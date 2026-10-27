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JIO IPO : १० लाख कोटींहून अधिक मूल्यांकनाचा देशातील पहिलाच महा-आयपीओ; ३० लाख कोटींच्या ऐतिहासिक टप्प्याकडे रिलायन्सची वाटचाल

रिलायन्स इंडस्ट्रीजची डिजिटल सेवा क्षेत्रातील कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेडचे शेअर्स बुधवार, २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय शेअर बाजार (NSE) आणि मुंबई शेअर बाजारात (BSE) सूचिबद्ध होणार आहेत.
jio ipo

jio ipo

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सकाळ वृत्तसेवा
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रिलायन्स इंडस्ट्रीजची डिजिटल सेवा क्षेत्रातील कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेडचे शेअर्स बुधवार, २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय शेअर बाजार (NSE) आणि मुंबई शेअर बाजारात (BSE) सूचिबद्ध होणार आहेत. कंपनीने आपल्या आयपीओसाठी प्रति शेअर ₹१,११९ हा अंतिम भाव निश्चित केला आहे. या भावानुसार कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे ₹१०.३ लाख कोटी होते. देशातील मोठ्या सार्वजनिक भागविक्रींपैकी एक असलेल्या या आयपीओला गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला.

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