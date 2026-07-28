Premium|Luxury Senior Living : सुखाचे चांदणे फुलविणारी ‘ज्युबिली’

प्रसाद घारे - prasad.ghare@gmail.com वाढते आयुर्मान, बदलती कुटुंबव्यवस्था आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजांकडे पाहण्याचा बदलता दृष्टिकोन यामुळे ‘सीनियर लिव्हिंग’ ही संकल्पना भारतात वेगाने आकार घेत आहे. पुण्यातील तरुण डॉक्टर डॉ. राजसी धारिया यांनी ही गरज ओळखून ‘ज्युबिली : लक्झरी सीनियर लिव्हिंग’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे उर्वरित आयुष्य आनंदी, सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक जावे, या उद्देशातून उभ्या राहिलेल्या या स्टार्ट-अपने आज अनेक कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. त्याची ही यशोगाथा...कर्वेनगरमधील ताथवडे उद्यानात मला रोज सकाळी टी-शर्ट, पँट, टोपी आणि गॉगल असा पेहराव केलेले एक ९३ वर्षीय ‘तरुण’ आजोबा भेटतात. विशेष म्हणजे ते दुचाकीवरून बागेत येतात. आल्यानंतर जॉगिंग ट्रॅकवर फेरफटका मारतात, थोडा व्यायाम करतात आणि आजूबाजूच्या लोकांशी मनमोकळ्या गप्पा मारतात. संभाषणात ते समोरच्याचे वय विचारतात आणि अभिमानाने सांगतात, ‘‘मी ९३ वर्षांचा आहे.’’ त्यांचा उत्साह पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटते. असेच ८०, ८५, ९० आणि अगदी १०० वर्षांचे आजी-आजोबा पर्वती, तळजाई, चतुःशृंगी, वेताळ टेकडी, एआरएआय टेकडी किंवा सिंहगडावर नियमित फिरताना दिसतात. काही जण टिळक टँक, एस. पी. कॉलेज किंवा पेगॅसिस येथे पोहताना, तर काही विद्यापीठ परिसरात सायकल चालवताना किंवा धावताना दिसतात. काही जिममध्ये व्यायाम करतात, तर काही नातवंडांसोबत झुम्बा किंवा रॉक डान्स करताना आढळतात. हे सारे ज्येष्ठ नागरिक मंगेश पाडगावकरांच्या ‘म्हातारपणावरचं तरुण गाणं’ जगताना दिसतात. हे सर्व सांगण्यामागचे कारण म्हणजे आज आपण ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यात आनंदाचे चांदणे फुलविणाऱ्या एका स्टार्ट-अपची ओळख करून घेणार आहोत. या स्टार्ट-अपची संस्थापक आहे एक तरुण एमबीबीएस डॉक्टर डॉ. राजसी धारिया.राजसी यांनी पुण्यातून एमबीबीएस, जयपूर येथून हॉस्पिटल अँड हेल्थकेअर मॅनेजमेंटमध्ये एमबीए (सुवर्णपदक) आणि अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठातून सीनियर लिव्हिंग मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले आहे. त्या इंडियन अॅकॅडमी ऑफ जेरियाट्रिक्सच्या आजीवन सदस्य असून, २०२२ मध्ये त्यांना ‘बिझनेस वर्ल्ड हेल्थकेअर ४० अंडर ४०’ हा सन्मान मिळाला आहे. विविध नामांकित रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधीक्षक आणि रुग्णालय व्यवस्थापन क्षेत्रातील सात-आठ वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर त्यांनी सहकारी शशिकांत शिंदे यांच्या सहकार्याने ‘ज्युबिली : लक्झरी सीनियर लिव्हिंग’ची स्थापना केली. हा पारंपरिक वृद्धाश्रम नाही. कारण म्हातारपण हा आजार नसून, आयुष्याचा एक टप्पा आहे. हा टप्पा आनंदाने आणि सन्मानाने जगता यावा, ही या उपक्रमामागील मूलभूत संकल्पना आहे..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.