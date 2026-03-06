Maharashtra Budget 2026: Big Announcements for Farmers, Women, Education and Industry – Full Details Inside

Maharashtra Budget: शेतकरी, महिला, शिक्षण ते उद्योग; कुणासाठी काय घोषणा? जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील सर्व मोठे निर्णय एका क्लिकवर

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात यावेळी सर्व क्षेत्रांसाठी मोठ्या तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यात शेती, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार यावर मोठा भर दिल्याचे दिसून येते.
Maharashtra Budget: राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026-27 या वर्षासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प आज विधीमंडळात सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी शिक्षण, कला, रोजगार, विज्ञान, गुंतवणूक,पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रांसह आरोग्य क्षेत्रासाठीही अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा जाहीर केल्या..

