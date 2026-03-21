Premium|Mutual Fund Investment : आयटी क्षेत्रात मूल्यवाढीची संधी; शेअर बाजाराच्या वाढीचा अंदाज

कृष्ण जोशी- joshikri@gmail.comशेअर बाजार यापुढील काही महिने तरी सध्याच्याच टप्प्यात फिरत राहील, असे भाकीत आदित्य बिर्ला सन लाइफ एएमसीचे (म्युच्युअल फंड) एमडी व सीईओ ए. बालसुब्रमणियन यांनी मागील वर्षी केला होता. मात्र, आता काही महिन्यांतच शेअर बाजार वाढ दाखवू शकेल, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे. या वाढीचा फायदा घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी, बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंड, फ्लेक्सिकॅप फंड, मल्टी ॲसेट ॲलोकेशन फंड यावर भर द्यावा, असा त्यांचा सल्ला आहे. आयटी क्षेत्रदेखील काही काळाने चांगली मूल्यवाढ देईल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यांवर त्यांनी ‘सकाळ मनी’शी केलेली बातचित.प्रश्न : मागच्या वर्षीच्या ‘सकाळ मनी’शी बोलताना तुम्ही शेअर बाजाराचा हा टप्पा गुंतवणूकदारांना थकवणारा, रडवणारा असेल, असे सांगितले होते. हा टप्पा आता संपला आहे का?बालसुब्रमणियन : एकूण देशांतर्गत उत्पादनाची (जीडीपी) वाढ साडेसात टक्के दराने होणार असल्याने त्याचा फायदा शेअर बाजाराला होईल. कंपन्यांची कामगिरीही अत्यंत चांगली होत असून, सरकारने दिलेल्या जीएसटी सवलती; तसेच अर्थसंकल्पातील सवलती यामुळे आपण आता वाढीच्या पुढच्या टप्प्यात नक्की प्रवेश करू. त्यातही शेअर बाजार गेला वर्षभर विशिष्ट टप्प्यातच फिरत असल्यामुळे आता तो रास्त भावपातळीवर आला आहे. बँकांचे व्याजदरही कमी होत असल्याने गुंतवणूक वाढते आहे. पायाभूत सुविधा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, ऊर्जानिर्मिती या क्षेत्रात गुंतवणूक जास्त करून वाढते आहे. त्यातच आता अमेरिकी आयातशुल्काची टांगती तलवारही संपत चालली आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारदेखील वाढीच्या पुढच्या टप्प्यासाठी सज्ज झाला आहे..प्रश्न : शेअर बाजाराची वाढ नेमकी कधीपासून होईल?बालसुब्रमणियन : ‘प्राईस करेक्शन’नंतर आता शेअर बाजाराचे ‘टाईम करेक्शन’ही संपले असे दिसत असून, येत्या दोन-तीन वर्षात वाढीचे चक्र सुरू होईल. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरकपात सुरू केली, की मग तेथील निधीचा प्रवाह भारतात येईल. त्यामुळे शेअर बाजार येत्या दोन ते तीन महिन्यांत वाढ दाखवणे सुरू करेल, असा अंदाज आहे.प्रश्न : तेजी येणार येणार, असे आता अनेक जण म्हणत आहेत. सामान्यतः असे सर्व जण म्हणू लागले, की बाजार पडतो असा इतिहास आहे. या वेळी तसे होईल का?बालसुब्रमणियन : शेअर बाजारांचे विशिष्ट चक्र असते. दर तीन वर्षांनी तेजी सुरू होते, त्यानंतर दीड वर्षांनी घसरण येते आणि नंतर दीड वर्ष शेअर बाजार त्याच टप्प्यात फिरत राहतो. मग पुन्हा तेजीचे चक्र सुरू होते. गेल्या तीन वर्षांत शेअर बाजारामध्ये ‘कन्सॉलिडेशन’ झाले आहे. त्यावेळी या बाजारातून एक आकडीच परतावा मिळाला. आता विकासदर वाढावा यासाठी सरकारही प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तेजी नक्कीच परत येईल. परदेशी निधीचा प्रवाह भारतात आला की सर्वच क्षेत्रातील शेअर वाढतील..Premium|Agentic AI Anthropic Announcement : अँथ्रोपिकची घोषणा आणि माजलेलं काहूर.प्रश्न : या तेजीचा फायदा घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी कोणत्या प्रकारचे म्युच्युअल फंड निवडावेत?बालसुब्रमणियन : मुख्यतः गुंतवणूकदारांनी फ्लेक्सिकॅप फंड घ्यावेत. नवख्या गुंतवणूकदारांनी विशिष्ट क्षेत्रांची निवड करण्याकडे बघू नये. त्यांनी आधी बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंड घ्यावा आणि नंतर फ्लेक्सिकॅप फंडांवर लक्ष द्यावे. हे दोन्ही फंड सर्वच क्षेत्रात; तसेच लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे या दोन फंडात गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली तर त्यांना सर्व क्षेत्रांमधील तेजीचा फायदा मिळेल. मल्टी ॲसेट ॲलोकेशन फंडावरही गुंतवणूकदारांनी लक्ष द्यावे. तसेच स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप फंड येत्या पाच वर्षांसाठी घेऊन ती गुंतवणूक तशीच ठेवून द्यावी. कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्रांवर असे गुंतवणूकदारांनी लक्ष देऊ नये. त्याची काळजी फंड मॅनेजर घेतील. