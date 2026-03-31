LPG Cylinder: सिलेंडरसाठी वाट पाहणं संपलं! इंडेनचा ‘छोटू’ LPG सिलेंडर बाजारात; किराणा दुकानातही सहज मिळणार

Indane Chhotu LPG cylinder: मागच्या काही दिवसांपासून गॅस सिलेंडरसाठी ग्राहकांची चांगलीच अडचण दिसून आली. घरगुती गॅससाठी मोठी कटकट सहन करावी लागत आहे. पण याला आता पर्याय म्हणून Indian Oil Corporation (IOCL) ने आपल्या Indane ब्रँडअंतर्गत 5 किलोचा 'छोटू' LPG सिलेंडर बाजारात आणला आहे. .काय आहे 'छोटू' सिलेंडर?IOCLचा'छोटू' हा 5 किलो आकाराचा LPG सिलेंडर आहे. हा सिलेंडर "Free Trade LPG" (FTL) श्रेणीत म्हणजेच याचा मुख्य उद्देश ग्राहकांना बुकिंग शिवाय गॅस उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामुळे आता ग्राहकांना बूकिंग आणि डिलिव्हरीची वाट बघवी लागणार नाही..थेट खरेदी'छोटू' सिलेंडर खरेदी करण्यासाठी इतर सिलेंडरप्रमाणे बुकिंग करण्याची गरज नाही. तुम्ही हा सिलेंडर थेट एजन्सी किंवा दुकानातून खरेदी करू शकता. IOCLच्या मते सध्याच्या अडचणीच्या काळात ग्राहकांच्या तात्काळ गरजा भागविण्यासाठी हा सिलेंडर तयार करण्यात आला आहे..कागदपत्रांची गरज नाहीआपण जे घरात सिलेंडर वापरतो त्यासाठी पत्ता, कागदपत्रे आणि ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. मात्र 'छोटू' सिलेंडरसाठी तुमचे एक ओळखपत्र पुरेसे आहे. पत्ता किंवा इतर कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, स्थलांतरित कामगार यांना आता चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे..'छोटू' कुठे मिळणार?हा छोटा LPG सिलेंडर फक्त गॅस एजन्सीपुरता मर्यादित नाही. तो Indane गॅस एजन्सींसोबतच किराणा दुकानं आणि अधिकृत विक्री केंद्रांवरही सहज उपलब्ध आहे. हलका आणि सहज सोबत नेता येणारा असल्यामुळे वापरण्यासही सोपा आहे.