भविष्याचा विचारभारताला गेल्या काही वर्षांत ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ अर्थात तरुण लोकसंख्येचा लाभ मिळाला. मात्र, वाढते आयुर्मान, चांगल्या आरोग्यसेवा आणि आर्थिक स्थैर्यामुळे देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आज देशातील प्रत्येक दहा व्यक्तींमागे एक व्यक्ती साठ वर्षांवरील आहे. हे प्रमाण २०५० पर्यंत पाच व्यक्तींमागे एक इतके होण्याचा अंदाज आहे. त्याचवेळी संयुक्त कुटुंबपद्धती कमी होत असून, विभक्त कुटुंबे वाढत आहेत. ‘डबल इन्कम, नो किड्स’ (DINK) ही जीवनशैलीही शहरी भागात लोकप्रिय होत आहे. परिणामी, भविष्यात ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीचे आव्हान अधिक मोठे होणार आहे. याच बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करून डॉ. राजसी धारिया यांनी ‘ज्युबिली’ची संकल्पना विकसित केली.व्यावसायिक कौटुंबिक पार्श्वभूमीडॉ. राजसी धारिया या मूळच्या पुण्याच्या. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण अभिनव विद्यालयात झाले. अनंत डिफेन्स सिस्टीम्सचे संस्थापक चेतन धारिया यांच्या त्या कन्या. त्यामुळे उद्योजकतेचे बाळकडू त्यांना घरातूनच मिळाले. लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या राजसी यांनी पाचवी-सहावीत असताना ह्यूमन बॉडी’ या विषयावर प्रकल्प केला होता. त्या निमित्ताने डॉक्टरांशी संवाद साधताना वैद्यकीय क्षेत्राची आवड निर्माण झाली आणि पुढे त्यांनी वैद्यकीय शिक्षणाची वाट निवडली.राजसी यांनी पुण्यातील नवले वैद्यकीय महाविद्यालयातून २०१६ मध्ये ‘एमबीबीएस’ पूर्ण केले. त्यादरम्यान, नवले हॉस्पिटलमध्ये काम करत असताना, त्यांना रुग्णालय व्यवस्थापन क्षेत्राची विशेष आवड निर्माण झाली. ऑपरेशन थिएटर, बिलिंग, इन्व्हेंटरी, नर्सिंग आणि ओपीडी व्यवस्थापनाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. जेव्हा एखादे हाॅस्पिटल व्यवस्थित कामकाज करत असते, तेव्हा त्यांच्यामागे असंख्य हात आणि व्यक्ती काम करीत असतात. याचे व्यवस्थापन करणे हे खूपच जिकिरीचे काम असते, याची जाणीव त्यांना या काळात झाली. ‘एमबीबीएस’ झाल्यावर मुंबईतील हिंदुजा या प्रख्यात हाॅस्पिटलमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. हिंदुजा हाॅस्पिटलचे व्यवस्थापन एका ट्रस्टच्या माध्यमातून केले जाते. तेथे काम करतानाच कोविड महासाथ आल्याने अशा काळात काम कसे चालते, रुग्णांचे व्यवस्थापन अशा अनेक कामांचा अनुभव त्यांना घेता आला..‘‘कोविड महासाथीचा काळ हा डाॅक्टर आणि रुग्णालयाच्या परिसंस्थेसाठी खूप शिकण्याचा काळ होता. हा अनुभव कधीही विसरता येणार नाही,’’ असे डाॅ. राजसी यांनी आवर्जून नमूद केले. त्यानंतर मणिपाल हॉस्पिटल, स्टर्लिंग हॉस्पिटल आणि सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांना रुग्णालय व्यवस्थापनाचा व्यापक अनुभव मिळाला. मणिपाल हॉस्पिटल येथील कामाची पद्धत अतिशय आधुनिक होती. येथील सर्व कामकाज संगणकाद्वारे केले जात होते. वैद्यकीय व्यवसायाला सामाजिक अंग असले, तरी तो व्यावसायिक पद्धतीने कसे हाताळायचा, हे येथे शिकायला मिळाले. मेडिकल लिगल केसेस, माॅकड्रिल, डॉक्युमेंटेशन, पेशंट रिलेशनशीप, कॉस्टिंग अशा रुग्णालय व्यवस्थापनाशी संबंधित अनेक नवनव्या गोष्टी त्यांना येथे शिकायला मिळाल्या. त्यानंतर बडोदा येथील स्टर्लिंग हाॅस्पिटलमध्ये त्यांनी साधारण सव्वा वर्ष काम केले. या हाॅस्पिटलचे पूर्णपणे रिनोव्हेशन करायचे होते. हे करताना हाॅस्पिटलच्या दैनंदिन कामकाजात कोठेही अडचण निर्माण होणार नाही, याचा विचार करायचा होता. या काळात विविध एजन्सींबरोबर काम करण्याचा अनुभव त्यांना मिळाला. यानंतर पुण्यातील येरवडा येथील सह्याद्री हाॅस्पिटलच्या ‘माॅम स्टोरी’ या हाॅस्पिटलमध्ये त्यांनी काम केले. बाळंतपण हा आजार नाही, तर ती नैसर्गिक गोष्ट आहे, या दृष्टिकोनातून काम करण्याचा एक वेगळाच अनुभव येथे त्यांना मिळाला.