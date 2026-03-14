March Ending: 31 मार्चपूर्वी करा हे काम! नाहीतर PF आणि पेन्शन खाते होऊ शकते निष्क्रिय; करसवलतीचा लाभही मिळणार नाही

Provident Fund and Pension Account: आर्थिक वर्ष 2025–26 संपायला आता फारसा वेळ उरलेला नाही. त्यामुळे तुमच्या बचत आणि गुंतवणुकीच्या खात्यांची स्थिती तपासण्याची ही योग्य वेळ आहे. जर तुमच्याकडे पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) खाते असेल, तर 31 मार्च 2026 पूर्वी यात किमान रक्कम जमा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही रक्कम न भरल्यास तुमचे खाते निष्क्रिय होऊ शकते आणि करसवलतींचाही फायदा तुम्हाला मिळणार नाही..सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)मुलींच्या भविष्यासाठी सुरू करण्यात आलेली सुकन्या समृद्धी योजना ही लोकप्रिय बचत योजना आहे. या योजनेतील खातेदारांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान 250 रुपये जमा करणे आवश्यक असते.जर ही रक्कम वेळेत जमा केली नाही, तर खाते 'डिफॉल्ट' म्हणून गणले जाते. अशा खात्याला पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक चुकलेल्या वर्षासाठी 50 रुपयांचा दंड आणि त्या वर्षाची किमान 250 रुपयांची रक्कम भरावी लागते..PPF खात्यासाठी किमान गुंतवणूकPPF खातेधारकांसाठी दर आर्थिक वर्षात किमान 500 रुपये जमा करणे बंधनकारक आहे. ही रक्कम जमा न केल्यास खाते निष्क्रिय होते. निष्क्रिय PPF खात्यावरून कर्ज किंवा पैसे काढण्याची सुविधा वापरता येत नाही. मात्र खाते पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक चुकलेल्या वर्षासाठी 50 रुपये दंड आणि किमान 500 रुपये जमा करावे लागतात. म्हणजेच एका वर्षासाठी खाते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी एकूण 550 रुपये भरावे लागतात..NPS खात्यातील जमा निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळवण्यासाठी अनेक जण NPS मध्ये गुंतवणूक करतात. या योजनेत गुंतवणूक केल्यास करसवलतींचाही फायदा मिळतो. जुन्या करप्रणाली (Old Tax Regime) अंतर्गत NPS मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर आयकर कायदा 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते. याशिवाय कलम 80 CCD(1B) अंतर्गत अतिरिक्त 50,000 रुपयांची सवलत मिळू शकते. या खात्यात दरवर्षी कमीत कमी 1,000 रुपये जमा करणे आवश्यक आहे अन्यथा या सवलतींचा फायदा मिळण्यास अडचणी येतात. .31 मार्चपूर्वी करा एकंदरीत, PPF, सुकन्या समृद्धी आणि NPS खातेदारांनी 31 मार्च 2026 पूर्वी आपल्या खात्यात किमान रक्कम जमा झाली आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे. वेळेत योगदान दिल्यास खाते सक्रिय राहते, करसवलतींचा लाभ मिळतो आणि दंड भरावा लागत नाही. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही छोटी पण महत्त्वाची गोष्ट नक्की पूर्ण करा.