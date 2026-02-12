Vehicles Market : वाहन बाजाराला नव्या वर्षात वेग! विक्रमी २७ लाख विक्री; शहरांपेक्षा ग्रामीण भागांतून मागणी वाढली

पुणे - भारतीय वाहन उद्योगाची नव्या २०२६ वर्षाची सुरुवात अत्यंत दणक्यात झाली आहे. जानेवारी महिन्यात देशांतर्गत वाहन विक्रीत वार्षिक १७.६१ टक्के वाढ झाली असून, एकूण २७ लाख २२ हजार ५५८ वाहनांच्या विक्रीची नोंद झाली आहे..महत्त्वाचे म्हणजे मागील महिन्यात शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातून वाहनांची मागणी सर्वाधिक असल्याचे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने मंगळवारी (ता. १०) जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे..ग्रामीण भागात प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत १४.४३ टक्के वाढ झाली आहे, जी शहरी भागातील २.७५ टक्के वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने ही देशभरातील वाहन वितरकांची राष्ट्रीय शिखर संघटना आहे. ही संघटना दर महिन्याला वाहन विक्रीचा अहवाल प्रसिद्ध करते. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या ‘वाहन’ पोर्टलवरून थेट डेटा संकलित केला जातो..दुचाकी, ट्रॅक्टरची मोठी भरारीदुचाकी विक्रीत २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून, यात हिरो मोटोकॉर्प (२६.५६ टक्के वाटा) अव्वल स्थानी आहे. ट्रॅक्टर श्रेणीत २२.८९ टक्के वाढ होणे हे शेती क्षेत्रातील सकारात्मक पाऊल आहे.इलेक्ट्रिक वाहनांचा टप्पाजानेवारी महिन्यात एकूण २.१९ लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली. यात टाटा मोटर्सने ई-कार विभागात ८,००७ युनिट्ससह आपले वर्चस्व कायम राखले आहे, तर दुचाकी विभागात टीव्हीएस आणि बजाज ऑटोने आघाडी घेतली आहे..जानेवारीतील ही आकडेवारी भारतीय वाहन बाजाराची तेजी दर्शवते. ग्रामीण भागात दुचाकी आणि ट्रॅक्टरला मिळालेला प्रतिसाद आगामी आर्थिक वर्षासाठी आश्वासक पाउल आहे. येत्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये विक्रीचा हा वेग कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे.- सी. एस. विघ्नेश्वर, अध्यक्ष, एफएडीए.ग्रामीण भागात १४.४३ टक्के विक्रीजानेवारीच्या अहवालातील सर्वांत महत्त्वाची आणि लक्षवेधी बाब म्हणजे ग्रामीण भागातून वाढलेली वाहनांची मागणी. प्रवासी वाहन विक्रीतील ग्रामीण आणि शहरी भागातील तफावत खूप जास्त आहे. शहरी भागात कार विक्रीत केवळ २.७५ टक्के वाढ झाली असून, ग्रामीण भागात हीच वाढ १४.४३ टक्के इतकी प्रचंड आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत झालेली सुधारणा आणि शेतीच्या हंगामामुळे आलेल्या पैशांमुळे ही वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.