Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे कृषी आणि दुग्ध व्यवसाय धोक्यात? शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता; सरकारने दिलं स्पष्टीकरण...

India-US Trade Deal Impact on Indian Farmer : भारत-अमेरिका या बहुचर्चित व्यापार कराराविषयी आज वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकसभेत सरकारच निवेदन मांडल.मात्र विरोधकांकडून यावर कडाडून टीका करण्यात आली.विरोधकांनी हा करार देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचा विरोध करत गदारोळ केला. दरम्यान पीयूष गोयल यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. .शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता देशाचे माजी कृषी मंत्री शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, "जागतिक पातळीवर अमेरिकेने भारतातवर जे कर आकारले होते त्यात काही प्रमाणात कर कपातीचा निर्णय घेतला आहे. मला काही गोष्टींची चिंता आहे. भारत-अमेरिका कराराचे स्पष्ट चित्र आणखी २ दिवसांत देशासमोर येईल. त्यानंतर त्यावर सविस्तर भाष्य करणे योग्य होईल. परंतु आज जे लोकांसमोर अमेरिकेकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात कृषी क्षेत्रात अमेरिकेला निर्यात करता येईल अशी तरतूद आहे. ही तरतूद भारतातील कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने चिंता करण्यासारखी आहे"..Gold Rate Today : 5 दिवसांच्या घसरणीनंतर सोनं-चांदीचा जोरदार कमबॅक! सोनं 4% तर चांदी 6% महागली, पाहा आजचा भाव .भारताची निर्यात वाढेल गोयल यांच्या मते भारत-अमेरिका या दोन्ही अर्थव्यवस्था एकमेकांना पूरक आहेत. त्यामुळे यातून भारताला कोतेही नुकसान होणार नाही. दोन्ही देशांतील या करारामुळे अनेक क्षेत्रात भारताची अमेरिकेत निर्यात वाढेल त्याचा फायदा देशातील उत्पादकांना होईल..Gold Loan : बँकेत जर 10 ग्रॅम सोनं गहाण ठेवल तर किती कर्ज मिळतं? किती पैसे वापरायला मिळतात? जाणून घ्या सर्व माहिती .शेतकऱ्यांचे हित महत्त्वाचे वाणिज्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केल की, या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या कोणताही हिताला धक्का लागणार नाही. या करारात कृषी क्षेत्रातील निर्णय घेताना भारतातील शेतकऱ्यांच भान ठेवल जाणार असून कृषी आणि दुग्ध क्षेत्राच संरक्षण केल जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.