Rail Neer Rate: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! प्लॅटफॉर्मवर मिळणाऱ्या पाणी बाटलीच्या दरात बदल, आता किती रुपयांना मिळणार?

२२ सप्टेंबर रोजी जीएसटी २.० लागू होण्यापूर्वी भारतीय रेल्वेने प्लॅटफॉर्मवर आणि ट्रेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या रेल नीरच्या किमतीत कपात केली आहे. रेल नीरची १ लिटरची बाटली पूर्वी १५ रुपयांची होती, आता १४ रुपयांची आहे. याव्यतिरिक्त रेल नीरची अर्धा लिटरची बाटली पूर्वी १० रुपयांची होती. आता ९ रुपयांची आहे..रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, रेल नीर या पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांची कमाल किंमत प्रति १ लिटर १५ रुपयांवरून १४ रुपयांपर्यंत आणि प्रति ५०० मिली १० रुपयांवरून ९ रुपयांपर्यंत कमी केली जाईल. कमी केलेल्या किमती २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. रेल्वे परिसरात आणि गाड्यांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या इतर ब्रँडच्या पॅकेज्ड पाण्याच्या बाटल्यांनाही हे नवीन दर लागू होतील. २२ सप्टेंबरपासून देशात नवीन जीएसटी दर लागू होणार आहेत. आतापर्यंत सध्याच्या जीएसटी प्रणालीमध्ये चार स्लॅब होते, त्यापैकी १२ आणि २८ टक्के स्लॅब रद्द करण्यात आले आहेत. आता फक्त ५% आणि १८% असे दोन स्लॅब शिल्लक आहेत. याचा अर्थ असा की जीएसटी पूर्वीपेक्षा खूपच सोपा आणि सोपा झाला आहे. सेस देखील रद्द करण्यात आला आहे. साबण, टूथपेस्ट आणि ब्रेड सारख्या आवश्यक घरगुती वस्तूंवरील कर ५% किंवा ०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. जीवनरक्षक औषधांवरील कर १२% वरून ०% किंवा ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे उपचार स्वस्त होतील. अलिकडेच, इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) त्यांच्या सर्वात मोठ्या रेल नीर प्लांटची उत्पादन क्षमता जवळजवळ दुप्पट करण्याच्या तयारीत आहे. पश्चिम क्षेत्रातील महाराष्ट्रातील अंबरनाथ येथे स्थित, हा प्लांट मुंबईतील स्थानिक प्रवाशांना तसेच महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील रेल्वे प्रवाशांना पॅकेज्ड पाणी पुरवतो. सध्या, हा प्लांट दररोज अंदाजे १.७४ लाख लिटर पॅकेज्ड पाणी तयार करतो.