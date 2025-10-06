आयपीओतील संधी

Sakal Money

Unlocking Wealth: कर्ज वाटप हा कंपनीचा प्रमुख व्यवसाय असून, यामध्ये किरकोळ कर्ज, व्यावसायिक कर्ज, इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग आदींचा समावेश आहे. तसेच, इन्शुरन्स, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मॅनेजमेंट, प्रायव्हेट इक्विटी हे इतरही पूरक व्यवसाय कंपनी करते. थोडक्यात, व्यवसायाचे स्वरूप फायनान्स क्षेत्रातील ‘वन स्टॉप शॉप’ या प्रकारचे आहे.
Investors tracking live IPO listings on stock exchange screens — the market is abuzz with new opportunities in 2025.

सकाळ वृत्तसेवा
-नंदिनी वैद्य, ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार

टा टा कॅपिटलचा बहुचर्चित आयपीओ सोमवारपासून (ता. ६) सुरू झाला असून, तो आठ तारखेपर्यंत खुला आहे. ‘टाटा म्हणजे ट्रस्ट’ असे समीकरण पक्के असणाऱ्या टाटा ग्रुपची एक महत्त्वाची कंपनी म्हणजे टाटा कॅपिटल. बिगरबँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) म्हणून काम करणाऱ्या या कंपनीचा बजाज फायनान्स आणि श्रीराम फायनान्सनंतर देशात तिसरा क्रमांक आहे.

