टाटा समूहामध्ये टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्टच्या मुद्द्यावरून अंतर्गत संघर्ष आता चव्हाट्यावर आला आहे. रतन टाटा यांचे सख्खे लहान भाऊ जिमी एन. टाटा यांनी अखेर आपलं मौन सोडलं आहे. टाटा ट्रस्ट्सच्या कारभारावर आणि नोएल टाटा यांच्या कुटुंबाच्या वाढत्या प्रभावावर त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. .जिमी यांनी नोएल टाटांच्या कुटुंबीयांचा टाटा सन्सवर मागील दरवाजाने ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. 'फायनान्शियल एक्सप्रेस'च्या रिपोर्टनुसार, तब्बल एका दशकाहून अधिक काळ ट्रस्टच्या बैठका आणि सार्वजनिक निवेदनांपासून दूर राहिलेले जिमी टाटा यांनी अनेक प्रश्नांना उत्तर देताना आक्रमक मुद्दे मांडले आहेत..Pimpri Chinchwad politics : पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील भाजपच्या सात स्वीकृत सदस्यांची निवड कशी होणार? विधानसभानिहाय सूत्राची चर्चा.त्यांचे म्हणणे आहे की, नोएल टाटांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांना ट्रस्टमध्ये समाविष्ट केल्यापासून टाटा सन्सचे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार एकाच ठिकाणी केंद्रित होत आहेत. याचबरोबर, २०१३-१४ मधील टाटा सन्सच्या 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन'मधील बदलांवरही जिमी टाटा यांनी आक्षेप घेतला आहे..या दुरुस्त्यांमुळे टाटा ट्रस्ट्सचे सामाजिक उद्देश आणि टाटा सन्सचे व्यावसायिक कामकाज यांमधील सीमारेषा पुसट झाल्याचे त्यांचे मत आहे. या संपूर्ण अंतर्गत वादादरम्यान जिमी टाटा यांनी टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाला मात्र भक्कम पाठिंबा दर्शवला आहे..Pimpri Dairy Farm Flyover : डेअरी फार्म उड्डाणपुलाचा फायदा की नवा धोका? राँग साइड वाहनांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर.चंद्रशेखरन यांनी टाटा समूहाचा नफा वाढवण्यात आणि समभागधारकांना तब्बल ६,५०० टक्क्यांहून अधिक बंपर लाभांश मिळवून देण्यात मोलाची कामगिरी बजावल्याचे सांगत त्यांनी चंद्रशेखरन यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे.