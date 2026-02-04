Sakal Money

Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे कृषी आणि दुग्ध व्यवसाय धोक्यात? शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता; सरकारने दिलं स्पष्टीकरण...

India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सध्या संसदेत चर्चा सुरू आहे. विरोधकांकडून या कराराला जोरदार विरोध सुरू आहे तर सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा करार देशाच्या सर्वांगीण हितासाठी आहे.
India–US Trade Deal Sparks Fear: Will Agriculture & Dairy Sector Suffer? Sharad Pawar Raises Concerns, Goverment answer in parliament

India–US Trade Deal Sparks Fear: Will Agriculture & Dairy Sector Suffer? Sharad Pawar Raises Concerns, Goverment answer in parliament

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

India-US Trade Deal Impact on Indian Farmer : भारत-अमेरिका या बहुचर्चित व्यापार कराराविषयी आज वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकसभेत सरकारच निवेदन मांडल.मात्र विरोधकांकडून यावर कडाडून टीका करण्यात आली.विरोधकांनी हा करार देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचा विरोध करत गदारोळ केला. दरम्यान पीयूष गोयल यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Donald Trump
Modi Government
US India
US sanctions on India
U.S. textile tariffs
Free trade agreements India
Piyush Goyal trade agreements
US trade policy

Related Stories

No stories found.