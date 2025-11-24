"इन्फोसिस बायबॅक" प्राप्तिकर कळीचा मुद्दा

सुहास राजदेरकर (ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार)इन्फोसिस कंपनीने सप्टेंबर महिन्यात जाहीर केलेली त्यांच्या शेअरची पुनर्खरेदी (बायबॅक) २० नोव्हेंबर रोजी सुरू झाली असून, ती २६ नोव्हेंबर रोजी बंद होणार आहे. ‘बायबॅक’ची किंमत आहे एका शेअरमागे १,८०० रुपये. मी माझ्याकडील शेअर ‘बायबॅक’साठी देऊ शकतो का? द्यावेत का? किती द्यावेत? त्यावर प्राप्तिकर अर्थात इन्कम टॅक्स किती लागेल? असे अनेक प्रश्न गुंतवणूकदारांच्या मनात असणे साहजिकच आहे..रेकॉर्ड तारीख १४ नोव्हेंबर असल्यामुळे खात्री करा, की इन्फोसिसचे शेअर १४ नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी तुमच्या डी-मॅट खात्यामध्ये होते. तुम्ही १८०० रुपयांपेक्षा कमी भावावर शेअर घेतले असतील, तर ते ‘बायबॅक’साठी द्यायला हरकत नाही. परंतु, प्राप्तिकर व भांडवली लाभकर कसा व किती द्यावा लागेल ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. एक ऑक्टोबर २०२४ नंतरच्या बदललेल्या नियमांनुसार, ‘बायबॅक’च्या संपूर्ण रकमेवर कर (टॅक्स) लागणार आहे. ही रक्कम लाभांश समजून (इतर स्रोत उत्पन्न), तुमच्या एकूण उत्पन्नामध्ये मिळवून तुमच्या प्राप्तिकर पातळीप्रमाणे यावर कर लागेल. अर्थात, तुम्ही सर्वोच्च म्हणजे ३० टक्के कर पातळीमध्ये येत असाल, तर आलेल्या संपूर्ण ‘बायबॅक’ रकमेवर ३० टक्के कर लागेल. दुसऱ्या बाजूला, तुमची संपूर्ण खरेदी रक्कम ही तुम्हाला भांडवली तोटा (अल्प अथवा दीर्घ) म्हणून दाखविता येईल आणि कोणत्याही भांडवली लाभातून यावर्षी आणि पुढील आठ वर्षांपर्यंत केव्हाही वजा करता येईल..कंपनी त्यांच्या एकूण ४१५ कोटी शेअरपैकी फक्त १० कोटी शेअर (२.४१ टक्के) ‘बायबॅक’ करणार आहे. असे असले तरीही प्रवर्तक यात भाग घेणार नसल्याने शेअर घेण्याचे प्रमाण आकर्षक असेल. प्राप्तिकर कायद्यानुसार, नफा खूपच कमी होत असल्याने बहुतांश सर्वोच्च-पातळीतील करदात्यांनी या बायबॅकमध्ये भाग घेतला नाही, तर रेशो आकर्षक होऊन इतरांनी दिलेले जास्तीत जास्त शेअर स्वीकारले जाण्याची दाट शक्यता आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतचे शेअर असणाऱ्या छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी १५ टक्के राखीव कोटा असल्याने त्यांना याचा लाभ मिळेल व शेअर स्वीकारले जाण्याची शक्यता वाढेल. रेशोचा विचार न करता, तुम्ही तुमच्याकडील सर्व शेअर ‘बायबॅक’साठी देणे योग्य होईल. येणाऱ्या प्रतिसादावर कंपनी कोणत्या विभागाकडून किती शेअर स्वीकारायचे हे ठरवेल कंपनी १० टक्के ‘टीडीएस’ कापून घेणार असल्याने, ज्या गुंतवणूकदारांना कर द्यावा लागणार नसेल, त्यांनी आधीच कंपनीला ‘फॉर्म-१५जी’ अथवा ‘फॉर्म-१५एच’ (ज्येष्ठ नागरिक) देणे योग्य होईल..तात्पर्यप्राप्तिकर किती लागणार हा कळीचा मुद्दा असल्याने ‘सीए’च्या सल्ल्यानुसार ‘बायबॅक’साठी किती शेअर द्यायचे, ते ठरविणे योग्य होईल. ज्यांना प्राप्तिकर लागत नाही किंवा कमी लागतो, ज्यांची खरेदी रक्कम कमी आहे, ज्यांना भांडवली लाभ झाला आहे किंवा पुढील आठ वर्षांत होण्याची शक्यता आहे, अशा गुंतवणूकदारांना ‘बायबॅक’चा फायदा होऊ शकतो. ‘बायबॅक’वरील प्राप्तिकरामुळे गुंतवणूकदार नाखूष असल्याने; तसेच कंपन्यासुद्धा ‘बायबॅक’ फारसे आणत नसल्याने आगामी अर्थसंकल्पात यामध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.