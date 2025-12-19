Indian Railway Ticket : रेल्वे तिकीटावरील GNWL, RLWL, PQWL म्हणजे काय? RAC तिकीट कन्फर्म असतं का? प्रवासापूर्वी नक्की जाणून घ्या!

Indian Railways reservation : भारतात लांबचा प्रवास म्हटलं कि लोक लगेच रेल्वे हा पर्याय निवडता. कारण सोपं आहे पाजली म्हणजे हवाई किंवा रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत रेल्वे हा सर्वात स्वस्त आहे आणि दुसरं म्हणजे सुरक्षितता. त्यामुळे देशातील बहुतांश प्रवासी दूरच्या प्रवासातही रेल्वेवरच अवलंबून असतात. देशभरात रोज हजारो रेल्वेगाड्या नियमित चालतात. यात सणासुदीच्या काळात आणि सुट्ट्यांच्या वेळी भारतीय रेल्वे विशेष गाड्याची सोयही केली जाते. .मात्र, रेल्वेच्या प्रवासात सर्वात मोठी अडचण असते ती म्हणजे तिकीट बुक करण्याची आणि दुसरी म्हणजे आपण आरक्षित केलेलं तिकीट कन्फर्म आहे की नाही हे कसं ओळखायच कारण तिकिटावर खूप साऱ्या संज्ञा दिलेल्या असतात. .रेल्वे तिकीट बुकिंग कसं करायचं?भारतीय रेल्वेचं तिकीट ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन पद्धतींनी बुक करता येतं.१. ऑनलाइन बुकिंगसाठी प्रवाशांकडे IRCTC वेबसाईटवर नोंदणीकृत युजर आयडी तयार करून तुम्ही तिकीट बुक करू शकता. २. ऑफलाइन तिकीटासाठी रेल्वे स्टेशनवरील 'प्रवासी आरक्षण प्रणाली' (PRS) काउंटरवर जाऊन तूम्ही तिकीट बुक करू शकता. .Bank Holiday : आजपासून 5 दिवस देशभरातील बँका बंद! राज्यातील बँकाही 4 दिवस बंद; कधी ते जाणून घ्या?.डिजिटलायझेशनच्या काळात IRCTC वरून होणाऱ्या तिकीट बुकिंगमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. प्रक्रिया सोपी झाल्यामुळे आता बहुतेक प्रवासी काउंटरऐवजी ऑनलाइन तिकीट बुक करणं पसंत करतात. याबाबत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत सांगितलं की, 'भारतीय रेल्वेतील ८७ टक्क्यांहून अधिक आरक्षित तिकीटं ही ई-तिकीट स्वरूपात बुक होत आहेत'..रेल्वे तिकीट कन्फर्म नसेल तर काय दिसतं?तिकीट बुक करताना जर तिकीट कन्फर्म न झालं, तर ते वेगवेगळ्या वेटिंग लिस्ट प्रकारांमध्ये दाखवलं जातं. त्यांचा अर्थ वेगवेगळा आहे. GNWL (General Waitlist) – सामान्य प्रतीक्षा यादीRLWL (Remote Location Waitlist) – मधल्या स्टेशनसाठीची वेटिंग लिस्टPQWL (Pooled Quota Waitlist) – काही ठराविक स्टेशनसाठी असलेली वेटिंग लिस्टREGRET W/L – म्हणजे आता त्या गाडीसाठी बुकिंग शक्य नाहीTWQL (Tatkal Waitlist) – तात्काळ कोट्यातील वेटिंग लिस्टRQWL (Roadside Quota Waitlist) – मार्गावरील स्टेशनसाठीची वेटिंग लिस्टRAC (Reservation Against Cancellation) – कन्फर्म तिकीट नाही, पण प्रवासाची परवानगी असते. म्हणजे तुम्हाला अर्ध्या सीटवरून प्रवास करता येतो. .EPFO Provident Fund : घरबसल्या 1 मिनिटात तपासा आपला PF बॅलन्स! जाणून घ्या EPFO पासबुक पाहण्याचे सोपे, जलद मार्ग आणि नवीन सुविधा.तिकिटाचा PNR स्टेटस कसा तपासायचा?PNR स्टेटस तपासण्यासाठी - Indian Railways PNR Enquiry वेबसाइट उघडातिकीटवर दिलेला PNR नंबर टाकाSubmit बटणावर क्लिक करात्यानंतर तुमच्या तिकीटाची सध्याची स्थिती तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.