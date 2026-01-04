घटत्या महागाईचे संकेत

-गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकगेल्या तीन महिन्यांत देशातील ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित किरकोळ महागाई सातत्याने कमी राहिली आहे. नोव्हेंबरमध्ये महागाईचा दर ०.७ टक्के, ऑक्टोबरमध्ये ०.३ टक्के, तर सप्टेंबरमध्ये १.४४ टक्के होता. सामान्यतः महागाई कमी असणे चांगले मानले जाते. मात्र, विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय कमी महागाईही धोक्याचा इशारा असते, कारण ती बाजारातील मागणी कमकुवत असल्याचे संकेत देते. भारताच्या बाबतीत सध्या तेच चित्र दिसत आहे..अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यातच बेस इफेक्ट आणि काही वस्तूंवरील जीएसटी दरकपात यांचा परिणाम झाल्याने यावर्षी आतापर्यंत सरासरी महागाई १.८ टक्के राहिली आहे, जी रिझर्व्ह बँकेच्या दोन ते सहा टक्के या अपेक्षित मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारत उच्च वाढ आणि कमी महागाई अर्थात ‘गोल्डीलॉक्स’ टप्प्यात होता. मात्र, ऑक्टोबरनंतर आलेल्या आकड्यांवरून आर्थिक हालचाली संथ होत असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या औद्योगिक दृष्टिकोन सर्वेक्षणातूनही उद्योगविश्वातील आत्मविश्वास आणि पुढील अपेक्षा काहीशा नरम झाल्याचे स्पष्ट होते. यातच जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता, विशेषतः अमेरिकेने भारतावर लादलेले आयातशुल्क याचा फटका काही क्षेत्रांना बसत आहे. .वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, रत्ने-दागिने आणि प्रक्रियायुक्त अन्नधान्य ही क्षेत्रे श्रमप्रधान असून, येथे मोठ्या प्रमाणावर ‘एमएसएमई’ उद्योग कार्यरत आहेत. उत्पादन क्षेत्रातील सुमारे ४० टक्के रोजगार याच क्षेत्रांतून मिळतो. त्यामुळे येथे मागणी कमी झाली, तर रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्याची अतिशय कमी महागाई ही केवळ आकड्यांची बाब नसून मागणीतील मंदीचा थेट इशारा आहे. त्यामुळे ‘आरबीआय’कडून व्याजदर कपात करून मागणीला चालना देणे, सरकारकडून वित्तीय धोरणाद्वारे खप वाढवणे आणि उद्योगांनी किंमत व विपणन धोरणे अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे..गुंतवणूकदारांसाठी पाऊल काय?सद्यःस्थिती घाबरण्याची नसून, धोरण बदलण्याची आहे.बाजार घसरला म्हणून घाबरून शेअर विकू नका.थोड्या-थोड्या टप्प्यांत गुंतवणूक करा.थोडक्यात होणाऱ्या चढ-उतारांकडे दुर्लक्ष करून दीर्घकालीन विचार ठेवा.मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठीव्याजदरकपातीचा काळ सुरू होण्यापूर्वी योग्य गुंतवणूक करून ठेवा.बँकिंग, कन्झ्प्मशन आणि व्याजदरांवर अवलंबून असलेल्या दर्जेदार शेअरकडे लक्ष द्या.जास्त भाव झालेल्या शेअरमध्ये नफा काढून चांगल्या गुणवत्तेच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करा.जोखीम घेऊ शकणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठीबाजारात मोठे चढ-उतार असताना निवडक शेअर खरेदी करण्याच्या संधी मिळू शकतातकंपनीची कमाई किती स्पष्ट आहे आणि तिची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.निष्कर्षकमी महागाई ही दुधारी तलवार आहे. तात्पुरत्या काळात वाढीबाबत चिंता निर्माण करते, पण मध्यम कालावधीत धोरणात्मक मदतीची मोठी संधी देते. इतिहास सांगतो, की कमी महागाई आणि व्याजदरकपात यांचा मेळ बसला, तर शेअर बाजारासाठी अनुकूल वातावरण तयार होते. आजचा काळ भीतीचा नाही, तर विचारपूर्वक, शिस्तबद्ध आणि दीर्घकालीन दृष्टीने पावले उचलण्याचा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.