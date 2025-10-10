Sakal Money

Lenskart UPI Feature: आता फक्त मोबाईलच नाहीतर युपीआय पेमेंटसाठी चष्मा देखील वापरता येणार; लेन्सकार्टकडून अनोखे फीचर लाँच

Lenskart Glasses UPI Feature: आयवेअर बनवणारी कंपनी लेन्सकार्ट, जी इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंगची तयारी करत आहे. तिने त्यांच्या आगामी B कॅमेरा स्मार्ट ग्लासेसमध्ये एक नवीन UPI ​​पेमेंट फीचर सादर केले आहे.
Vrushal Karmarkar
लेन्सकार्टने त्यांच्या आगामी बी कॅमेरा स्मार्टग्लासेसमध्ये डायरेक्ट यूपीआय पेमेंट्स नावाचे एक नवीन वैशिष्ट्य सादर केले आहे. हे नवीन वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना फोन नंबर किंवा पिनची आवश्यकता न पडता त्यांच्या स्मार्टग्लासेससह फक्त क्यूआर कोड स्कॅन करून त्वरित व्यवहार पूर्ण करण्यास अनुमती देते. कंपनीने मुंबईतील ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हलमध्ये हे नाविन्यपूर्ण प्रदर्शन केले.

