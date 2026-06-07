Sakal Money

महागाईचा भडका! घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ, १४.२ किलो सिलिंडरची नवी किंमत किती

सरकारी तेल कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर जारी केले आहेत. नव्या किंमती आजपासून लागू होणार आहेत.
LPG Cylinder crisis

LPG Cylinder crisis

sakal 

सूरज यादव
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सरकारी तेल कंपन्यांनी पुन्हा एकदा गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ केलीय. आता घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर वाढवण्यात आले आहेत. नव्या किंमती आजपासून लागू होणार आहेत. १४.२ किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर २९ रुपयांनी वाढवण्यात आले आहेत. LPG Price Hike Adds to Inflation Burden on Families

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LPG Gas
LPG Rate Hike
LPG cylinders