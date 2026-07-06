अर्थबोध : अनिवासी भारतीयांसाठी गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी

सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारभारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नुकताच अनिवासी भारतीयांच्या परकी चलन ठेवींसाठी (फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेन्ट ठेवी- एफसीएनआर) एक अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करून एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. जेव्हा एखादा अनिवासी भारतीय भारतात अमेरिकी डॉलरसारख्या परकी चलनात मुदत ठेव ठेवतो, त्याला फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेन्ट डिपॉझिट अर्थात ‘एफसीएनआर’ ठेवी म्हणतात. यात ग्राहकाला चलनामध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांचा धोका नसतो कारण, डॉलर जमा केले, तर मुदत संपल्यावर डॉलरच परत मिळतात. परंतु, बँकांना मात्र हा धोका असतोच. या संभाव्य घसरणीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी बँकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘हेजिंग’ (एक प्रकारचा विमा) करावे लागते. या ‘हेजिंग’साठी येणाऱ्या खर्चाला ‘स्वॅप खर्च’ म्हणतात. पूर्वी हा खर्च वार्षिक २.८० टक्के ते ३.५० टक्के होता आणि तो बँकांना सोसावा लागत होता. आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हा ‘स्वॅप खर्च’ स्वतःकडे घेतला आहे. त्यामुळे बँकांचा हा खर्च शून्य झाला आहे..फायदे कोणाला आणि कसे?१. अनिवासी भारतीय : या निर्णयाचा सर्वांत मोठा फायदा अनिवासी भारतीयांना झाला आहे. कारण बँकांना ‘स्वॅप खर्च’ नसल्यामुळे त्यांनी त्याचा फायदा ग्राहकांना देऊन ‘एफसीएनआर’ ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांसाठी स्वतःची रक्कम गुंतविणे आणि साधारणपणे सहा टक्के करमुक्त व्याज घेणे हा एक पर्याय आहे, तर दुसरा पर्याय म्हणजे, कर्ज घेऊन गुंतवणूक करणे व परतावा वाढविणे. परदेशात कर्जावरील व्याजदर कमी असल्यास अनिवासी भारतीयांना तेथील बँकेतून साधारण ४.५० ते ५ टक्के दराने कर्ज घेऊन, भारतात ‘एफसीएनआर’ मुदत ठेवीत ५.५० ते ६ टक्के दराने गुंतवणूक करता येईल. या एक टक्क्याच्या तफावतीवर बँकांकडून मिळणाऱ्या नऊपट लिव्हरेजमुळे वार्षिक परतावा तब्बल १३ ते १५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे हा परतावा संपूर्णपणे करमुक्त असतो. गुंतवणूकदार भारतीय बँकांच्या ‘गिफ्ट सिटी’ शाखेमार्फतही ही प्रक्रिया करू शकतात. कर्जरक्कम, व्याजदर, ठेवीचा कालावधी या गोष्टी प्रत्येक बँक व ग्राहकानुसार बदलू शकतात. ‘एसबीआय’चा सध्याचा ‘एफसीएनआर’ व्याजदर पाच वर्षांसाठी १० कोटी रुपयांपर्यंत ठेवीवर ५.७५ टक्के, त्यानंतरच्या रकमेसाठी ६ टक्के आहे; तसेच कर्जावरील व्याजाचा दर ५.६५ टक्के असून, तो दर आठवड्याला बदलतो..२. भारतीय बँकांना फायदा : भारतीय बँकांना अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी मोठ्या प्रमाणात मिळण्याची शक्यता आहे, जे पैसे बँका उद्योगांना कर्ज रूपाने देऊ शकतील.३. अर्थव्यवस्थेला फायदा : अमेरिका-इराण युद्ध, तेलाचे वाढलेले दर, परकी संस्थांनी केलेली शेअरविक्री आदी कारणांमुळे देशातील परकी गंगाजळी कमी होत होती आणि आपल्या रुपयावर प्रचंड ताण येऊन तो डॉलरच्या तुलनेत ९६ पर्यंत घसरला होता. अनिवासी भारतीयांचे परकी चलनातील ठेवींचे प्रमाण भारतीय बँकांमध्ये वाढले, तर रुपया स्थिर व मजबूत होण्यासाठी; तसेच परकी गंगाजळी वाढण्यासाठी मदत होऊन संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल..जोखीम काय आहे?कर्ज न घेता गुंतवणूक केली, तर जोखीम नाही कारण गुंतवणूक बँकेत आहे. परंतु, कर्ज घेऊन (फ्लोटिंग) गुंतवणूक केली आणि व्याजदर वाढले, तर परतावा कमी होऊ शकतो. परतावा उणे होऊ लागला, तर ठेव मोडून कर्ज परत करू शकता. सध्यातरी हा फायदा सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच मिळणार असल्याने, गुंतवणूकदारांनी लवकरात लवकर फायदा घेणे योग्य वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.