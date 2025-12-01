शेअर बाजारातील वाढ फुगा, की तेजीची सुरुवात?

किरांग गांधी (अनुभवी आर्थिक मेंटॉर)भारतातील शेअर बाजार भांडवल ते ‘जीडीपी’ गुणोत्तर, ज्याला आपण ‘बफेट इंडिकेटर’ म्हणूनही ओळखतो, तो इतिहासातील उच्चांक गाठत आहे. शेअर बाजाराचे एकूण मूल्य देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा वर जात असताना गुंतवणूकदारांपासून ते धोरणकर्त्यांपर्यंत सर्वजण हाच प्रश्न विचारत आहेत, की आपण एका दीर्घकालीन तेजीची सुरुवात पाहत आहोत, की संभाव्य मंदीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहोत?.छोट्या गुंतवणूकदारांचा विक्रमी सहभाग : डी-मॅट खात्यांची विक्रमी संख्या आणि मासिक ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीने ऑक्टोबरमध्ये २९ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. उत्तम कॉर्पोरेट नफा : भारत असंघटित अर्थव्यवस्थेकडून संघटित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असल्याने कंपन्यांचा नफा मागील १५ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारताकडे कल : चीनचा विकास मंदावला आहे, युरोपमध्ये अस्थिरता आहे. अमेरिकी बाजाराचे वाढलेले मूल्यांकन, यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे वळत आहेत..तेजीची चिन्हेउत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्र दीर्घकालीन विकासाचे आधारस्तंभ बनत आहेत. जीएसटी, डिजिटल पेमेंट व दिवाळखोरी निवारण कायदे यांचा प्रभाव स्पष्ट दिसू लागला आहे. भारत पुढील काही वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, शेअर बाजार ‘जीडीपी’पेक्षा पुढे जाणे ही नैसर्गिक आणि अपेक्षितच घडामोड मानली जात आहे..जोखमीची चिन्हेमध्यम आणि लघु-भांडवली कंपन्यांचे मूल्यांकन सध्या ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्चांकावर आहे. बाजारात छोट्या गुंतवणूकदारांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. ‘बाजार कधीच खाली पडू शकत नाही,’ असे अनेकांना वाटत आहे. विक्रमी ‘आयपीओ’ विक्रीमुळे बाजार भांडवल फुगले आहे. नफा न कमावणाऱ्या अनेक कंपन्यांचे शेअर उच्चांकी भावावर नोंदले जात आहेत. यामुळे बाजार भांडवल तत्काळ वाढते; पण देशाचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) त्या वेगाने वाढत नाही. उधारीच्या आधारावर केलेले शेअरचे व्यवहार विक्रमी पातळीवर आहेत. वर्ष २०००, २००८ आणि २०२१ च्या मंदीपूर्वी दिसलेली ही विशिष्ट धोक्याची लक्षणे आहेत..गुंतवणूकदारांनी काय करायला हवे?भावनांवर नाही, तर योग्य ॲसेट ॲलोकेशनवर ठाम राहा. लोभाने कोणत्याही मंदीपेक्षा जास्त संपत्ती नष्ट केली आहे, हे विसरू नका. भारत दीर्घकालीन रचनात्मक तेजीच्या बाजारात प्रवेश करत असला, तरी बाजारामध्ये काही ठिकाणी अति-मूल्यांकन आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. हुशार गुंतवणूकदार असे विचारत नाहीत, की ‘‘बाजार उच्च पातळीवर आहे का?’’ ते ‘‘जोखीम कोठे जास्त आहे आणि मूल्यांकन कुठे आकर्षक आहे?’’ हे विचारतात. हे दशक संपत्ती निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे; पण ते केवळ ॲसेट ॲलोकेशन आणि जोखीम व्यवस्थापनासह शक्य आहे.निष्कर्ष: संपत्ती केवळ शिस्तीने तयार होते. जेव्हा बाजार गगनाला भिडतो, तेव्हा गुंतवणूकदारांचा लोभ शिखरावर पोहोचतो; पण दीर्घकाळ टिकणारी संपत्ती तेच लोक कमावतात, जे कठोरपणे वास्तवावर लक्ष केंद्रित करतात. निव्वळ तेजीमुळे लोक श्रीमंत होत नाहीत, त्यासाठी योग्य वेळी बाहेर पडण्याची शिस्त आणि विचारांती केलेला प्रवेश आवश्यक असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.