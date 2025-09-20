Sakal Money

Rail Neer Rate: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! प्लॅटफॉर्मवर मिळणाऱ्या पाणी बाटलीच्या दरात बदल, आता किती रुपयांना मिळणार?

Rail Neer Price: भारतीय रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला आहे. रेल नीरच्या किमतीत कपात केली आहे. यामुळे रेल्वे प्रवासात स्वच्छ पिण्याचे पाणी आता कमी दरात मिळणार आहे. प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Rail Neer Price

Rail Neer Price

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

२२ सप्टेंबर रोजी जीएसटी २.० लागू होण्यापूर्वी भारतीय रेल्वेने प्लॅटफॉर्मवर आणि ट्रेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या रेल नीरच्या किमतीत कपात केली आहे. रेल नीरची १ लिटरची बाटली पूर्वी १५ रुपयांची होती, आता १४ रुपयांची आहे. याव्यतिरिक्त रेल नीरची अर्धा लिटरची बाटली पूर्वी १० रुपयांची होती. आता ९ रुपयांची आहे.

Loading content, please wait...
water
railway
platform

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com