Jio Platforms IPO: भारताच्या डिजिटल क्रांतीत मोठी संधी; 5G, ब्रॉडबँड आणि AI वर विकासाची भिस्त

Jio Platforms Limited (JPL) ही भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल कनेक्टिव्हिटी कंपनी आहे. ब्रोकरेज कंपन्यांच्या संशोधन अहवालांनुसार, कंपनीच्या विकासाचा पुढील टप्पा अधिक मोठा ठरू शकतो. 21 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या 30,213 कोटी रुपयांच्या JPL IPO च्या पार्श्वभूमीवर GEPL Capital, Ventura Securities आणि SMC Global यांच्या अहवालांमध्ये कंपनीच्या विकासाला चालना देणाऱ्या अनेक घटकांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये 2G ग्राहकांचे 4G/5G कडे स्थलांतर, घरगुती ब्रॉडबँड सेवा, एंटरप्राइज क्लाउड आणि AI तंत्रज्ञान तसेच जिओने विकसित केलेले तंत्रज्ञान परदेशातील दूरसंचार कंपन्यांना विकणे या बाबींचा समावेश आहे..1. अजूनही 26.1 कोटी ग्राहक 2G नेटवर्कवरजून 2026 मध्ये जिओच्या ग्राहकांची संख्या 53.33 कोटींवर पोहोचली होती. मात्र, कंपनीकडे नवीन ग्राहक जोडण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे GEPL Capital ने नमूद केले आहे.अहवालानुसार, 30 जून 2026 पर्यंत सुमारे 26.10 कोटी ग्राहक अजूनही 2G नेटवर्क वापरत होते. परवडणाऱ्या किमतीतील सेवा आणि डिजिटल सुविधांसह उपलब्ध असलेला 799 रुपयांचा JioBharat फोन यांसारख्या पर्यायांमुळे या ग्राहकांना आपल्या नेटवर्ककडे वळवण्याची संधी कंपनीला आहे.ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही वाढ होत आहे. प्रति ग्राहक सरासरी मासिक महसूल अर्थात ARPU आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 181.7 रुपये होता. तो आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत 215.6 रुपयांवर पोहोचला. त्याचबरोबर, प्रत्येक ग्राहकाचा मासिक डेटा वापर 43.7 GB झाला आहे.GEPL Capital च्या मते, वेळोवेळी टॅरिफमध्ये बदल करणे, प्रीमियम प्लॅनचा वापर वाढवणे आणि OTT मनोरंजन, क्लाउड स्टोरेज, गेमिंग तसेच AI आधारित सेवा एकत्रितपणे उपलब्ध करून देणे, या माध्यमांतून कंपनी ARPU वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे..2. घरगुती ब्रॉडबँड सेवांच्या विस्ताराला मोठा वावजून 2026 पर्यंत जिओफायबर आणि जिओएअरफायबरचे मिळून 2.86 कोटी ग्राहक होते. मात्र, भारतात घरगुती ब्रॉडबँडचा वापर अजूनही मर्यादित असल्याने या क्षेत्रात विस्ताराची मोठी संधी असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.GEPL Capital च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारतातील फिक्स्ड ब्रॉडबँडचा वापर सुमारे 21 टक्के होता. तो आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत सुमारे 46 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या वाढीचा फायदा जिओफायबर आणि जिओएअरफायबरला होऊ शकतो.SMC Global नेही जिओएअरफायबरच्या विस्तारावर भर दिला आहे. पारंपरिक फायबर केबल टाकणे कठीण किंवा खर्चिक ठरणाऱ्या भागांमध्ये फिक्स्ड वायरलेस अॅक्सेस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ब्रॉडबँड सेवा पोहोचवता येऊ शकते. ज्या भागांमध्ये अद्याप या सेवांचा पुरेसा विस्तार झालेला नाही, तेथील ग्राहकांपर्यंत पोहोचल्यास जिओसाठी बाजारपेठ आणखी मोठी होऊ शकते..3. केवळ दूरसंचार कंपनी नव्हे, तर AI आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही विस्तारविश्लेषकांच्या मते, Jio Platforms कडे केवळ दूरसंचार सेवा पुरवणारी कंपनी म्हणून न पाहता तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म म्हणूनही पाहणे आवश्यक आहे.