करकायदा : ई-लेखापुस्तकांचा बॅकअप भारतातच...

डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए प्राप्तिकर नियम २०२६ मधील नियम ४६(८) नुसार, एक एप्रिल २०२६ पासून डिजिटल लेखापद्धतीत नोंदी ठेवणाऱ्या सर्व करदात्यांसाठी टॅलीप्राइम, झोहो बुक्स, क्विक बुक्स, ईआरपी सिस्टिम किंवा कस्टम बिल्ट अकाउंटिंग प्लॅटफॉर्मसारख्या किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जतन होणाऱ्या आर्थिक नोंदींचा दररोज बॅकअप घेणे आणि तो प्रत्यक्षात भारतात भौतिकरीत्या स्थित सर्व्हरवर साठविणे बंधनकारक आहे. क्लाउडवर भारतातून प्रवेश करता येतो किंवा क्लाउड प्रदाता भारतातून सर्व्हिस देत असल्याचे दाखविणे पुरेसे ठरणार नाही; आवश्यक बाब म्हणजे बॅकअप प्रत त्याचवेळी भौतिकरीत्या भारतातील सर्व्हरवर असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जागतिक क्लाउड सेवा वापरणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या सेवाकरारातील डेटा रेसिडेन्सी आणि सर्व्हर लोकेशनच्या अटीची तपासणी करणे सर्वांना अनिवार्य झाले आहे. .आर्थिक नोंदी पडताळणी सुलभहा बदल फक्त तांत्रिक निर्देश नाही, तर करप्रशासन आणि डेटा संरक्षणाच्या दृष्टीने एक नव्या प्रकारची कायदेशीर जबाबदारी आहे. या तरतुदीमुळे भारताच्या अधिकारक्षेत्रात आर्थिक नोंदी सहज उपलब्ध होण्यास व पडताळणीस सोयीची सुविधा मिळेल. हा नियम सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक, कंपन्या, भागीदारी संस्था आणि हिशेब पुस्तके ठेवणे अनिवार्य असलेल्या सर्वांना लागू आहे. फक्त ‘एक्सेलशीट’मध्ये केलेली साधी गणना किंवा यादी, पीडीएफ स्वरूपातील स्कॅन केलेली बिले, केवळ ई-मेलमधील व्यवहार माहिती, वर्ड फाइलमध्ये ठेवलेल्या नोंदी सहसा इलेक्ट्रॉनिक लेखापुस्तके मानल्या जाणार नाहीत. मात्र, एखादा व्यवसाय ‘एक्सेलशीट’वरच संपूर्ण रोकड पुस्तक, खरेदी, विक्री, जर्नल, लेजर आणि आर्थिक हिशेब नियमितपणे ठेवत असेल, तर तीसुद्धा इलेक्ट्रॉनिक लेखापुस्तके म्हणून संबोधिली जाऊ शकतात असे वाटते..दंडात्मक कारवाईनियमाचे उल्लंघन केल्यास साधारणतः २५ हजार रुपये इतका दंड आकारला जाऊ शकतो आणि लेखापरीक्षकाने चुकीचे प्रमाणपत्र दिल्यास अतिरिक्त १० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूदही असू शकते; याहून महत्त्वाचे म्हणजे या उल्लंघनामुळे करविभागाकडून अधिक चौकशी, प्रतिकूल लेखापरीक्षण निरीक्षणे आणि नोंदींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होण्याचा धोका वाढतो. म्हणून व्यवसायांनी या नियमाला फक्त दंडाच्या दृष्टीने न पाहता त्यांच्या करनियमांशी सुसंगत, पुनरावलोकनीय व सुरक्षित लेखापद्धती म्हणून स्वीकारले पाहिजे..व्यवसायांच्या उपाययोजनाव्यवसायांना तत्परतेने काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. प्रथम, सध्याच्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर व त्याच्या बॅकअप प्रक्रियेचा तपशील मिळवावा लागेल व कोणत्या देशातील सर्व्हरवर बॅकअप जतन होते, हे तातडीने पडताळायला हवे; दुसरे म्हणजे सॉफ्टवेअर विक्रेत्यांकडून भारतस्थित सर्व्हरवर बॅकअप होत असल्याचा लेखी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक ठरेल. तिसरे, आवश्यक असल्यास स्थानिक क्लाऊड सेवा (उदा. भारतस्थित डेटा सेंटर ऑफर करणारे प्रदाते) इतर सेवा वापरून बॅकअपची स्वतंत्र व स्वयंचलित व्यवस्था स्थापन करावी लागेल. सर्व बॅकअप लॉग, टाइमस्टॅम्प आणि सर्व्हर तपशील नीट नोंदी करून ठेवणे आवश्यक आहे. सनदी लेखापरीक्षकांनादेखील त्यांच्या लेखापरीक्षण प्रक्रियेत व्यवस्थापनाकडून नियम ४६(८)च्या पालनाबाबत लेखी पुष्टी मागवावी आणि पडताळणी पुरावा कार्यपत्रकांमध्ये संलग्न करावी लागेल. लेखापरीक्षण अहवालात वापरलेल्या सॉफ्टवेअरचे नाव, बॅकअप पालनाचे तपशील व भारतस्थित सर्व्हरचे ठिकाण नमूद करणे अपेक्षित राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.