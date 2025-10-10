Lenskart UPI Feature: आता फक्त मोबाईलच नाहीतर युपीआय पेमेंटसाठी चष्मा देखील वापरता येणार; लेन्सकार्टकडून अनोखे फीचर लाँच

लेन्सकार्टने त्यांच्या आगामी बी कॅमेरा स्मार्टग्लासेसमध्ये डायरेक्ट यूपीआय पेमेंट्स नावाचे एक नवीन वैशिष्ट्य सादर केले आहे. हे नवीन वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना फोन नंबर किंवा पिनची आवश्यकता न पडता त्यांच्या स्मार्टग्लासेससह फक्त क्यूआर कोड स्कॅन करून त्वरित व्यवहार पूर्ण करण्यास अनुमती देते. कंपनीने मुंबईतील ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हलमध्ये हे नाविन्यपूर्ण प्रदर्शन केले. .पुढील काही महिन्यांत लाँच होणारे लेन्सकार्ट बी कॅमेरा स्मार्टग्लासेसमध्ये प्रगत चष्म्याच्या डिझाइनसह ऑपरेशन सुलभता एकत्रित केली आहे. डायरेक्ट UPI इंटिग्रेशन चष्म्याला वापरकर्त्याच्या बँक खात्याशी सुरक्षितपणे जोडते, ज्यामुळे फक्त व्हॉइस कमांड वापरून प्रमाणीकरण आणि पेमेंट पूर्ण करणे शक्य होते. हे वैशिष्ट्य खरेदी करताना तुमचा फोन बाहेर काढण्याची किंवा मॅन्युअली पिन प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता दूर करते. .UPI Payment: आता केवळ मोबाईल फोनवरूनच नव्हे तर कार आणि स्मार्टवॉचवरूनही यूपीआय पेमेंट करता येणार, आरबीआयची मोठी घोषणा.कंपनीने म्हटले आहे की, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चे UPI सर्कल वैशिष्ट्य चष्म्याला थेट व्यक्तीच्या बँक खात्याशी सुरक्षितपणे जोडते. ज्यामुळे प्रत्येक व्यवहार सुरक्षित, खाजगी आणि रिअल-टाइम अपडेट होतो. लेन्सकार्टचे अध्यक्ष, सीईओ आणि सह-संस्थापक पीयूष बन्सल म्हणाले, "स्मार्टग्लासेसची भूमिका आणि वापर आपल्या जीवनात विकसित होत राहील. पेमेंट्स आपल्या दैनंदिन कामकाजाचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहेत. स्मार्टग्लासेसच्या कॅमेऱ्यात पेमेंट्स एकत्रित करून, आमचे उद्दिष्ट ते एक निर्बाध पेमेंट पद्धत बनवणे आहे. .या हालचालीमुळे लेन्सकार्टला एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक धार मिळेल. प्रगत ऑन-द-गो पॉइंट ऑफ व्ह्यू (पीओव्ही) कॅमेरा आणि बिल्ट-इन एआय वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज, बी कॅमेरा स्मार्टग्लासेस, त्याच्या यूपीआय कार्यक्षमतेसह, दृष्टी, बुद्धिमत्ता आणि वाणिज्य एकत्रित करतात. व्यवसाय उद्योगाच्या अंदाजानुसार, २०२२ पर्यंत जागतिक स्तरावर स्मार्ट ग्लासेसची निर्यात तिप्पट होण्याचा अंदाज आहे. .IMARC ग्रुपच्या बाजार संशोधनानुसार, भारतातील AR आणि VR चष्म्यांची बाजारपेठ २०२४ मध्ये $६०८ दशलक्ष आणि २०३३ पर्यंत $१.६७ अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जे गेमिंग, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणातील मागणीमुळे प्रेरित आहे. जागतिक स्मार्ट ग्लासेस बाजारपेठ, ज्याचे सध्या मूल्य $6 अब्ज पेक्षा जास्त आहे, ती 2032 पर्यंत $15.08 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे..Bank खात्यात पैसे नसले तरीही UPI पेमेंट करता येणार, 'या' अॅपने आणलं खास फिचर, कसं काम करणार?.जो 10.3% च्या CAGR ने वाढेल. काउंटरपॉइंट रिसर्चनुसार, मेटा, तिच्या रे-बॅन मेटा लाइनसह, या विभागात आघाडीवर आहे आणि 2024 पर्यंत जागतिक बाजारपेठेचा 60% पेक्षा जास्त हिस्सा काबीज करेल. अॅपल आणि गुगल देखील या शर्यतीत आहेत. Xiaomi, Samsung, Baidu आणि ByteDance ही 2025-26 पर्यंत उत्पादने लाँच करण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.