या IPO ला 'सबस्क्राइब' करण्याचा सल्ला देणाऱ्या Ventura Securities ने नमूद केले आहे की, जिओने स्वतःचे संपूर्ण 5G स्टँडअलोन तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. कंपनीने 4G, 5G, 6G, AI आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाशी संबंधित 7,220 पेटंट अर्ज दाखल केले आहेत.कंपनीचा स्वतःचा JioBrain हा AI प्लॅटफॉर्म नेटवर्कचे कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी वापरला जात आहे. कंपनीच्या तंत्रज्ञानातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याच्या धोरणाचाही तो एक भाग आहे.SMC Global च्या मते, दूरसंचार सेवांचा क्लाउड कम्प्युटिंग, AI आणि उद्योगांसाठीच्या डिजिटल सुविधांशी वाढता संबंध लक्षात घेता, जिओच्या स्वतःच्या तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्ममुळे पारंपरिक कनेक्टिव्हिटी सेवांपलीकडे विस्ताराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. भविष्यात ऑटोमेशनचा वापर वाढल्यास कामकाज अधिक कार्यक्षम होण्यास आणि ग्राहक टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते..4. भारतीय तंत्रज्ञान जागतिक बाजारपेठेत नेण्याची योजनाजिओने भारतात विकसित केलेले तंत्रज्ञान इतर देशांतील दूरसंचार कंपन्यांनाही उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे.GEPL Capital च्या अहवालानुसार, परदेशातील दूरसंचार कंपन्यांसोबत भागीदारी करून जिओला उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करता येऊ शकतात. यामध्ये कंपनीचे स्वतःचे 5G कोअर तंत्रज्ञान, क्लाउडवर आधारित RAN, OSS/BSS प्रणाली आणि फिक्स्ड वायरलेस अॅक्सेस तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे.याशिवाय, JioBrain AI प्लॅटफॉर्म आणि स्वयंचलित नेटवर्क व्यवस्थापनाची क्षमता जागतिक दूरसंचार कंपन्या तसेच इतर उद्योगांपर्यंत पोहोचवण्याची कंपनीची योजना आहे.SMC Global च्या मते, या धोरणामुळे जिओला परदेशात विस्तार करताना भारतात उभारलेल्या संपूर्ण पायाभूत सुविधांची पुनरावृत्ती करण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्तार करणे अधिक सोयीचे ठरू शकते.भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेची वेगाने वाढजिओच्या विस्ताराच्या या संधी भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या दूरसंचार आणि डिजिटल सेवा क्षेत्राशी संबंधित आहेत. वाढता डेटा वापर, 5G नेटवर्कचा विस्तार आणि फायबर ब्रॉडबँड सेवांची वाढती उपलब्धता यांमुळे भारतातील हे क्षेत्र वेगाने विकसित होत असल्याचे SMC Global ने नमूद केले आहे.GEPL Capital च्या अहवालातील उद्योगविषयक अंदाजानुसार, भारतातील मोबाइल ब्रॉडबँड सेवांचा प्रति ग्राहक सरासरी महसूल (ARPU) आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील 199.5 रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत 326.4 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.GEPL Capital च्या मते, ग्राहकसंख्या वाढवणे, प्रति ग्राहक महसूल सुधारणे, डिजिटल सेवांचा वापर वाढवणे आणि एंटरप्राइज तसेच आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान सेवांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्रोत विविध करणे, यावर कंपनीचे धोरण केंद्रित आहे. या प्रयत्नांमुळे महसुलात सातत्यपूर्ण वाढ आणि दीर्घकालीन नफाक्षमता साध्य करण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे 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