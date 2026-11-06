Investment

Business: 13व्या वर्षी खिशात फक्त 35 रुपये! हॉटेलमध्ये फरशी पुसण्यापासून सुरुवात; पावभाजीने बदललं नशीब, आज उभा केला 111 कोटींचा ब्रँड!

Narayan T Pujari Business Success Story: वयाच्या 13व्या वर्षी केवळ 35 रुपये घेऊन मुंबईत आलेल्या नारायण टी. पुजारी यांनी सुरुवातीला हॉटेलमध्ये छोटी-मोठी कामं केली. एका छोट्या आइसक्रीम दुकानातून सुरू झालेला त्यांचा व्यवसाय आज 111.45 कोटी रुपयांच्या ब्रँडपर्यंत पोहोचला आहे.
Shiv Sagar Success Story: Arrived in Mumbai at 13 With Just ₹35, Started by Cleaning Floors, Now Built a ₹111 Crore Restaurant Brand

Shiv Sagar Success Story: Arrived in Mumbai at 13 With Just ₹35, Started by Cleaning Floors, Now Built a ₹111 Crore Restaurant Brand

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Business Success Story: आज मुंबईमध्ये शिव सागर हा एक प्रसिद्ध रेस्टॉरंट ब्रँड म्हणून ओळखला जातो. पावभाजीपासून पिझ्झा आणि विविध खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी अनेकजण या रेस्टॉरंटमध्ये जातात. मात्र, या मोठ्या ब्रँडची सुरुवात एखाद्या आलिशान हॉटेलमधून किंवा मोठ्या गुंतवणुकीतून झालेली नाही. तर त्यामागे आहे केवळ 13व्या वर्षी सुरू झालेला नारायण टी. पुजारी यांच्या जिद्दीचा आणि संघर्षाचा प्रवास. फरशी घासण्यापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज शिव सागर रेस्टॉरंट ब्रँडपर्यंत पोहचला आहे.

Loading content, please wait...
Business
Business News
business idea
business impact