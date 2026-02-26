India GDP: महत्त्वाची बातमी! १० वर्षांचा नियम संपला; देशाच्या महसूल गणनेत मोठा बदल, नवे सूत्र कधीपासून लागू होणार?

भारत सरकार देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे मोजमाप करण्याच्या संपूर्ण पद्धतीत बदल करत आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी नवीन सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) आकडेवारी जाहीर केली जाईल. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे GDP गणनेचे आधारभूत वर्ष आता २०११-१२ ऐवजी २०२२-२३ असेल. आपल्या अर्थव्यवस्थेचे खरे चित्र सादर करण्यासाठी हा बदल केला जात आहे. या नवीन पद्धतीमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनाचे आणि देशाच्या विकास दराचे अधिक अचूक अंदाज घेता येतील..जुने सूत्र साथीच्या रोगामुळे आणि वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल बाजारपेठेमुळे झालेल्या बदलांचे अचूक प्रतिबिंबित करत नव्हते. अलीकडेच, किरकोळ महागाई (CPI) साठी आधारभूत वर्ष देखील २०२४ असे बदलण्यात आले. GDP आकडे आता याच धर्तीवर अपडेट केले जात आहेत. सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांच्या मते, जीएसटी अंमलबजावणी आणि कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे ही सुधारणा लांबणीवर पडली. .Stock Market Closing: शेअर बाजार सपाट पातळीवर बंद! कोणते सेक्टर दबावात? जाणून घ्या आजचा मार्केट ट्रेंड.शिवाय नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या राष्ट्रीय खात्यांच्या डेटाला 'C' रेटिंग दिले. त्यांच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटींचा उल्लेख केला. या घटकांमुळे सरकारला डेटा सिस्टममध्ये सुधारणा करण्यास प्रवृत्त केले आहे. सरकार आता दर पाच वर्षांनी हे आधार वर्ष अद्यतनित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. डिजिटल सेवा, अक्षय ऊर्जा आणि गुंतवणुकीच्या नवीन प्रकारांमुळे अर्थव्यवस्थेचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे. नवीन प्रणालीमध्ये घरगुती वापर सर्वेक्षण, कामगार शक्ती सर्वेक्षण आणि जीएसटी सारख्या आधुनिक प्रशासकीय डेटाचा वापर केला जाईल. .हे अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांचे श्रम आणि जीडीपीमधील गिग अर्थव्यवस्था देखील स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करेल. या बदलाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे "डबल डिफ्लेशन" तंत्राचा अवलंब. यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील कच्च्या मालाच्या आणि तयार उत्पादनांच्या किमतींमधील फरक अधिक अचूकपणे मोजता येईल. जुन्या व्यवस्थेत या दोघांमधील चढ-उतारांमुळे डेटामधील तफावत आता दूर केली जाईल. यामुळे उत्पादन क्षेत्राची प्रत्यक्ष वाढ अचूकपणे दिसून येईल..याव्यतिरिक्त, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या गिग कामगारांचे योगदान आता अर्थव्यवस्थेत ठळकपणे प्रतिबिंबित होईल. असंघटित क्षेत्राचे मोजमाप करण्यासाठी वाहन नोंदणी, इंधन वापर आणि जीएसटीवरील उच्च-फ्रिक्वेन्सी डेटा वापरला जात आहे. शिवाय, वार्षिक आकडेवारीसह तिमाही डेटाचे समेट करण्यासाठी "प्रपोर्शनल डेंटन" नावाची एक नवीन पद्धत अवलंबली जाईल. या बदलानंतर भारताचा विकास दर जलद दिसू शकेल असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. .Provident Fund: PF धारकांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 31 लाख खातेधारकांना काही न करता मिळणार 11,000 कोटी; जाणून घ्या कधी? .EY इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डीके श्रीवास्तव यांच्या मते, नवीन प्रणाली अंतर्गत सेवा क्षेत्राचे वजन वाढेल. सेवा क्षेत्र शेतीपेक्षा वेगाने वाढत असल्याने, अंतर्निहित अर्थव्यवस्था समान राहिली तरीही सरासरी वास्तविक GDP वाढ जास्त दिसू शकते. आयसीआरएच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर म्हणतात की, नवीन जीडीपी डेटा अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि मागील तिमाहीतील विकास दराचे पुनर्मूल्यांकन करेल. हे आकडे रिझर्व्ह बँकेसाठी महत्त्वाचे असतील, कारण त्यांचा वापर व्याजदर आणि महागाईशी संबंधित भविष्यातील चलनविषयक धोरणे निश्चित करण्यासाठी केला जाईल. याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक धोरणांवर आणि कर्ज देण्याच्या दरांवर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.