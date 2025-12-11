Influencer Market : अरे बापरे! इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री 10,000 कोटी पार; इन्फ्लुएंसर्सने बदलला जाहिरातींचा ट्रेंड

India Influencer Market : भारताची डिजिटल दुनिया सध्या एका नवीन क्रांतीतून जात आहे. ज्याला आपण इन्फ्लुएंसर क्रांती म्हणू शकतो. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटने सर्वसामान्य लोकांना मोठं व्यासपीठ दिलं आहे. या व्यासपीठामुळे अनेक लोक रातोरात स्टार बनत आहेत, आणि लोकप्रिय होत आहेत. यातच आता एका ताज्या अहवालानुसार हा इन्फ्लुएंसर बाजार तब्बल करोडोंमध्ये गेला असल्याचे सांगितले जात आहे. .इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री 10,000 कोटींची KlugKlug कंपनीच्या अहवालानुसार, भारतात इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्रीमध्ये 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. हा आकडा बाजारात चर्चेत असलेल्या 3,000 ते 4,000 कोटींच्या अंदाजापेक्षा खूप मोठा आहे. अहवालानुसार-भारतातील इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खर्चापैकी फक्त 25% खर्च हा दिसणाऱ्या, ऑर्गनाइज्ड चॅनेल्समधून होतो.उर्वरित 75 टक्के व्यवहार थेट ब्रँड आणि क्रिएटर्समध्ये होतात,ज्याची कुठे नोंद राहत नाही..छोटे क्रिएटर, मोठा प्रभावमायक्रो व नॅनो इन्फ्लुएंसर्सच्या सहभागामुळे हा उद्योग अधिक वाढत आहे. हजारो लहान क्रिएटर्स रोज ब्रँड्सकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणत आहेत, परंतु त्याचा आकडा बाजारात दिसत नसल्याने बाजाराचा नेमका आकार समजून येत नाही. याशिवाय, सध्या देशात 20 पेक्षा जास्त इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजन्सीज आहेत ज्या दरवर्षी 20 कोटींहून अधिक उत्पन्न कमावत आहेत..Mexico Tariff on India : मेक्सिकोने भारतावर लादला 50% टॅरिफ; भारताच्या 11 अब्ज डॉलर व्यापारावर संकट! कोणत्या वस्तूंना बसणार फटका? .जाहिरातींचा ट्रेंड बदलला भारताचा वेगाने वाढणारा Direct-to-Consumer (D2C) सेक्टर आता इन्फ्लुएंसर मार्केटिंगची दिशा बदलत आहे. 100 पेक्षा जास्त D2C ब्रँड्स स्वतःच्या इन-हाउस टीम्सच्या मदतीने (एजन्सींवर अवलंबून न राहता) प्रत्येक वर्षी 20 कोटींहून अधिक बजेट इन्फ्लुएंसर कॅम्पेन्ससाठी वापरतात. .Marriage Scheme : या सरकारी योजनेतून नवविवाहित जोडप्यांना मिळतात तब्बल ₹2.5 लाख! जाणून घ्या पात्रता आणि योजनेची माहिती.AI आणि ऑटोमेशनमुळे नवी क्रांतीKlugKlug चे CEO कल्याण कुमार यांच्या मते, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आता सकारात्मक बदलांच्या टप्प्यातून जात आहे. AI आणि प्रिसिजन टार्गेटिंगमुळे कंटेंट, कॉमर्स आणि कन्झ्युमर इंटेंट हे तिन्ही घटक एकमेकांशी घट्ट जोडले गेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.