JIO IPO : १० लाख कोटींहून अधिक मूल्यांकनाचा देशातील पहिलाच महा-आयपीओ; ३० लाख कोटींच्या ऐतिहासिक टप्प्याकडे रिलायन्सची वाटचाल

रिलायन्स इंडस्ट्रीजची डिजिटल सेवा क्षेत्रातील कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेडचे शेअर्स बुधवार, २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय शेअर बाजार (NSE) आणि मुंबई शेअर बाजारात (BSE) सूचिबद्ध होणार आहेत. कंपनीने आपल्या आयपीओसाठी प्रति शेअर ₹१,११९ हा अंतिम भाव निश्चित केला आहे. या भावानुसार कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे ₹१०.३ लाख कोटी होते. देशातील मोठ्या सार्वजनिक भागविक्रींपैकी एक असलेल्या या आयपीओला गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला..₹३०,२१३ कोटींचा आयपीओजिओ प्लॅटफॉर्म्सचा आयपीओ २१ ते २३ ऑक्टोबरदरम्यान गुंतवणुकीसाठी खुला होता. या माध्यमातून कंपनीने २७ कोटी नवीन शेअर्स जारी केले. आयपीओचा आकार सुमारे ₹३०,२१३ कोटी होता. कंपनीने प्रति शेअर ₹१,०६५ ते ₹१,११९ अशी किंमतपट्टी निश्चित केली होती. अखेरीस वरच्या टप्प्यावर म्हणजेच ₹१,११९ प्रति शेअर या दराने इश्यूची किंमत निश्चित झाली.आयपीओला एकूण २२.१९ पट प्रतिसाद मिळाला. पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या विभागाला सर्वाधिक मागणी मिळाली. आयपीओतून मिळणाऱ्या निधीतील मोठा हिस्सा जिओ प्लॅटफॉर्म्सची उपकंपनी रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमच्या कर्जाची परतफेड किंवा आगाऊ परतफेड करण्यासाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित निधी सर्वसाधारण कॉर्पोरेट कामांसाठी वापरला जाणार आहे..लिस्टिंगच्या भावाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्षआता गुंतवणूकदारांचे लक्ष शेअर बाजारातील प्रत्यक्ष पदार्पणाकडे लागले आहे. आयपीओच्या इश्यू किमतीच्या तुलनेत शेअर किती भावाने सूचिबद्ध होतो, यावर गुंतवणूकदारांचा सुरुवातीचा नफा किंवा तोटा अवलंबून असेल.लिस्टिंगपूर्वी ग्रे मार्केटमध्ये शेअरला प्रीमियम मिळत असल्याचे वृत्त आहे. काही अहवालांनुसार हा प्रीमियम २० टक्क्यांहून अधिक असू शकतो. मात्र, ग्रे मार्केटमधील व्यवहार अनौपचारिक असतात. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष लिस्टिंग भावाची किंवा गुंतवणुकीवरील परताव्याची हमी देत नाहीत. शेअरचा अंतिम भाव बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यानुसार ठरेल..मोठ्या कंपन्यांच्या यादीत जिओचे स्थान₹१,११९ या इश्यू किमतीनुसार जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे मूल्यांकन सुमारे ₹१०.३ लाख कोटी आहे. लिस्टिंगनंतर कंपनीचे बाजार भांडवल तिच्या शेअरच्या प्रत्यक्ष बाजारभावानुसार ठरेल. शेअरला मोठा प्रीमियम मिळाल्यास कंपनीचे बाजार भांडवल वाढू शकते आणि देशातील सर्वाधिक मूल्यवान सूचिबद्ध कंपन्यांच्या क्रमवारीत तिचे स्थानही बदलू शकते.मात्र, जिओला दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी ठरण्यासाठी किती भाव आवश्यक असेल, हे त्या दिवशी रिलायन्स इंडस्ट्रीज, भारती एअरटेल, एचडीएफसी बँक आणि इतर कंपन्यांच्या बाजार भांडवलावरही अवलंबून असेल. त्यामुळे संभाव्य क्रमवारी ही निश्चित बाब नसून बाजारातील बदलांनुसार ठरेल..रिलायन्स समूहासाठी महत्त्वाची घडामोडजिओ प्लॅटफॉर्म्सची स्वतंत्र शेअर बाजारातील नोंदणी रिलायन्स समूहाच्या डिजिटल व्यवसायाचे स्वतंत्र मूल्यांकन होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. दूरसंचार, ब्रॉडबँड, डिजिटल सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या जिओच्या व्यवसायाचे मूल्य बाजारातील व्यवहारांमधून स्पष्ट होईल.२८ ऑक्टोबरच्या लिस्टिंगनंतर जिओच्या शेअरचा प्रत्यक्ष भाव, बाजार भांडवल आणि गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद यावर बाजाराचे लक्ष असेल. आयपीओला मिळालेला प्रतिसाद आणि ग्रे मार्केटमधील संकेत यामुळे उत्सुकता वाढली असली, तरी प्रत्यक्ष लिस्टिंगनंतरच शेअरच्या कामगिरीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.