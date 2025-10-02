Minimum Balance: आनंदाची बातमी! किमान बँक बॅलन्स राखण्याचा त्रास संपला, आता 'या' बँकेत कोणताही दंड आकारला जाणार नाही

इंडियन ओव्हरसीज बँकेने त्यांच्या ग्राहकांसाठी किमान सरासरी शिल्लक (MAB) दंड माफ केला आहे. बुधवारी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये ओव्हरसीज बँकेने म्हटले आहे की, आतापासून बचत खात्यांमध्ये किमान सरासरी शिल्लक न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. बँकेने काही योजनांसाठी किमान शिल्लक शुल्क आधीच माफ केले आहे. .बँक खातेधारकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने ही सूट आता इतर सर्व योजनांमध्ये वाढविण्यात आली आहे. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी या बदलाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी सांगितले की, बँक आपल्या खातेधारकांना दिलासा देऊ इच्छिते. यामध्ये ग्राहक-केंद्रित विचार आणि वित्त समाविष्ट केले जाईल. ज्यामुळे ग्राहकांना फायदा होईल. शिवाय बँकिंग सर्वांसाठी सोपे होईल, ज्यामुळे ग्राहकांना बँकेच्या सेवांचा लाभ घेता येईल. .Gold Rate: दसऱ्याला सोनं घेण्याचा विचार करताय, कसा असेल आजचा भाव?.बँकेने पुढे म्हटले आहे की, मागील नियम ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत लागू राहतील. याचा अर्थ बँक पूर्वीसारखेच शुल्क आकारेल. ३० सप्टेंबरनंतर ग्राहकांना या नवीन नियमाचा फायदा होईल. किमान सरासरी शिल्लक रकमेवरील दंड काढून टाकल्याने लहान खातेधारकांना मोठा फायदा होईल. पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा होईल. अनेकदा असे दिसून येते की लहान खातेधारक किमान सरासरी शिल्लक रकमेसाठी बँकेला दंड भरतात..माहितीचा अभाव आणि त्यांच्या खात्यात अपुरा निधी असल्याने त्यांना दंड भरावा लागतो. या निर्णयामुळे लहान बचत करणाऱ्या ग्राहकांना फायदा होईल. बँकेच्या सीईओंनी सांगितले की, त्यांचे ध्येय प्रत्येक ग्राहकांना सुलभ बँकिंग सुविधा प्रदान करणे आहे. बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दिशेने ही एक चांगली सुरुवात आहे..अमेरिकेवर 3,28,08,69,55,00,00,000 रुपयांचं कर्ज, शटडाऊन सुरू; कर्मचारी कपातीचं संकट.किमान सरासरी शिल्लक (MAB) ही तुमच्या बचत खात्यात महिन्याभरात राखली जाणारी किमान बँक शिल्लक आहे. असे न केल्यास बँकेला दंड भरावा लागतो. खात्याचा प्रकार आणि बँकेच्या स्थानानुसार किमान सरासरी शिल्लक बदलू शकते. MAB ची रक्कम देखील बँकेनुसार बदलते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.