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे पूर्ण मूल्य मिळावे यासाठी ते विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करून प्रयत्न करतच असतात.प्रश्न : तुम्हाला या वेळेसाठी कोणती क्षेत्रे आकर्षक वाटत आहेत?बालसुब्रमणियन : बँका आणि वित्तसंस्था ही क्षेत्रे सर्वांत जास्त चांगली आहेत. आयटी क्षेत्र सध्या दडपणाखाली असले तरीही त्यात चांगले मूल्यांकन मिळेलच. कारण त्यांचे बिझनेस मॉडेल चांगले असल्यामुळे त्यांना पुढे यश मिळणारच हे नक्की. भारतात मागणी आणि खप वाढत असल्यामुळे एफएमसीजी क्षेत्रही गुंतवणुकीसाठी चांगले आहे. त्याखेरीज धातूनिर्मिती, ऊर्जानिर्मिती, रसायन क्षेत्रही गुंतवणुकीस चांगली आहेत..प्रश्न : एआय क्षेत्रावर सध्या भर द्यावा का? हे क्षेत्र गुंतवणूकदारांना लगेच चांगला परतावा देईल का?बालसुब्रमणियन : या क्षेत्रासाठी हा निर्णय घाईचा (अर्ली कॉल) ठरू शकतो. अर्थात हे क्षेत्र नवीन असले तरी ते भविष्यात जागतिक वाढीचा प्रेरक-चालक होणार आहे हे निश्चित. आताच या क्षेत्राचे मूल्यांकन वाढले आहे. त्यामुळे त्यानुसार या क्षेत्रातील कंपन्यांचे उत्पन्नही वाढणे अत्यावश्यक आहे. तरी माझा सल्ला असा राहील, की तुम्ही सध्या 'एआय'चा तुमच्या रोजच्या कामकाजात जरूर वापर करा. मात्र त्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू नका. येत्या काही काळासाठी या एआय कंपन्यांच्या शेअरमध्ये कशी चढ-उतार होते, हे पाहायला हवे. सध्या या गुंतवणुकीबाबत काहीही भाकीत करणे हे खूप घाईने केल्यासारखे होईल. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूकही अत्यंत विचारपूर्वक करायला हवी. फार मोठी आक्रमक गुंतवणूक टाळलेलीच बरी.प्रश्न : नेहमीच्या म्युच्युअल फंड व्यवसायाखेरीज अन्य कोणत्या व्यवसायांवर तुम्ही भर देत आहात?बालसुब्रमणियन : 'गिफ्ट सिटी'वरही आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. नव्याने विकसित होणाऱ्या परदेशी शेअर बाजारांमध्ये भारतीयांना तेथून गुंतवणूक करण्यासाठी आम्ही योजना आणल्या असून, त्यांची चांगली वाटचाल सुरू आहे. परदेशस्थ व्यक्तींसाठी भारतात गुंतवणुकीच्या योजनाही फ्लेक्सिकॅप फंडांमार्फत आम्ही देत आहोत. तेथील शाखेला रिटेल परवाना मिळावा यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तो मिळाल्यावर भारतीय आणि जागतिक गुंतवणूकदारांनाही आम्ही वेगवेगळ्या योजना देऊ शकू..प्रश्न : गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे योग्य मूल्य मिळावे यासाठी आपली कंपनी आणि त्यातील टीम ही सक्षम असावी यासाठी कंपनीतर्फे काय पावले उचलली जात आहेत?बालसुब्रमणियन : या क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान यावे आणि त्याचा फायदा कंपनीला आणि गुंतवणूकदारांना मिळावा यासाठी टीममध्ये अनुभवी व्यक्तींबरोबरच नवी गुणवत्ता येणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही गेल्या काही वर्षांत इक्विटी विभागाचे सह-सीआयओ हरीश कृष्णन यांच्यासह अनेक नव्या तज्ज्ञांचा समावेश केला आहे. कंपनीत आधुनिकीकरण, डिजिटायझेशन, तंत्रज्ञान यात नवी गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांची मदत होते. त्यायोगे कंपनीची वाढ कायम राहते. आपली खाती आणि भागभांडार यांचे नीट व्यवस्थापन करता येते आणि परतावाही चांगला मिळतो. नवे सदस्य संचालक मंडळावर आले, की तंत्रज्ञानावर गुंतवणूक करण्याचा वाटाही वाढत जातो. याचा अंतिमतः फायदा शेअरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या आमच्या टीमला आणि अंतिमतः ग्राहकांनाही होतो. डेटा, एआय यात गुंतवणूक केली, की शेअरमधील गुंतवणुकीचे निर्णयही अचूक होतात. या सर्वांसाठी नवी गुणवत्ता कंपनीत येणे आवश्यक असते. पुढच्या वाढीसाठी कंपनीच्या विक्री विभागातही नवी गुणवत्ता आम्ही आणली आहे. त्याचे निकालही चांगले दिसले आहेत.(मुलाखतकार 'सकाळ', मुंबईचे उपमुख्य वार्ताहर आहेत. ८८८८८४९००८). 