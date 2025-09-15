इन्फोसिस ‘बायबॅक’

सुहास राजदेरकर - ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारइन्फोसिस कंपनीने नुकतीच त्यांच्या शेअरची पुन:र्खरेदी (बायबॅक) करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ‘बायबॅक’ची किंमत आहे एका शेअरमागे १,८०० रुपये. मागील नऊ वर्षांमधील कंपनीचे हे पाचवे आणि आत्तापर्यंतचे सर्वांत मोठे ‘बायबॅक’ आहे. इन्फोसिस कंपनीने, गुरुवारी (ता. ११) ‘बायबॅक’ जाहीर केले त्यावेळी एका शेअरचा बाजारभाव होता १५०० रुपये. म्हणजेच १९ टक्के प्रीमियम मिळणार आहे..मात्र, लगेचच कोणाला १५०० रुपयांच्या आसपास हा शेअर खरेदी करून तो ‘बायबॅक’मध्ये १८०० रुपयांना विकून ३०० रुपये खात्रीशीर नफा वसूल करता येईलच, असे नाही. कारण कंपनी त्यांच्या एकूण ४१५ कोटी शेअरपैकी फक्त १० कोटी शेअर (२.४१ टक्के) पुनर्खरेदी करणार आहे. त्यामुळे जे कोणी त्यांचे शेअर ‘बायबॅक’साठी देतील, त्यांच्याकडील सर्व शेअर बायबॅक न होता, आलेल्या शेअरच्या रेशोप्रमाणे ठराविक शेअरच बायबॅक होतील..बायबॅकमुळे शेअर वधारेल का?याचे स्वाभाविक उत्तर ‘होय’ असे असले, तरीही याचा अर्थ असा होत नाही की, बाकीच्या घटकांचा भावावर काही परिणाम होणार नाही. कंपनीच्या शेअरचा भाव हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. त्याचे दोन महत्त्वाचे भाग असतात.१. क्षेत्र किंवा विभाग आणि२. कंपनीची कामगिरी.क्षेत्र किंवा विभाग: एकीकडे अमेरिका आपल्या तंत्रज्ञान सेवांवर सेवा शुल्क लावण्याची धमकी देत आहे, तर दुसरीकडे ‘एआय’ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे या क्षेत्रातील रोजगार कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. परंतु, आपला देश ज्या प्रकारच्या तंत्रज्ञान सेवा अतिशय कमी पैशात अमेरिकेला पुरवितो, त्याची गुणवत्ता इतर देशांच्या तुलनेत खूप उजवी असल्याने सेवाशुल्काची शक्यता कमी वाटते. मागील काही महिन्यांचा विचार केला तर, ‘आयटी’ विभागातील शेअर मोठ्या प्रमाणामध्ये खाली गेले आहेत. याला कारणे बरीच आहेत आणि ती देशांतर्गत नसून बहुतेक जागतिक स्तरावरील आहेत..कंपनीची कामगिरी: कंपनीचा नफा, ऑर्डर बुक, घेतलेले कर्ज, त्यांचा बाजारामधील हिस्सा, विविध तांत्रिक रेशो, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आदी अनेक गोष्टींवर शेअरचा भाव अवलंबून असतो. या सर्व गोष्टी, इन्फोसिसच्या बाबतीत उत्तम आहेत.तात्पर्य : विभागापुढे काही संकटे असली, तरी कंपनी चांगली कामगिरी करत आहे. त्यामुळे, केवळ ‘बायबॅक’ आहे म्हणून इन्फोसिस शेअर खरेदी किंवा विक्री न करता, वरील सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन, ज्यांची तीन ते चार वर्षे थांबण्याची तयारी असेल त्यांनी पुढील चार ते पाच महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने इन्फोसिस; तसेच टीसीएस या शेअरची खरेदी करावयास हरकत नाही. कारण इन्फोसिसच्या पाठोपाठ टीसीएससुद्धा बायबॅक आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..‘बायबॅक’ म्हणजे काय?‘बायबॅक’ म्हणजे, कंपनी स्वतःच आपले शेअर खरेदी करून ते रद्द करते आणि भागभांडवल कमी करते. हा एक कंपनीच्या चांगल्या कामगिरीचा संकेत असून, कंपनीकडे भरपूर रोख गंगाजळी (रिझर्व्ह) आहे, हे दिसते. बायबॅकचे आणखी एक कारण म्हणजे या तारखेपासून मागील एका वर्षात इन्फोसिसचा शेअर साधारण २२ टक्क्यांनी घसरला आहे. भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने एप्रिल २०२५ पासून खुल्या बाजारामधून (ओपन मार्केट) शेअर बायबॅक करण्याचा पर्याय बंद केला असून सर्व कंपन्यांना आता त्यांचे बायबॅक ‘टेंडर’ पद्धतीनेच करावे लागणार आहे. .यात भागधारकांना त्याचे शेअर बायबॅकसाठी कंपनीकडे पाठविण्याचा पर्याय असतो. भागधारकांकडून खरेदी करण्याच्या पद्धतीमध्ये आणि खुल्या बाजारातून खरेदी करण्यामध्ये फरक असाही आहे, की पहिल्या पर्यायामध्ये, रिटेल गुंतवणूकदारांना थोडे झुकते माप मिळू शकते. रिटेल गुंतवणूकदार म्हणजे ज्यांच्याकडे इन्फोसिसचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचेच शेअर आहेत. ‘सेबी’च्या नियमांप्रमाणे, भागधारकांकडून खरेदी करण्याच्या पद्धतीमध्ये, रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी १५ टक्के राखीव कोटा असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.