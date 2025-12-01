शेअर बाजारातील वाढ फुगा, की तेजीची सुरुवात?

Sakal Money

भारतीय शेअर बाजारात तेजी असली तरी बफेट इंडिकेटरवरून बाजारातील अति-मूल्यांकनाची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. स्मार्ट गुंतवणूकदारांनी लोभाऐवजी शिस्त आणि योग्य ॲसेट ॲलोकेशनला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे.
India’s Market Capitalisation vs GDP – What Buffett Indicator Signals

India's Market Capitalisation vs GDP – What Buffett Indicator Signals

किरांग गांधी (अनुभवी आर्थिक मेंटॉर)

भारतातील शेअर बाजार भांडवल ते ‘जीडीपी’ गुणोत्तर, ज्याला आपण ‘बफेट इंडिकेटर’ म्हणूनही ओळखतो, तो इतिहासातील उच्चांक गाठत आहे. शेअर बाजाराचे एकूण मूल्य देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा वर जात असताना गुंतवणूकदारांपासून ते धोरणकर्त्यांपर्यंत सर्वजण हाच प्रश्न विचारत आहेत, की आपण एका दीर्घकालीन तेजीची सुरुवात पाहत आहोत, की संभाव्य मंदीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहोत?

