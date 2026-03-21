रुपया सार्वकालिक नीचांकी, डॉलरच्या तुलनेत ६४ पैशांनी कोसळून ९३.५३ वर

मुंबई : वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर परकी गुतंवणूकदारांकडून सतत होणारी विक्री आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील मोठी वाढ, या दुहेरी - दबावामुळे रुपया ६४ पैशांनी कोसळला आणि अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ९३.५३ या आपल्या सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर स्थिरावला. Indian Currency Slides to Record Low Against Dollar Biggest Fall in Recent Times.परकी चलन व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, भारतीय रुपयावर प्रचंड दबाव आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ आणि गुंतवणूकदारांचा जोखीम टाळण्याकडे वाढलेला कल, यामुळे विक्री वाढत आहे. शिवाय, वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे ऊर्जेचा खर्च वाढत आहे. यामुळे व्यापारी तूट रुंदावू शकते आणि महागाईचा दबाव वाढू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले..Premium Petrol: युद्धाच्या छायेत इंधनदर भडकले; प्रीमियम पेट्रोल आणि डिझेल महाग, 'एलपीजी'बाबत चिंता वाढली.आंतरबँक परकी चलन बाजारात, रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ९२.९२ वर उघडले आणि लवकरच त्याने प्रथमच ९३ ची पातळी ओलांडली. संपूर्ण सत्रादरम्यान रुपयाची घसरण सुरूच राहिली आणि अखेरीस तो ९३.५३ वर स्थिरावला; ही पातळी त्याच्या मागील बंद किमतीपेक्षा ६४ पैशांनी कमी होती. बुधवारी, रुपया ४९ पैशांनी घसरून ९२.८९ या नीचांकी पातळीवर बंद झाला होता. गुढीपाडव्याच्या सुट्टीमुळे गुरुवारी परकी चलन बाजार बंद होते..परकी निधी काढून घेतला जात असल्याने आणि कच्च्या तेलाच्या किमर्तीमधील वाढ या 'दुहेरी तडाख्या' मुळे भारतीय रुपयाने पुन्हा एकदा घसरणीचा प्रवास सुरू केला आणि नवी नीचांकी पातळी गाठली. - दिलीप परमार, वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक, एचडीएफसी सिक्युरिटीज.