेजवानी! महाराष्ट्रासह 'या' ३ राज्यांत राहणार बंद; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक .सरकारी सर्वेक्षणानुसार, जुलै ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत देशात 15 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील सरासरी 57.9 कोटी लोक रोजगारात होते. यामध्ये 40.5 कोटी पुरुष आणि 17.4 कोटी महिलांचा समावेश आहे.एकूणच, देशातील बेरोजगारीच्या दरात झालेली घट, महिलांच्या रोजगार सहभागातील वाढ आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराचे बदलते स्वरूप या सर्व बाबी या तिमाहीतील सर्वेक्षणातून समोर आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.