Indian Rupee Fall: भारतीय रुपया डॉलरसमोर पहिल्यांदाच ९० च्या खाली कोसळला! खरे कारण अन् परिणाम काय? जाणून घ्या सविस्तर...

बुधवारी भारतीय रुपयाला मोठा धक्का बसला. एका डॉलरची किंमत पहिल्यांदाच ₹९०/$ ओलांडली. बुधवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात रुपया २७ पैशांनी घसरून ₹९०.१४/$ या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला. अमेरिकेसोबतच्या एका मोठ्या व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात झालेल्या विलंबामुळे भारतीय रुपयाची घसरण झाली आहे. जो पहिल्यांदाच ९० च्या महत्त्वाच्या पातळीला ओलांडून ९०.११७५ वर आला आहे..बुधवारी रुपया ०.३% ने कमकुवत झाला. जो आतापर्यंतचा सर्वात कमी स्तर आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, तज्ञांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की अलिकडच्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने रुपयाचे रक्षण करण्यासाठी लक्षणीय हस्तक्षेप केलेला नाही. परदेशी गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून पैसे काढत आहेत. या दोन्ही गोष्टी रुपयाच्या दबावाला कारणीभूत ठरत आहेत. आयात महाग झाल्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशावर महागाईचा भार आणखी वाढू शकतो..परकीय चलन व्यापाऱ्यांनी नोंदवले आहे की, मोठ्या कंपन्या, आयातदार आणि परदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात डॉलर्स खरेदी करत आहेत. त्यामुळे रुपया सतत कमकुवत होत आहे. या व्यतिरिक्त, कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची भावना आणखी बिघडत आहे. याचा अर्थ असा की डॉलरची मागणी जास्त आहे आणि पुरवठा कमी आहे. ज्यामुळे सतत घसरण होत आहे. .Mumbai Property: हे कोणालाही अपेक्षित नव्हतं! मुंबईत एवढ्या वेगाने घरे का विकत घेत आहेत? प्रॉपर्टी मार्केटने मोडले सर्व रेकॉर्ड.पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची भीती देखील वाढली आहे. ज्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होईल. सोमवारपासून ही घसरण आणखी वाढली आहे. सोमवारीच रुपया ८ पैशांनी घसरून ८९.५३ वर बंद झाला. याचा अर्थ असा की अवघ्या दोन-तीन दिवसांत रुपया लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाला आहे. आता तो ९० च्या पुढे गेला आहे. मंगळवारी व्यवहार संपेपर्यंत रुपया ४२ पैशांनी घसरून ८९.९५ वर बंद झाला होता..मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, फिनरेक्स ट्रेझरीमधील वरिष्ठ अधिकारी अनिल कुमार भन्साळी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, बाजारात डॉलर्स विकून आरबीआय रुपयाला घसरण्यापासून वाचवत आहे. जेव्हा रुपया थोडा मजबूत झाला तेव्हा रुपयाची मागणी राखण्यासाठी आरबीआयने स्वतः डॉलर्स खरेदी केले. आपली अर्थव्यवस्था खूप मजबूत आहे. जीडीपी वाढीचा दर ८.२% आहे. डॉलरच्या मागणीमुळे हे सकारात्मक पैलू झाकोळले गेले आहेत. रुपया कमकुवत दिसत आहे. याचा अर्थ असा की, परिस्थिती प्रत्यक्षात चांगली आहे. परंतु डॉलरची भूक जास्त आहे..या अहवालात, डीएसपी फायनान्सचे जयेश मेहता यांनी चलनातील घसरणीचे कारण परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून दररोज होणारी विक्री आणि आरबीआयच्या कोणत्याही पाठिंब्याशिवाय एनडीएफ एक्सपायरी कव्हरिंगला जबाबदार धरले आहे. आरबीआयने शुक्रवारी व्याजदर कमी करावेत आणि मार्च २०२६ पर्यंत एकूण २ लाख कोटी रुपयांचे ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ) जाहीर करावेत..What Is Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात अचानक वाढ, चांदीही ३१०० रुपयांनी महागली; तुमच्या शहरात आज काय आहे भाव? जाणून घ्या .डीएसपी फायनान्स तज्ञ जयेश मेहता म्हणाले की, परदेशी गुंतवणूकदार दररोज शेअर्स विकत असल्याने आणि डॉलर्स हलवत असल्याने रुपया घसरत आहे आणि परदेशी बाजारात सध्या मोठ्या डॉलर्सच्या सौद्यांचे नूतनीकरण करण्याचा दबाव आहे. सध्या आरबीआय जास्त पाठिंबा देत नाही. आरबीआयने या शुक्रवारच्या चलनविषयक धोरणात व्याजदर कमी करावेत. मार्च २०२६ पर्यंत २ लाख कोटी रुपयांचे ओपन मार्केट ऑपरेशन जाहीर करावे. यामुळे रुपया मजबूत होईल आणि बाजार आनंदी राहील..