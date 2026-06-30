दारूवर तुमचा खर्च, सरकारची मात्र हजारो कोटींची कमाई! अवघ्या 2 महिन्यांत या राज्याने कमावले 10,500 कोटी; महाराष्ट्राचा आकडा किती?

Liquor Excise Duty: दारू पिणे हे शरीरसाठी हानिकारक मानले जाते. मात्र राज्य सरकारांच्या आर्थिक वाढीत याचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे अजूनही मद्यविक्रीला GST मध्ये समाविष्ट केले गेलेले नाही, कारण राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल यातून मिळत असल्याने अनेक राज्यांच्या मद्या चा GST मध्ये समावेश करण्याला विरोध आहे. हीच गोष्ट आता नव्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. .राज्य सरकारांच्या महसुल उत्पादनात मद्या वर लावली गेलेली एक्साइज ड्यूटी म्हणजेच अबकारी शुल्काचा मोठा वाटा आहे. CAG च्या ताज्या अहवालानुसार, फक्त 2 महिन्यांत एक्साइज ड्यूटी मधून होणारी कमाई तब्बल 82% वाढली आहे. यात सर्वाधिक कमाई ही उत्तर प्रदेश मध्ये झाली तर हरियाणा ची कमाई सर्वात जास्त वाढली..Gold Rate Today: जूनअखेर सोन्याचे दर कोसळले! 5 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त सोनं, उच्चांकापासून 40 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव.कोणाची किती कमाई?CAGच्या रीपोर्टनुसार, उत्तर प्रदेशने एप्रिल-मे 2026-27 मध्ये तब्बल 10,638 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. याचा अर्थ दिवसाला UP मध्ये मद्यविक्रीच्या एक्साइज ड्यूटी मधून 177 कोटी रुपयांची कमाई होते. तर 2025-26 च्या याच 2 महिन्यांत यूपी मध्ये 9,770 कोटी रुपयांची कमाई झाली होती.याच दरम्यानच्या काळात हरियाणाची कमाई सुमारे 82% वाढली आहे. हरियाणा सरकारला एप्रिल-मे 2025 मध्ये 1,284 कोटी मिळाले होते ते आता वाढून तब्बल 2,343 कोटी झाले आहे..महाराष्ट्राची कमाई किती?देशात एप्रिल-मे 2026 या 2 महिन्यांत मद्यविक्रीच्या एक्साइज ड्यूटीमधून कमाईत महाराष्ट्र यूपी आणि कर्नाटकनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राने या काळात 4,522 रुपयांची कमाई केली आहे..राज्यांच्या महसुलात दारूचा वाटा किती?राज्य सरकारांच्या कर महसुलात द्यविक्रीतून मिळणाऱ्या एक्साइज ड्यूटीचा मोठा वाटा आहे. CAG च्या 2024-25 च्या अहवालानुसार, राज्यांच्या एकूण कर महसुलात सर्वाधिक 44 टक्के हिस्सा GST चा आहे. त्यानंतर 21 टक्के वाटा विक्रीकर किंवा व्हॅटचा असून, अबकारी शुल्काचा वाटा सुमारे 14 टक्के आहे.मद्यविक्रीवरील अबकारी शुल्कातून सर्वाधिक महसूल मिळवणाऱ्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. RBIच्या अंदाजानुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात उत्तर प्रदेशला अबकारी शुल्कातून सुमारे 63 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर महाराष्ट्र 32,575 कोटी रुपयांची कमाई करेल..SIP Investment: 10 वर्षांत 1 कोटींचा फंड तयार करायचा? दरमहा किती आणि कशी गुंतवणूक करावी, जाणून घ्या गणित.10 वर्षांत 173% वाढ CAG च्या आकडेवारीनुसार, 2015-16 ते 2024-25 या दहा वर्षांच्या कालावधीत राज्यांना अबकारी शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलात तब्बल 173 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यावरून मद्यविक्री हा राज्य सरकारांसाठी महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनत असल्याचे स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.