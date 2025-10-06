आयपीओतील संधी

-नंदिनी वैद्य, ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागारटा टा कॅपिटलचा बहुचर्चित आयपीओ सोमवारपासून (ता. ६) सुरू झाला असून, तो आठ तारखेपर्यंत खुला आहे. ‘टाटा म्हणजे ट्रस्ट’ असे समीकरण पक्के असणाऱ्या टाटा ग्रुपची एक महत्त्वाची कंपनी म्हणजे टाटा कॅपिटल. बिगरबँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) म्हणून काम करणाऱ्या या कंपनीचा बजाज फायनान्स आणि श्रीराम फायनान्सनंतर देशात तिसरा क्रमांक आहे. .कर्ज वाटप हा कंपनीचा प्रमुख व्यवसाय असून, यामध्ये किरकोळ कर्ज, व्यावसायिक कर्ज, इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग आदींचा समावेश आहे. तसेच, इन्शुरन्स, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मॅनेजमेंट, प्रायव्हेट इक्विटी हे इतरही पूरक व्यवसाय कंपनी करते. थोडक्यात, व्यवसायाचे स्वरूप फायनान्स क्षेत्रातील ‘वन स्टॉप शॉप’ या प्रकारचे आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. एखाद्या ‘एनबीएफसी’ कंपनीचा अभ्यास करताना प्रामुख्याने त्यांचे लोन बुक व त्यावरील यील्ड, कॉस्ट ऑफ फंड्स, त्यातील रिटेल आणि होलसेल कर्ज यांचे प्रमाण, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनपीए, वितरण सेवेचे जाळे यावर भर दिला जातो. या निकषांवर कंपनी उत्तमच आहे. आता आयपीओच्या काही सकारात्मक व नकारात्मक बाजूंचा विचार करू, ज्यामुळे आपला अंतिम निष्कर्ष काय असावा हे समजू शकेल..सकारात्मक बाजूटाटा ग्रुपच्या बाबतीत विश्वासार्हता ही मोठी जमेची बाजू असल्याने (‘एएए’ मानांकन) कमीत कमी खर्चामध्ये निधी प्राप्त होतो.मागील तीन वर्षांत लोन बुक दमदारपणे म्हणजे ३७ टक्क्यांनी वाढले आहे.टाटा ग्रुप प्रचंड मोठा असल्याने क्रॉस सेलिंग उत्तम पद्धतीने होते.नकारात्मक बाजूफायनान्स क्षेत्र हे पूर्णपणे देशाची अर्थव्यवस्था कशी प्रगती करते, यानुसारच चालते.एकूण व्याजदराचे चक्र जसे चालते, त्यानुसार व्यवसायात चढ-उतार संभवतो.निव्वळ कंपनीशी संबंधित काही नकारात्मक बाबींचा विचार करावयाचा झाल्यास, २०२३ पासून आजपर्यंत प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो ७७ टक्क्यांवरून ५८.५ टक्क्यांइतका खाली आला आहे.स्पर्धक कंपन्यांच्या तुलनेत नेट इंटरेस्ट मार्जिन आणि रिटर्न ऑन नेट वर्थ कमी आहेत..तुलनात्मक विश्लेषणकंपनीचे नाव ईपीएस (मूलभूत) पीई आरओएनडब्लू (%)टाटा कॅपिटल ९.३ *३५ ११.२बजाज फायनान्स २६.८९ ३७.८ १७.३५श्रीराम फायनान्स ५०.८२ १२.१ १६.८३महत्त्वाची माहितीकेपीआय मूल्यआरओई १२.६०%डेट/इक्विटी ६.६आरओएनडब्लू ११.२०%केपीआय मूल्यप्राइस टू बुक व्हॅल्यू ४.१ईपीएस (रु.) ९.८१पीई ३३.२४.निष्कर्षहा लेख लिहीत असताना कंपनीचा ग्रे मार्केट प्रीमियम १६ रुपये आहे, जो किंमतपट्ट्याच्या तुलनेत पाच टक्के अधिक आहे; तसेच, कंपनीने अनलिस्टेड मार्केटपेक्षा पब्लिक इश्यू फार खालच्या किंमतीला आणला, ही एक नकारात्मक बाब आहे. सर्व बाजूंनी विचार केला असता ‘टाटा’ हे नाव आणि कंपनीचे ‘एनबीएफसी’ क्षेत्रातील स्थान लक्षात घेता, दीर्घकालीन मुदतीसाठी या आयपीओसाठी अर्ज करण्यास हरकत नाही. परंतु, व्यवसायाचे स्वरूप अगदी ‘युनिक’ म्हणावे असे नाही; तसेच, बाजारातील तेजी-मंदीचा मोठा प्रभाव या कंपन्यांवर होत असल्याने, आता आयपीओमध्ये शेअर मिळाले नाहीत, तर गुंतवणूकदारांनी अस्वस्थ न होता भविष्यात योग्य संधीची वाट बघून मग खरेदी करावी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.