हा टप्पा केवळ मानसिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाहीतर तो भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे नागरिक कसे पाहतात. व्यवस्थापित करतात आणि अनुभवतात यातील बदलाचे संकेत देतो. याचे परिणाम दलाल स्ट्रीट किंवा फॉरेक्स व्यापाऱ्यांपर्यंत पसरलेले आहेत. रुपयाची कमजोरी आता सरासरी भारतीय कुटुंबांना प्रभावित करत आहे. त्यांच्या इंधन बिलांपासून ते ईएमआय, ट्यूशन फी आणि प्रवास खर्चापर्यंत..भारत आपल्या ९०% तेलाची आयात करतो आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, खते आणि खाद्यतेलासाठी परदेशी पुरवठादारांवर देखील अवलंबून असतो. कमकुवत रुपयामुळे हे बिल वाढते. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २०२३ च्या तुलनेत दरवर्षी ५-१० लाख रुपये जास्त खर्च येऊ शकतो. विशेषतः जे अमेरिकन डॉलर्सचे शिक्षण आणि राहण्याचा खर्च देतात. भारत ९०% कच्चे तेल आणि ६०% पेक्षा जास्त खाद्यतेल आयात करतो. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे ते महाग होतात. आयात केलेल्या वस्तू - लॅपटॉप, फ्रिज, स्मार्टफोन - आता महागड्या किमतीत येतील..Premium|AI Upskilling Platform : एआयच्या युगात ‘बीप’ची क्रांती; राखी-सौरभचे अपस्किलिंग स्टार्ट-अप दहा लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत.$५०,०००/वर्ष दराने शिकवणी फी ₹८०/$ दराने ४० लाख रुपये होती, पण आता ती ४५ लाख रुपये झाली आहे. अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही ५ लाख रुपयांची वाढ आहे. ८० रुपयांना घेतलेले डॉलर कर्ज फेडणाऱ्या विद्यार्थ्याला आता रुपयाच्या बाबतीत १२-१३% जास्त कर्ज द्यावे लागते. महिन्याला १.५ लाख रुपये कमावणाऱ्या कुटुंबाला आता विद्यार्थी कर्जाच्या नवीन ईएमआय मागण्या पूर्ण करण्यासाठी बचतीमध्ये बुडावे लागू शकते किंवा आवश्यक वस्तूंमध्ये कपात करावी लागू शकते..२००० डॉलर्सची ती कुटुंब सहल १.६ लाख रुपयांवरून १.८ लाख रुपयांवर गेली. आयात केलेल्या घटकांवर किंवा परदेशी प्रवासावर अवलंबून असलेल्यांना आता जास्त खर्च आणि कमी नफा सहन करावा लागतो. आयटी आणि व्यवसाय सेवा कंपन्या ज्या रुपयांमध्ये पैसे देतात परंतु डॉलरमध्ये बिल करतात त्यांना चांगले नफा मिळतो. जरी अनेक हेज करन्सी एक्सपोजर असतात, ज्यामुळे नफा मर्यादित होतो..मि फार्मा निर्यातदारांना विनिमय दराचा फायदा होतो परंतु जागतिक किमतींच्या दबावामुळे आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या आयात खर्चामुळे ते दाबले जातात. कापड आणि हलके उत्पादन जिंकले पाहिजे. परंतु अमेरिकेच्या शुल्कामुळे त्यांचा फायदा कमी होतो.“जर तुमच्या वस्तूंवर २०% किंवा ५०% चा कर आकारला गेला तर ते कमी उपयुक्त ठरते,” असे एका व्यापार अर्थशास्त्रज्ञाने सांगितले. मात्र पैसे पाठवणारे लोक हसत आहेत. २०२४ मध्ये भारताला १३७-१३८ अब्ज डॉलर्सचे रेमिटन्स मिळाले. जे इतर कोणत्याही देशापेक्षा दुप्पट आहे. आता दरमहा ५०० डॉलर्स पाठवल्याने ४०,००० रुपयांऐवजी ४५,००० रुपये मिळतात. ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी, हे अतिरिक्त ५,००० रुपये/महिना खरोखरच उभारी देणारे आहे..कधीकधी शिक्षण, आरोग्यसेवा किंवा मालमत्ता गुंतवणुकीसाठी निधी दिला जातो. उत्पन्न आणि कर्जाचे चलन जुळवा: जर तुम्ही रुपयांमध्ये कमावता तर डॉलर कर्ज टाळा. शिकवणी आणि परदेशी देयकांसाठी, विनिमय दरातील धक्के मर्यादित करण्यासाठी फॉरवर्ड करार किंवा टप्प्याटप्प्याने देयकांचा विचार करा. रुपया आणखी घसरू शकतो असे गृहीत धरा. अनेक सल्लागार आता २०२६ च्या योजनांसाठी ९३-९५ रुपये/$ लक्षात घेऊन बजेट तयार करण्याचा सल्ला देतात. .Gold-Silver Price: असं कसं झालं? मुदत ठेवी आणि अल्पकालीन कर्ज निधी सध्या उच्च वास्तविक परतावा देतात - हे शोधण्यासारखे आहे. जागतिक म्युच्युअल फंड किंवा निर्यात क्षेत्रातील भारत-केंद्रित फंड चांगले संरक्षण देऊ शकतात. ९० च्या पुढे रुपयाची घसरण ही केवळ एक संख्या नाही. ती भारताच्या आर्थिक कथेतील एका नवीन टप्प्याची खूण आहे. रुपयाला तरंगू देऊन धोरणकर्ते अल्पकालीन संरक्षणापेक्षा दीर्घकालीन नफ्यावर पैज लावत आहेत. परंतु लाखो भारतीय कुटुंबांसाठी, हा पैज आधीच दैनंदिन जीवनावर, मासिक बजेटवर आणि बहु-वर्षीय योजनांवर परिणाम करत आहे. 