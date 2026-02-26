Sakal Money

India GDP: महत्त्वाची बातमी! १० वर्षांचा नियम संपला; देशाच्या महसूल गणनेत मोठा बदल, नवे सूत्र कधीपासून लागू होणार?

India GDP News: २७ फेब्रुवारीपासून भारत सरकार देशाच्या जीडीपी मोजण्यासाठी जुने मानक बदलणार आहे. आता २०११-१२ ऐवजी २०२२-२३ हे उत्पन्नाचे नवीन आधार वर्ष मानले जाईल.
Vrushal Karmarkar
भारत सरकार देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे मोजमाप करण्याच्या संपूर्ण पद्धतीत बदल करत आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी नवीन सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) आकडेवारी जाहीर केली जाईल. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे GDP गणनेचे आधारभूत वर्ष आता २०११-१२ ऐवजी २०२२-२३ असेल. आपल्या अर्थव्यवस्थेचे खरे चित्र सादर करण्यासाठी हा बदल केला जात आहे. या नवीन पद्धतीमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनाचे आणि देशाच्या विकास दराचे अधिक अचूक अंदाज घेता येतील.

