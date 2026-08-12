Hybrid Home Loan New Scheme: होम लोनच्या EMI ची चिंता मिटणार? ६५ महिन्यांसाठी व्याजदर लॉक करता येणार; 'या' बँकेची नवी हायब्रिड योजना आहे तरी काय?

घर खरेदी करणे ग्राहकाच्या आर्थिक प्रवासाची केवळ सुरुवात असते. त्यानंतर येणाऱ्या वर्षांत, कुटुंबं बऱ्याचदा मासिक ईएमआयसोबत इंटिरियर्स, शिक्षण, बचत आणि दैनंदिन खर्चांचे व्यवस्थापन करतात. कोटक महिंद्रा बँकेने आज आपल्या हायब्रिड होम लोनच्या लाँचची घोषणा केली. ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या होम लोनचा दर ३९, ५२ किंवा ६५ महिन्यांसाठी लॉक करता येईल आणि या सुरुवातीच्या महत्त्वाच्या वर्षांचे अधिक स्पष्टतेने नियोजन करता येईल..कोटक महिंद्रा बँकेचे मॉर्गेजेस विभागाचे प्रमुख नकुल सक्सेना म्हणाले , "होम लोन अनेक दशकांचे असू शकते आणि त्यात व्याज दरांचे अनेक टप्पे येऊ शकतात. अनेक कर्जदारांसाठी, प्रत्येक दर पुनरावलोकनाच्या वेळी पुढील बदलाचा त्यांच्या ईएमआय किंवा घरगुती बजेटवर कसा परिणाम होईल असा प्रश्न निर्माण होतो. कालावधीनुसार उत्पन्न, प्राधान्यक्रम आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या बदलत असताना कुटुंबं आयुष्यातील महत्त्वाच्या खर्चांमध्येही समतोल साधत असतात. ग्राहकांना ६५ महिन्यांपर्यंत त्यांचा दर लॉक करण्याची सुविधा देऊन कोटक हायब्रिड होम लोन घरमालक होण्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये नियोजनासाठी अर्थपूर्ण आधार तयार करते.".FSSAI Pan Masala Rules: पान मसाला खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! FSSAI चा कंपन्यांना दणका, नवे नियम लागू, जाणून घ्या काय बदललं?.ग्राहक ३९, ५२ किंवा ६५ महिन्यांचा फिक्स्ड-रेट कालावधी निवडू शकतात, ज्या दरम्यान रेपो रेट वाढला तरी त्यांचा व्याजदर आणि ईएमआयमध्ये कोणताही बदल होत नाही. यामुळे त्यांना घरगुती आणि आयुष्यातील खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी निश्चित वेळ मिळतो. निवडलेला कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, हे कर्ज आपोआप रेपो रेट आणि मंजूरीच्या वेळी जाहीर केलेल्या पूर्व-निर्धारित स्प्रेडशी जोडलेल्या फ्लोटिंग-रेट रचनेत बदलते. हे उत्पादन होम लोन आणि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी म्हणून बँकेच्या फ्लोटिंग-रेट होम लोनच्या तुल्यबळ किमतीत उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये हायब्रिड रचना निवडण्यासाठी कोणताही वेगळा प्रीमियम नाही..समजा, एखाद्या ग्राहकाने २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ७.६० टक्के सुरुवातीच्या व्याजदराने होम लोन घेतले आहे. या उदाहरणात कोटक महिंद्रा बँकेच्या हायब्रिड होम लोनमध्ये पहिल्या ६५ महिन्यांसाठी व्याजदर निश्चित (फिक्स्ड) राहतो, असे गृहीत धरले आहे. त्याचवेळी, या कालावधीत रेपो रेटमध्ये १२५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ झाली, असे गृहीत धरून फ्लोटिंग आणि हायब्रिड ईएमआयची तुलना करण्यात आली आहे..₹१ कोटींच्या कर्जाचा विचार केल्यास, सुरुवातीला फ्लोटिंग आणि कोटक हायब्रिड या दोन्ही पर्यायांमध्ये मासिक ईएमआय सुमारे ₹७४,५५० असेल. मात्र, ६५ महिन्यांनंतर रेपो रेटमध्ये अपेक्षित वाढ झाल्यास फ्लोटिंग रेटवरील ईएमआय वाढून सुमारे ₹८२,४५० पेक्षा अधिक होऊ शकतो. याउलट, हायब्रिड लोनमध्ये निश्चित कालावधीमुळे ईएमआय ₹७४,५५० इतकाच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही पर्यायांमध्ये मासिक ईएमआयमध्ये सुमारे ₹७,९०० किंवा त्याहून अधिक फरक पडू शकतो. या आधारावर एकूण संभाव्य बचत सुमारे ₹३.४६ लाख इतकी होऊ शकते..Gold Price: सोन्यात १० हजारांची, तर चांदीत २० हजारांची उसळी; सुवर्ण बाजाराची तेजीकडे वाटचाल.त्याचप्रमाणे, ₹७५ लाखांच्या होम लोनमध्ये सुरुवातीचा ईएमआय सुमारे ₹५५,९०० असेल. रेपो रेटमध्ये १२५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ झाल्यास फ्लोटिंग रेटवरील ईएमआय ६५व्या महिन्यात वाढून सुमारे ₹६१,८०० पेक्षा अधिक होऊ शकतो. मात्र, हायब्रिड लोनच्या निश्चित कालावधीत ईएमआय ₹५५,९०० इतकाच राहील. त्यामुळे मासिक हप्त्यात सुमारे ₹५,९०० किंवा त्याहून अधिक बचत होऊ शकते आणि या उदाहरणानुसार एकूण संभाव्य बचत सुमारे ₹२.५९ लाखांपेक्षा अधिक असू शकते..हे उदाहरण २५ वर्षांच्या कालावधीसह १ कोटी रूपये आणि ७५ लाख रूपयांचे होम लोन, ६५ महिन्यांसाठी ७.६० टक्के फिक्स्ड व्याजदर आणि त्या कालावधीत रेपो रेटमध्ये ५.२५ टक्क्यांवरून ६.५० टक्क्यांपर्यंत होणारी एकूण १२५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ गृहीत धरते. ६.५० टक्के रेपो रेट गेल्या दशकात नोंदवलेला सर्वाधिक दर आहे. प्रत्यक्ष बचत प्रत्येक ग्राहकानुसार बदलू शकते. सर्व कर्जे कोटक महिंद्रा बँकेच्या क्रेडिट व जोखीम मूल्यांकन धोरणांच्या आणि लागू अटी व शर्तींच्या अधीन आहेत. हायब्रिड होम लोन भारतभरातील पात्र पगारदार आणि स्वयंरोजगार असलेल्या कर्जदारांसाठी उपलब्ध आहे..Tata Sons N Chandrasekaran : टाटा समूहाला मोठा धक्का? चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीने शेअर्स गडगडले, TCS मध्ये मोठी घसरण .प्रमुख वैशिष्ट्ये:•\t३९, ५२ किंवा ६५ महिन्यांसाठी फिक्स्ड व्याजदर.•\tफिक्स्ड कालावधीदरम्यान रेपोशी जोडलेल्या दर वाढीपासून संरक्षण.•\tफिक्स्ड-रेट कालावधीदरम्यान अंदाज लावण्यायोग्य ईएमआय. •\tतुल्यबळ फ्लोटिंग-रेट होम लोनच्या तुलनेत कोणताही प्रीमियम नाही. •\tभविष्यातील स्प्रेडचा आगाऊ खुलासा.•\tफिक्स्ड कालावधीनंतर आपोआप फ्लोटिंग-रेट रचनेत होणारे रूपांतरण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.