Vehicles Market : वाहन बाजाराला नव्या वर्षात वेग! विक्रमी २७ लाख विक्री; शहरांपेक्षा ग्रामीण भागांतून मागणी वाढली

भारतीय वाहन उद्योगाची नव्या २०२६ वर्षाची सुरुवात अत्यंत दणक्यात झाली.
bikes sold

दत्ता सावंत
पुणे - भारतीय वाहन उद्योगाची नव्या २०२६ वर्षाची सुरुवात अत्यंत दणक्यात झाली आहे. जानेवारी महिन्यात देशांतर्गत वाहन विक्रीत वार्षिक १७.६१ टक्के वाढ झाली असून, एकूण २७ लाख २२ हजार ५५८ वाहनांच्या विक्रीची नोंद झाली आहे.

