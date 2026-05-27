Indigo-Air India: विमान प्रवास महागण्याची शक्यता! एअर इंडिया-इंडिगोची उड्डाण कपात; कारण काय? प्रवाशांना मोठा फटका

Indigo-Air India: भारतातील विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी येणारे काही महिने थोडे कठीण असू शकतात.कारण देशातील दोन सर्वात मोठ्या विमान कंपन्या, एअर इंडिया आणि इंडिगो यांनी देशांतर्गत उड्डाणे कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रीपोर्टसनुसार, दोन्ही विमान कंपन्या 1 जून 2026 पासून पुढील 90 दिवसांसाठी अनेक देशांतर्गत मार्गांवरील उड्डाणांची संख्या कमी करणार आहे. .प्रवास महागणारदेशात विमान उड्डाण कमी झाल्यामुळे हवाई प्रवास येत्या काही महिन्यांत महाग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांना तिकीटांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. उड्डाण कपात करण्यामागे एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ आणि उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांनंतर प्रवासी मागणीत झालेली घट ही प्रमुख कारणे असल्याचे म्हटले जात आहे..माध्यमांतील माहितीनुसार, एअर इंडिया देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये सुमारे 15% पर्यंत कपात करण्याच्या तयारीत आहे, तर इंडिगो देखील 5% ते 7% उड्डाणे कमी करण्याचा विचार करत आहे. हा निर्णय अशा काळात घेतला जात आहे, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर सातत्याने वाढत आहेत आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे विमानवाहतूक क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम दिसून येत आहे..ATF चे दर वाढलेविमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलचे दर आता अनेक शहरांमध्ये प्रति किलोलीटर 1 लाखांच्या पुढे गेले आहेत. काही काळापूर्वी हेच दर सुमारे 80,000 च्या आसपास होते. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये VAT दरांमध्ये असलेल्या फरकामुळे विमान कंपन्यांवरील खर्चाचा बोजा आणखी वाढला आहे. त्यामुळे कमी प्रवासी असलेल्या मार्गांवर उड्डाणे सुरू ठेवणे कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरत आहे..कपात आधीपासून दरम्यान, उड्डाणांमधील कपात ही प्रक्रिया नवीन नसून ती मार्च-एप्रिलपासूनच सुरू झाली आहे. सिरियम संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील चार मोठ्या विमान कंपन्यांनी यावर्षी मार्च आणि एप्रिल महिन्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 6 टक्के कमी उड्डाणे केली. इंडिगोने जवळपास 4.5 टक्के, एअर इंडियाने 7.5 टक्के तर एअर इंडिया एक्सप्रेसने तब्बल 17 टक्क्यांहून अधिक फ्लाइट्स कमी केल्या आहेत.