Sakal Money

Premium| Passive mutual fund : पॅसिव्ह म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी आणि कधी करायची?

long term investment :पॅसिव्ह म्युच्युअल फंड, इंडेक्स फंड आणि ईटीएफ गुंतवणूक यासंबंधी सविस्तर जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून...
Passive Mutual Fund Explained

Passive Mutual Fund Explained

E sakal

सुधाकर कुलकर्णीसकाळ मनी
Updated on

सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर

sbkulkarni.pune@gmail.com

पॅसिव्ह गुंतवणुकीविषयी आपण ऐकतोच त्यामुळे पॅसिव्ह म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक म्हणजे काय, त्यात गुंतवणूक कोणी करावी, त्याचे काय फायदे वा तोटे आहेत, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा फंड योग्य ठरेल का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं या विशेष लेखातून मिळतील.

‘सकाळ मनी’मार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या प्रश्नोत्तरांत तुम्हालाही प्रश्न विचारायचे असतील तर आपले प्रश्न editor@sakalmoney.com या मेल आयडीवर थोडक्यात पाठवावेत. आपले प्रश्न संक्षिप्त आणि प्रातिनिधिक स्वरूपात असावेत.

Loading content, please wait...
Mutual Fund
Sakal Money
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com