‘ज्युबिली’ची प्रेरणाविविध रुग्णालयांमध्ये काम करत असताना स्वतःचा काहीतरी उपक्रम सुरू करण्याचा विचार त्यांच्या मनात आकार घेत होता. त्याच काळात त्यांच्या आजीला घरात एकटेपण जाणवत होते. कुटुंबातील सर्व सदस्य व्यवसायात व्यग्र असल्यामुळे त्यांच्याकडे अपेक्षित लक्ष देता येत नव्हते. शेवटी त्यांना एका वृद्धाश्रमात ठेवण्यात आले. तेथील वातावरण, समवयस्क मैत्रिणी, गप्पा, गाणी आणि उपक्रम यांमुळे त्या आनंदी झाल्या. याच अनुभवातून राजसी यांच्या मनात विचार आला. म्हातारपण हा आजार नाही; तीही आयुष्याची आनंदाने जगण्यासारखी अवस्था आहे. यानंतर त्यांनी ज्येष्ठांसाठी आधुनिक ‘लक्झरी सीनियर लिव्हिंग’ उभारण्याचा निर्णय घेतला. घरचा बांधकाम व्यवसाय असल्याने पुण्यातील लवळे येथे जागा बघून तेथे मनासारखे लक्झरी सीनियर लिव्हिंग उभारायला सुरवात झाली. विविध हाॅस्पिटलमध्ये त्यांच्याबरोबर काम केलेले शशिकांत शिंदे यात सहभागी झाले. प्रसिद्ध बांधकाम कंपनी व्यास बिल्डकॉनची धुरा सांभाळणारे पती ओजस व्यास, वडील चेतन धारिया यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प साकार झाला.इंद्रधनुष्य संकल्पनेवर केंद्रइंद्रधनुष्य संकल्पनेवर आधारित हे आधुनिक ‘लक्झरी सीनियर लिव्हिंग’ म्हणजे एखाद्या तारांकित हॉटेलची आठवण करून देणारे केंद्र आहे. या प्रकल्पात ५५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक गरजांची मनापासून काळजी घेतली जाते. येथे एक दिवस, एक आठवडा, एक महिना, एक वर्ष किंवा कायमस्वरूपी राहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. एक आणि दोन बेडच्या ३४ वातानुकूलित खोल्या येथे आहेत. प्रत्येक खोलीत टीव्ही, वाय-फाय आणि व्हीलचेअर प्रवेशाची सुविधा आहे. तीन मजली इमारतीत स्ट्रेचर जाऊ शकेल इतकी प्रशस्त लिफ्ट आहे. या केंद्रात ५६ लोक राहू शकतात. त्यांची काळजी घेण्यासाठी डॉक्टर, नर्स, हाऊसकीपिंग आणि व्यवस्थापन विभागातील मिळून १८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. आधुनिक स्वयंपाकघरात चहा, नाश्ता, दुपारचे व रात्रीचे जेवण यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. येथे वाचनालय, जिम, योगा, फिजिओथेरपी, बुद्धिबळ, कॅरम, पत्ते आदी इनडोअर खेळांची सोय आहे. त्याचबरोबर मिनी थिएटर आणि आकर्षक लँडस्केप गार्डन अशा सुविधाही उपलब्ध आहेत. या केंद्रासाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन सुमारे २१०० ते ३५०० रुपये सेवा शुल्क आकारले जाते. त्यामध्ये राहण्याची, भोजनाची, प्राथमिक वैद्यकीय मदतीची आणि नर्सिंग केअरची सुविधासमाविष्ट आहे..ज्येष्ठ नागरिकांच्या डे-केअर सेंटरची बाजारपेठजेरियाट्रिक (Geriatric) वैद्यकशास्त्र म्हणजे वृद्ध व्यक्तींचे आरोग्य, मानसिक स्थिती, सामाजिक गरजा आणि जीवनमान यांचा सर्वांगीण अभ्यास व व्यवस्थापन. डॉ. राजसी धारिया यांनी ‘एमबीबीएस’नंतर या विषयाचा विशेष अभ्यास केला आहे. भारतामधील ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या डे-केअर आणि सीनियर लिव्हिंग क्षेत्राची बाजारपेठ सध्या सुमारे ५१ कोटी डॉलर म्हणजेच साधारण ५१०० कोटी रुपये इतकी असल्याचा अंदाज आहे. वाढती ज्येष्ठ लोकसंख्या, विभक्त कुटुंबपद्धती आणि बदलती जीवनशैली यांमुळे या क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. वर्ष २०२६ ते २०३० या कालावधीत ही बाजारपेठ वार्षिक सुमारे ६.५ टक्क्यांनी वाढेल, असे विविध अभ्यास अहवालांमधून दिसून येते.(लेखक पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत. ९३७३००५४४८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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