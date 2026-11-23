Bisleri Water FSSAI Latest News Marathi: भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) बिसलेरी इंटरनॅशनलसह पाच खाद्य कंपन्यांविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. या कंपन्यांची काही खाद्य उत्पादने तपासणीत निकृष्ट दर्जाची किंवा आरोग्यासाठी असुरक्षित आढळली आहेत. कंपनीच्या पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरचा नमुना तपासणीत असुरक्षित आढळला. FSSAI ने रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करून ही माहिती दिली..बिसलेरीच्या पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरच्या नमुन्यात ब्रोमेटचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेनुसार नसल्याचे आढळले. त्यामुळे FSSAI ने हा नमुना असुरक्षित घोषित केला. कंपनीच्या अपीलनंतर हा नमुना रेफरल फूड लॅबोरेटरीत तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. या तपासणीतही पाण्यात पॉलीसायक्लिक अॅरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स (PAHs) आढळल्याने तो असुरक्षित घोषित करण्यात आला. यानंतर बिसलेरी इंटरनॅशनलविरोधात अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006 अंतर्गत खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली..EPFO New Rules: PF संदर्भात 6 महत्त्वाचे निर्णय; तुमच्यावर काय परिणाम होणार?.अन्य कंपन्यांवरही कारवाईFSSAI ने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये वसंत मसाला प्रायव्हेट लिमिटेड, टिट-बिट फूड्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मिमांसा इंडस्ट्रीज आणि आशा कन्फेक्शनरी या कंपन्यांविरोधातही खटला चालवण्यास मंजुरी दिल्याचे सांगितले. नियमांचे पालन न केल्यामुळे उर्मी लाइफसायन्सेस LLP आणि गौर आयुर्वेदिक स्टोअर या दोन कंपन्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.याशिवाय, आशा कन्फेक्शनरीला त्यांचे 'प्री-पॅक्ड चॉकलेट फिल्ड कुकीज' बाजारातून परत घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तपासणीत ही उत्पादने असुरक्षित आढळल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला..कंपनीचे स्पष्टीकरण बिसलेरीला FSSAI कडून नोटीस बजावण्यात आल्याच्या वृत्तांवर कंपनीने स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीच्या मते, हा प्रकार सप्टेंबर 2025 मध्ये गोवा येथील उत्पादन केंद्रात तयार झालेल्या एका विशिष्ट बॅचशी संबंधित आहे. FSSAI च्या सुरुवातीच्या तपासणीत सहापैकी पाच नमुने योग्य आढळले, तर एका नमुन्यात ब्रोमेटचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त होते. मात्र, पुनर्तपासणीत ब्रोमेटचे प्रमाण मर्यादेत असल्याचे आढळले. त्याच नमुन्यात पॉलिन्यूक्लियर अॅरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स (PAHs) आढळल्याचेही प्रयोगशाळेने नमूद केले. दोन्ही तपासणी अहवालांमध्ये फरक असल्याने अधिक स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक असल्याचे बिसलेरीचे मत होते. त्यामुळे कंपनीने FSSAI मान्यताप्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाळेत त्याच नमुन्याची तपासणी केली. या तपासणीतही ब्रोमेटचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेत असल्याचे आढळले असे कंपनीने सांगितले. त्यानंतर बिसलेरीने 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी तपासणीचा अहवाल FSSAI कडे सादर केला होता. त्यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने हे प्रकरण बंद झाल्याचे कंपनीला वाटले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, तिला अद्याप कोणतीही अधिकृत नोटीस मिळालेली नाही. तसेच, उत्पादन प्रक्रियेत 90 हून अधिक गुणवत्ता चाचण्या केल्या जात असून, बिसलेरीचे पाणी पिण्यास सुरक्षित असल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे..Success Story: आईने दागिने विकले, बापाने कर्ज काढलं; भावासाठी बहिणींनी शेतात केली मजुरी; लेकाने UPSC मध्ये मिळवली 239 वी रँक! .FSSAIची कारवाई या वर्षात FSSAI ने खाद्यपदार्थांची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्या कंपन्यांसह ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधातील कारवाईचा वेग वाढवला आहे. दिवाळीदरम्यानही अन्न नियामकाने दिल्ली, मुंबईसह देशातील विविध शहरांमध्ये भेसळयुक्त माव्याविरोधात मोहीम राबवली होती. अनेक खाद्यपदार्थांवर बंदी घालण्यासोबतच काही उत्पादने बाजारातून परत घेण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. आता या कारवाईच्या यादीत बिसलेरीचेही नाव आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.