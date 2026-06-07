महागाईचा भडका! घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ, १४.२ किलो सिलिंडरची नवी किंमत किती

सरकारी तेल कंपन्यांनी पुन्हा एकदा गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ केलीय. आता घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर वाढवण्यात आले आहेत. नव्या किंमती आजपासून लागू होणार आहेत. १४.२ किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर २९ रुपयांनी वाढवण्यात आले आहेत. LPG Price Hike Adds to Inflation Burden on Families.घरात स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅसच्या किंमतीमुळे गृहिणींचं बजेट कोलमडणार आहे. दिल्लीत आता एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर ९४२ रुपये झाले आहेत. तर कोलकात्यात नवे दर ९६८ रुपये आणि मुंबईत ९४१ रुपये इतके झालेत. चेन्नईत एलपीजी सिलिंडरचा दर ९५७.५० रुपयांवर पोहोचलाय..वाहतुकीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं पुन्हा आवाहन, आर्थिक सल्लागार परिषद बैठकीत चर्चा.कमर्शियल गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत १ जून रोजी वाढ करण्यात आली होती. सरकारी तेल कंपन्या सामान्यपणे १ तारखेला किंवा १५ तारखेला एलपीजी सिलिंडरच्या दरात बदल करतात. पण अलिकडच्या काही नव्या दराच्या घोषणा पाहिल्या तर त्या ७ तारखेला केल्याचं दिसून येतंय. याआधीही ७ मार्चला घरगुती गॅसच्या किंमतीत ६० रुपयांची वाढ केली होती..सरकारी तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिलिंडरचे दर वाढवणं आवश्यक होतं कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीचे दर वाढले आहेत. देशात याची विक्री कमी किंमतीत होत आहे. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्या सबसिडीच्या घरगुती गॅस विक्रीवर मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करत आहेत. कंपन्यांना घरगुती सिलिंडर विक्रीवर तब्बल ७०३ रुपये नुकसान होत होतं. आता दर वाढवल्यानंतर हे नुकसान ४२ रुपयांनी कमी झालं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.