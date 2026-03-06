Maharashtra Budget: आज सादर होणार राज्याचा अर्थसंकल्प! शेतकरी कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेवर होणार मोठा निर्णय?

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्रातील महायुती सरकार आज, शुक्रवारी, विधानसभा अधिवेशनात 2026-2027 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राजकीय परिस्थितीमुळे दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं अकाली निधन झाल्यानंतर वित्त खात्याची जबाबदारी फडणवीस यांच्याकडे आली आहे..शेतकरी कर्जमाफीलोकांच्या नजर आता अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा कडे लागली आहेत. शेतकरी कर्जमाफीची अंतिम मुदत जवळ आली आहे, आणि जून महिन्यापर्यंत सरकारने या बाबतीत काही निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आजच्या अर्थसंकल्पात याबाबत काही घोषणा होतील का, हे पाहणं महत्वाचं ठरेल..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! प्रति 100 ग्रॅममागे तब्बल 95,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव.लाडकी बहिणशेतकरी कर्जमाफी सोबतच, राज्यातील महिलांसाठीची लाडकी बहिण योजनेचा हप्ता हा 1500 रुपयांहून 2100 रुपये करण्यात येईल का, याकडेही लक्ष आहे. उद्योग क्षेत्रासाठी मुख्यमंत्री नुकताच दावोस दौऱ्यावर गेले होते; त्यानंतर उद्योगांसाठी काही नवीन सवलती दिल्या जातील का, हे उद्योगजगत पाहत आहे..खर्च कमी केला जाणार?सध्या राज्यावर मोठा कर्जाचा बोजा आहे. त्यामुळे शासनाला राज्याची महसुली तूट भरून काढायची आहे आणि वाढत्या कर्जाचा ताण कमी करायचा आहे. त्यासाठी खर्च कमी करण्याचे कोणते उपाय अर्थसंकल्पात सुचवले जातील, हे देखील चर्चेचा विषय आहे..Petrol Storage: भारतात पेट्रोलचा साठा कसा आणि कुठे केला जातो? जाणून घ्या भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हची संपूर्ण माहिती.अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे संकेत विधानसभेत वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी तर विधान परिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 सादर केला. अहवालानुसार, कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याचा उल्लेख केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.