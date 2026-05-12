रुपया पुन्हा घसरला! सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर, ७९ पैशांनी कोसळून ९५.२८ वर

Why Is Indian Rupee Falling Against Dollar अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पश्चिम आशियातील शांतता प्रस्तावावर इराणने दिलेला प्रतिसाद फेटाळून लावल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. याचा परिणाम म्हणून, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७९ पैशांनी कोसळला आणि ९५.२८ या सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर स्थिरावला. नागरिकांनी सोन्याची खरेदी टाळावी आणि काटकसरीच्या उपायांचा अवलंब करावा, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनामुळे बाजारातील वातावरणाला आणखी एक धक्का बसला. .परकी चलन व्यापाऱ्यांच्या मते, अमेरिकी डॉलरचे बळकट होणे आणि मोठ्या प्रमाणावर परकी भांडवल काढून घेतल्यानेही रुपयावर दबाव आला. आंतरबँक परकी चलन बाजारात, रुपया ९४.९७ वर उघडला आणि डॉलरच्या तुलनेत ९४.८७ ते ९५.३४ या श्रेणीत त्याचे व्यवहार झाले. अखेरीस, रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९५.२८ या आपल्या सार्वकालिक नीचांकी बंद पातळीवर स्थिरावला; ही पातळी त्याच्या मागील बंद पातळीपेक्षा ७९ पैशांनी कमी होती..शुक्रवारी, रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९४.४९ वर बंद झाला होता. रुपयाने ४ मे रोजी डॉलरच्या तुलनेत ९५.२३ ही आपली यापूर्वीची सर्वांत नीचांकी बंद पातळी नोंदवली होती, आणि ५ मे रोजी दिवसभरात ९५.४४ ही सार्वकालिक नीचांकी पातळी गाठली होती.."वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी परकी चलन वाचवण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान मोदींनी पेट्रोल, सोने आणि परदेश दौरे यांसारख्या गोष्टींच्या खरेदीचा वेग कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. या उपाययोजनांचा अल्पकालीन परिणाम म्हणून आर्थिक वृद्धीचा वेग मंदावेल..ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाचे दर १०५ अमेरिकी डॉलरच्या पातळीवर आणि 'डॉलर इंडेक्स' ९८ च्या पातळीच्या वर पोहोचला; ज्यामुळे त्यांना बाजारात चांगली मागणी कायम राहिली. मंगळवारी रुपया ९४.७५ ते ९५.५० या दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे," असे 'फिनरेक्स ट्रेझरी अॅडव्हायझर्स'चे कार्यकारी संचालक अनिल कुमार भन्साळी यांनी सांगितले.