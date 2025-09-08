Sakal Money
FD-RD विसरून जा! एकच पॉलिसी अन् संपूर्ण कुटुंबाची आरोग्याची सुरक्षा; LIC ची 'ही' नवी योजना वाचलीत का?
LIC Jeevan Health Policy: आजच्या धावपळीच्या आणि तणावपूर्ण जीवनात, कोणालाही कधीही कोणताही आजार होऊ शकतो. उपचारांचा खर्च खूप वाढतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत प्रत्येकाने आरोग्य विमा घेणे आवश्यक आहे.
आयुष्यात कधीही कोणालाही अचानक आजार होऊ शकतो. रुग्णालयाचा खर्च इतका वाढला आहे की लहान आजार देखील कुटुंबाची आर्थिक स्थिती कमकुवत करू शकतो. अशा परिस्थितीत आजारपणाच्या वेळी आर्थिक ताण येऊ नये म्हणून आरोग्य विमा असणे खूप महत्वाचे झाले आहे. एलआयसीची जीवन आरोग्य पॉलिसी तुमच्यासाठी आणि तुमच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. जी रुग्णालयाचा खर्च भागवून तुमचा ताण कमी करते.