Sakal Money

दारूवर तुमचा खर्च, सरकारची मात्र हजारो कोटींची कमाई! अवघ्या 2 महिन्यांत या राज्याने कमावले 10,500 कोटी; महाराष्ट्राचा आकडा किती?

Alcohol Brings Billions to State Revenue: CAG च्या नव्या आकडेवारीनुसार, अवघ्या दोन महिन्यांत काही राज्यांनी मद्यविक्रीवरील अबकारी शुल्कातून हजारो कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
Liquor Sales Fuel State Revenues

Your Spending, Government’s Profit! This State Earned ₹10,500 Crore From Liquor in Just 2 Months

esakal

Vinod Dengale
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Liquor Excise Duty: दारू पिणे हे शरीरसाठी हानिकारक मानले जाते. मात्र राज्य सरकारांच्या आर्थिक वाढीत याचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे अजूनही मद्यविक्रीला GST मध्ये समाविष्ट केले गेलेले नाही, कारण राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल यातून मिळत असल्याने अनेक राज्यांच्या मद्या चा GST मध्ये समावेश करण्याला विरोध आहे. हीच गोष्ट आता नव्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.

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