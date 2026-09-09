जगभरात तेलाच्या दरात चढ उतार ज्यामुळे होतात त्या इराणमध्ये इंधन दरात दुप्पट वाढ, किंमत वाचून बसेल धक्का

इराणमध्ये जास्त पेट्रोल वापरणाऱ्या नागरिकांच्या खिशाला आता मोठा फटका बसणार आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त पेट्रोल खरेदी करणाऱ्यांसाठी इंधनाचा दर थेट दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, देशात आधीच महागाईचा मोठा प्रश्न असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इराणमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून पेट्रोलचे दर जगातील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहेत. मात्र, पेट्रोलचा वाढता वापर आणि देशासमोर असलेल्या आर्थिक अडचणी पाहता सरकारने आता जास्त इंधन वापरणाऱ्यांकडून अधिक पैसे वसूल करण्याची तयारी केली आहे..पेट्रोल किती महाग झालं?नव्या व्यवस्थेनुसार, एका व्यक्तीला दर महिन्याला ११० लिटरपर्यंत पेट्रोल ठरावीक दराने मिळणार आहे. मात्र, ही मर्यादा ओलांडल्यानंतर अतिरिक्त पेट्रोलसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील. ११० लिटरची मर्यादा पार केल्यानंतर पेट्रोलचा दर वाढवून प्रति लिटर १ लाख इराणी रियाल करण्यात आला आहे. म्हणजेच, सध्याच्या लागू दराच्या तुलनेत हा दर जवळपास दुप्पट आहे. मात्र, या निर्णयाचा परिणाम इराणमधील प्रत्येक पेट्रोल वापरणाऱ्या व्यक्तीवर होणार नाही. कारण सरकारने ही वाढ प्रामुख्याने ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त पेट्रोल वापरणाऱ्या लोकांसाठीच लागू केली आहे..इराणच्या सरकारी तेल वितरण कंपनीच्या माहितीनुसार, या नव्या दरवाढीचा थेट परिणाम देशातील सुमारे १५ टक्के नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, बहुतांश नागरिकांना पूर्वीच्या ठरावीक दरातच त्यांच्या कोट्यानुसार पेट्रोल मिळत राहणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे वाढता इंधन वापर आणि आर्थिक दबाव ही प्रमुख कारणं मानली जात आहेत. स्वस्त पेट्रोलमुळे इंधनाचा वापर वाढत असल्याने सरकारवरील सबसिडीचा भारही वाढत आहे. त्यामुळे जास्त पेट्रोल वापरणाऱ्यांकडून जास्त पैसे घेण्याचा मार्ग सरकारने निवडला आहे..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? सरकारचे संसदेत मोठं स्पष्टीकरण.एका लिटर पेट्रोलची किंमत किती?भारतासह अनेक देशांमध्ये पाण्याची बाटली १५ ते २० रुपयांना मिळते. मात्र, इराणमध्ये पेट्रोल काही ठिकाणी त्यापेक्षाही स्वस्त आहे. सध्या तिथे विविध दरांच्या टप्प्यांनुसार पेट्रोल विकलं जातं. सुरुवातीच्या कोट्यात तर एका लिटर पेट्रोलसाठी सुमारे १५ हजार इराणी रियाल मोजावे लागतात. ही रक्कम भारतीय चलनात केल्यास साधारण १ रुपयाच्या आसपास येते. मात्र, सर्वसामान्यांना मिळणारा हा स्वस्त दर ठरावीक कोट्यापुरताच मर्यादित असतो. त्यानंतर पेट्रोलच्या वापरानुसार वेगवेगळे दर लागू होतात..२७० रुपयांत ३३ लिटर पेट्रोल?सोशल मीडियावर भारतीय युट्यूबर्सचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओनुसार, दोघेही भारतीय गाडीने इराणमधून प्रवास करत आहेत. अशावेळी ते इंधन भरण्यासाठी एका पेट्रोल पंपावर पोहोचतात. मात्र, तिथे पोहोचल्यानंतर इंधन भरण्यासाठी फ्युएल कार्ड आवश्यक असल्याचं त्यांना सांगण्यात येतं. तेव्हा पंपावरील कर्मचारी त्यांना स्वतःचं कार्ड वापरून त्यांच्या गाडीत तब्बल ३३ लिटर पेट्रोल भरून देतो. त्यानंतर पैसे देण्याची वेळ येते तेव्हा कर्मचारी त्यांच्याकडून ५० लाख रियाल घेतो. भारतीय रुपयांत पाहिलं तर ही रक्कम जवळपास २७० रुपये इतकी होते. म्हणजेच, एका लिटर पेट्रोलसाठी त्यांना केवळ ८ रुपयांच्या आसपास पैसे मोजावे लागतात..भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा वाढणार? कच्चा तेलाच्या किंमती १०० डॉलरच्या पार... .एवढं स्वस्त पेट्रोल का?इराणकडे कच्च्या तेलाचे मोठे साठे आहेत. त्यातच सरकारकडून इंधनावर मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जाते. त्यामुळे पेट्रोल तुलनेने स्वस्त मिळतं. याशिवाय, इराणी चलनाचं आंतरराष्ट्रीय मूल्यही कमकुवत आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांनी लादलेल्या निर्बंधांचा त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. पेट्रोलची तस्करी आणि बेकायदेशीर निर्यात रोखण्यासाठी सरकार फ्युएल कार्ड आणि कोट्याची पद्धतही वापरतं..स्वस्त पेट्रोल सरकारसाठी डोकेदुखीइराणच्या नागरिकांसाठी स्वस्त पेट्रोल फायदेशीर असलं तरी सरकारसाठी ही मोठी आर्थिक कसरत आहे. इंधनावरील सबसिडीचा मोठा भार सरकारी तिजोरीवर पडतो. शिवाय, शेजारील देशांमध्ये पेट्रोल महाग असल्याने इराणमधून इंधनाची तस्करी होण्याचाही धोका असतो. यामुळे सरकारने तिसऱ्या टप्प्यातील पेट्रोलचा दर ५० हजारांवरून १ लाख रियाल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.