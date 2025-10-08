Premium| Passive mutual fund : पॅसिव्ह म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी आणि कधी करायची?

सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनरsbkulkarni.pune@gmail.com पॅसिव्ह गुंतवणुकीविषयी आपण ऐकतोच त्यामुळे पॅसिव्ह म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक म्हणजे काय, त्यात गुंतवणूक कोणी करावी, त्याचे काय फायदे वा तोटे आहेत, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा फंड योग्य ठरेल का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं या विशेष लेखातून मिळतील.‘सकाळ मनी’मार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या प्रश्नोत्तरांत तुम्हालाही प्रश्न विचारायचे असतील तर आपले प्रश्न editor@sakalmoney.com या मेल आयडीवर थोडक्यात पाठवावेत. आपले प्रश्न संक्षिप्त आणि प्रातिनिधिक स्वरूपात असावेत..पॅसिव्ह म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?पॅसिव्ह म्युच्युअल फंड हा गुंतवणुकीचा असा एक पर्याय आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूक करताना एखाद्या निर्देशांकाचे अनुकरण केले जाते. (उदा. निफ्टी, सेन्सेक्स) हे फंड गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन सक्रियपणे (अॅक्टिव्हली) न करता निष्क्रियपणे (पॅसिव्हली) करतात, त्यामुळे त्यांचा व्यवस्थापन खर्च कमी असतो. पॅसिव्ह म्युच्युअल फंडाचे एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) व इंडेक्स फंड असे दोन प्रकार आहेत. यातील इंडेक्स फंडामध्ये गुंतवणूक करताना, निवडलेल्या इंडेक्समध्ये ज्या सिक्युरिटीज असतात, त्याच सिक्युरिटीजमध्ये संबंधित सिक्युरिटीचे इंडेक्समध्ये जितके प्रमाण असेल, त्याचप्रमाणात गुंतवणूक केली जाते. थोडक्यात, निवडलेल्या इंडेक्सचे अनुकरण केले जाते. फंड मॅनेजरला सिक्युरिटीज; तसेच प्रमाण ठरवायचे नसते आणि म्हणून अशी गुंतवणूक निष्क्रिय (पॅसिव्ह) समजली जाते..Passive Income म्हणजे काय? 'मल्टिपल सोर्स ऑफ इन्कम' मध्ये हा पर्याय का असावा? .पॅसिव्ह म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे काय फायदे आहेत? अ) ॲक्टिव्ह फंडांच्या तुलनेत पॅसिव्ह फंडांचा व्यवस्थापन खर्च कमी असतो, कारण त्यात फंड मॅनेज करण्याची फारशी गरज नसते.ब) हे फंड बेंचमार्क निर्देशांकाच्या परताव्याच्या जवळपास परतावा देतात.क) बाजारातील निर्देशांकाचे अनुकरण करत असल्यामुळे सक्रिय फंडांपेक्षा कमी अस्थिरता असू शकते..पॅसिव्ह म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे काही तोटे आहेत का?अ) इतर कोणत्याही शेअर बाजारातील गुंतवणुकीप्रमाणे, पॅसिव्ह फंडातही बाजारातील जोखीम असते. शेअर बाजार खाली गेल्यास गुंतवणूकदाराचे नुकसान होऊ शकते. ब) शेअर बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम गुंतवणुकीवर होतो; या फंडांची जोखीम कमी असली तरीही.क) फंड मॅनेजरला त्याचे कौशल्य वापरून सिक्युरिटीज निवडण्याचा पर्याय नसल्याने जास्त परतवा देऊ शकतील, अशा सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करता येत नाही परिमाणी यातून मिळणारा परतावा अन्य अॅक्टिव्ह फंडांच्या तुलनेने कमी असू शकतो..Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.अशा फंडात कोणी गुंतवणूक करावी?ज्या गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन उद्देशाने गुंतवणूक करावयाची आहे; पण बाजारातील जोखमीपेक्षा जास्त जोखीम घ्यायची नाही, अशांसाठी हा पर्याय योग्य आहे..पॅसिव्ह म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना काय दक्षता घ्यावी?आपण निवडणार असलेल्या इंडेक्समध्ये कोणत्या प्रकारच्या सिक्युरिटीज आहेत व त्या आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेसाठी योग्य आहेत का, याची खात्री करून घ्यावी. उदा. बँक निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी आयटी इंडेक्स फंड हे दोन्ही इंडेक्स फंड असले, तरी यातील जोखीम व परतावा एकूण बँकांची कामगिरी व आयटी कंपन्याची कामगिरी यावर अवलंबून असणार आहे. त्यादृष्टीने संबंधित सेक्टरबाबत आपल्याला काय वाटते, हे पाहून गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा. इंडेक्स फंडातील गुंतवणूकसुद्धा जोखीम असणारी आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे..Premium| H-1B Visa: अमेरिकेतील बहुतांश भारतीय कुशल कामगारांसाठी महत्त्वाचा असलेला H-1B व्हिसा संकटात?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.