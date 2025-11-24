Sakal Money

"इन्फोसिस बायबॅक" प्राप्तिकर कळीचा मुद्दा

इन्फोसिसचे २०२५ बायबॅक सुरू; शेअरधारकांना पात्रता, रेकॉर्ड तारीख आणि कर परिणाम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कोटाही आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सुहास राजदेरकर (ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार)

इन्फोसिस कंपनीने सप्टेंबर महिन्यात जाहीर केलेली त्यांच्या शेअरची पुनर्खरेदी (बायबॅक) २० नोव्हेंबर रोजी सुरू झाली असून, ती २६ नोव्हेंबर रोजी बंद होणार आहे. ‘बायबॅक’ची किंमत आहे एका शेअरमागे १,८०० रुपये. मी माझ्याकडील शेअर ‘बायबॅक’साठी देऊ शकतो का? द्यावेत का? किती द्यावेत? त्यावर प्राप्तिकर अर्थात इन्कम टॅक्स किती लागेल? असे अनेक प्रश्न गुंतवणूकदारांच्या मनात असणे साहजिकच आहे.

