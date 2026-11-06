Business: 13व्या वर्षी खिशात फक्त 35 रुपये! हॉटेलमध्ये फरशी पुसण्यापासून सुरुवात; पावभाजीने बदललं नशीब, आज उभा केला 111 कोटींचा ब्रँड!

Business Success Story: आज मुंबईमध्ये शिव सागर हा एक प्रसिद्ध रेस्टॉरंट ब्रँड म्हणून ओळखला जातो. पावभाजीपासून पिझ्झा आणि विविध खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी अनेकजण या रेस्टॉरंटमध्ये जातात. मात्र, या मोठ्या ब्रँडची सुरुवात एखाद्या आलिशान हॉटेलमधून किंवा मोठ्या गुंतवणुकीतून झालेली नाही. तर त्यामागे आहे केवळ 13व्या वर्षी सुरू झालेला नारायण टी. पुजारी यांच्या जिद्दीचा आणि संघर्षाचा प्रवास. फरशी घासण्यापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज शिव सागर रेस्टॉरंट ब्रँडपर्यंत पोहचला आहे. .कर्नाटकातून मुंबईत येण्याचा निर्णयनारायण टी. पुजारी हे कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील गुज्जाडी गावचे रहिवासी आहेत. त्यांचं कुटुंब आर्थिक अडचणींचा सामना करत होतं. कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी त्यांनी लहान वयातच मुंबई गाठण्याचा निर्णय घेतला. तयावेळी वयाच्या अवघ्या 13व्या वर्षी खिशात केवळ 35 रुपये घेऊन मुंबईत आले.मुंबईत आल्यानंतरचा त्यांचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. दक्षिण मुंबईतील छोट्या हॉटेल्स आणि कॅन्टीनमध्ये त्यांनी काम केलं. सुरुवातीला भांडी घासण्यापासून सुरुवात करत पुढे कधी टेबल साफ केली, तर कधी हॉटेलची फरशी पुसली. मात्र या सगळ्यातही त्यांनी दिवसभर काम करूनही शिक्षण सोडलं नाही. दिवसा काम आणि रात्री शाळा असा त्यांचा दिनक्रम होता..Gold Silver Rate Today Mumbai: धनत्रयोदशीला सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! खरेदीदारांना दिलासा; जाणून घ्या सोनं-चांदीचा ताजा भाव.लोकांकडून शिकत व्यवसायाचं स्वप्नकाम करत असताना नारायण यांची ओळख मर्चंट नेव्हीची तयारी करणाऱ्या तरुण कॅडेट्सशी झाली. त्यांच्या शिस्तीचा आणि काम करण्याच्या पद्धतीचा नारायण यांच्यावर प्रभाव पडला. त्यांच्याशी बोलताना केवळ रोजची कमाई करण्यापेक्षा स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याचाही विचार त्यांच्या मनात रुजू लागला. त्यातूनच त्यांना हळूहळू स्वतःचं काहीतरी सुरू करण्याची इच्छा बळावली. कामातून मिळणारा अनुभव आणि लोकांकडून शिकलेल्या गोष्टी यांचा उपयोग करून त्यांनी व्यवसायाच्या दिशेने पावलं टाकायला सुरुवात केली..1990 मध्ये सुरू केलं आइसक्रीमचं दुकान1990 मध्ये नारायण यांनी मुंबईतील फोर्ट परिसरात आइसक्रीमचं एक छोटं दुकान सुरू केलं. सुरुवातीच्या काळात दुकानातील जवळपास प्रत्येक काम ते स्वतःच करत असत. पदार्थ तयार करणं, स्वच्छता राखणं आणि ग्राहकांना सेवा देणं, अशी सगळी जबाबदारी त्यांच्यावर होती. याच काळात एका ग्राहकाने त्यांना दुकानात पावभाजी विकण्याचा सल्ला दिला. नारायण यांनी तो सल्ला ऐकला आणि आपल्या मेन्यूमध्ये पावभाजीचा समावेश केला. हाच निर्णय त्यांच्या व्यवसायाचा टर्निंग पॉइंट ठरला..पावभाजीमुळे बदललं नशीब नारायण यांच्या दुकानातील पावभाजी ग्राहकांना चांगलीच आवडली. हळूहळू दुकानात गर्दी वाढू लागली आणि दररोज शेकडो प्लेट्सची विक्री होऊ लागली. ग्राहकांना नेमकं काय आवडतं, हे समजून घेणं आणि त्यानुसार मेन्यूमध्ये बदल करणं किती महत्त्वाचं आहे, याची त्यांना जाणीव झाली. मुंबईतील खाण्यापिण्याच्या आवडीनिवडी बदलत असताना त्यांनीही आपल्या मेन्यूमध्ये नवनवीन पदार्थांचा समावेश केला. 2000 च्या सुरुवातीच्या काळात पिझ्झा, मेक्सिकन पदार्थ आणि भारतीय चवीशी जुळणारे वेगवेगळे पर्याय त्यांनी ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिले..छोट्या दुकानाचं रूपांतर शिव सागर ब्रँडमध्येनारायण यांच्या मेहनतीमुळे छोट्या दुकानाचा विस्तार होत गेला आणि पुढे त्याचं रूपांतर शिव सागर या रेस्टॉरंट ब्रँडमध्ये झालं. सुरुवातीच्या काळात त्यांच्यासोबत काम करणारे अनेक कर्मचारी अनेक वर्षांनंतरही त्यांच्या टीमचा भाग असल्याचं सांगितलं जातं.एका मुलाखतीत नारायण यांनी सांगितल्यानुसार, सुरुवातीला 18 रुपयांना मिळणाऱ्या पावभाजीची किंमत कालांतराने 200 रुपयांपर्यंत पोहोचली. मात्र, ती बनवण्याची पद्धत, गुणवत्ता आणि ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याची भूमिका त्यांनी कायम ठेवली..Business Success Story: यूट्यूब ठरला गुरु! व्हिडिओ बघून शिकला सँडविच, आता वर्षाला कमावतो कोट्यवधी .शिव सागरचा व्यवसाय केवढा?आज शिव सागरची मुंबई, पुणे आणि मंगळुरू येथे मिळून सुमारे 15 रेस्टॉरंट्स असल्याची माहिती आहे. काही आकडेवारीनुसार, कंपनीचा महसूल आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 111.45 कोटी रुपयांवर पोहोचला. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2015 मध्ये हाच महसूल 10.65 कोटी रुपये होता. म्हणजेच, अवघ्या 10 वर्षांत कंपनीच्या महसुलात जवळपास 10 पट वाढ झाली आहे. वयाच्या 13व्या वर्षी खिशात फक्त 35 रुपये घेऊन मुंबईत आलेल्या नारायण टी. पुजारी यांनी मेहनत, ग्राहकांची आवड ओळखण्याची क्षमता आणि व्यवसायातील सातत्याच्या जोरावर शिव सागरचा हा प्रवास घडवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.